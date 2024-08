Giải golf Thủ Đức mở rộng có nhiều nét mới

Sáng ngày 9/8, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức họp báo công bố giải golf Thủ Đức mở rộng lần 3. Ở 2 giải trước đó, giải golf Thủ Đức mở rộng vận động được khoản tiền lên đến 75 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, nhà bảo trợ...

Đến lần thứ 3, khi công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn, quy mô giải đấu lớn hơn, ban tổ chức kỳ vọng số tiền gây quỹ sẽ tiếp tục cải thiện để đóng góp vào sự phát triển của TP.Thủ Đức.

Theo kế hoạch, giải diễn ra vào ngày 7/9 tại sân golf Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với phần tranh tài của hơn 280 golfer đến từ các đơn vị, lãnh sự quán, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm do UBND thành phố Thủ Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phốThủ Đức và Hội Golf Thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của giải nhằm vận động các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Thủ Đức cùng tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động "Đồng hành vì thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

So với giải đấu lần 2 diễn ra hồi tháng 9/2023, giải lần này sẽ có số lượng golfer tham dự nhiều hơn, bộ nhận diện thương hiệu mới, có nhiều golfer đến từ các Lãnh sự quán.

Theo ông Hoàng Tùng - Phó Bí Thư thường trực chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức, ở lần thứ 2 tổ chức, giải đấu gây được cho Quỹ vì người nghèo khoảng 40 tỷ đồng từ các golfer, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố Thủ Đức. Khoản kinh phí đó được dùng để chăm lo hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, cũng như dùng cho các hoạt động "Đồng hành vì Thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình”…

Cùng ngày, UBND Thành phố Thủ Đức quyết định thành lập Hội Golf Thành Phố Thủ Đức. Hội Golf Thành Phố Thủ Đức là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các doanh nhân, tổ chức tại thành phố Thủ Đức có niềm đam mê với bộ môn thể thao golf, vai trò là cầu nối xây dựng cộng đồng để kết nối thành công với khẩu hiệu “Kiến Tạo Cộng Đồng - Kết Nối Thành Công” thể hiện tinh thần hợp tác, tạo giá trị và đạt được mục tiêu.

