Sức hút từ BMW Golf Cup 2024

BMW Golf Cup, ra đời năm 1982, là một trong những giải golf không chuyên lớn nhất thế giới. Hàng năm, hơn 100.000 golfer từ hơn 40 quốc gia tham gia, nhưng chỉ 350 người xuất sắc sẽ được chọn vào vòng chung kết để tranh tài giành ngôi vô địch.

Năm 2023, các golfer Việt Nam gồm Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đã đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup ở Nam Phi. Sau 3 ngày thi đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam vượt qua 31 quốc gia và giành ngôi Á quân tại hạng mục National Team với 278 điểm, thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại giải đấu này.

Tiếp nối thành công đó, BMW Golf Cup 2024 - National Final Vietnam là nơi chọn ra 3 golfer xuất sắc đại diện cho Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2024, dự kiến diễn ra đầu năm sau tại Thái Lan.

Giải năm nay áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh từng hố thay vì tổng gậy sau 18 hố. Giải đấu chia thành 3 bảng: Nam bảng A (Handicap 0-12), Nam bảng B (Handicap 13-24) và Nữ bảng C (Handicap 0-36).

Mỗi bảng sẽ chọn ra 3 tay golf có điểm số Stableford cao nhất xếp hạng nhất, nhì, ba. Các quán quân của từng bảng sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup, mang theo kỳ vọng tranh tài ở đấu trường quốc tế.

