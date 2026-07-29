Sức hút Hanoi Seasons Garden giữa ‘vòng sát hạch’ thị trường căn hộ

Khi nguồn cung dần dồi dào trở lại, thị trường căn hộ Hà Nội năm 2026 bước vào giai đoạn được giới chuyên gia ví như “vòng sát hạch”.

Đó là lúc người mua không còn bị cuốn theo kỳ vọng tăng giá, mà thiết lập hệ tiêu chí khắt khe hơn, tập trung vào giá trị thực hiện hữu.

Thước đo nhà ở năm 2026

Theo báo cáo quý I/2026 của JLL, thay vì tâm lý đầu cơ, người mua hiện ưu tiên dự án bất động sản có pháp lý, tiến độ, vận hành và môi trường sống thực. Trong bối cảnh Hà Nội hạn chế chung cư mới tại nội đô, các dự án quỹ đất lớn ở vị trí trung tâm càng trở nên khan hiếm và thu hút sự chú ý từ thị trường.

Thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong tiêu chí lựa chọn của người mua.

Trục Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) là nơi các thế hệ người Hà Nội chọn gắn bó suốt nhiều năm và giữ vững sức hút nhờ vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện và giá trị đô thị lâu đời. Trong đó, cụm dự án Hanoi Seasons Garden - do Masterise Homes phát triển tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi - đang thu hút khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Dự án có quy hoạch không gian sống cân bằng cùng giá trị sống bền vững. Đặc biệt, vị trí này sở hữu lợi thế kết nối khi tọa lạc bên cạnh trục đông tây hiện hữu, đường vành đai 2.5 hoàn thiện trong tương lai cũng sẽ mở thêm mạch giao thông Bắc - Nam chiến lược, giúp giải tỏa áp lực di chuyển và kết nối nhanh chóng tới Cầu Giấy, Mỹ Đình hay phía tây Hồ Tây.

Dự án Hanoi Seasons Garden sở hữu cấu trúc quy hoạch đồng bộ, chú trọng không gian cảnh quan và trải nghiệm sống của cư dân. Ảnh phối cảnh.

Đón đầu xu hướng TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), Hanoi Seasons Garden sở hữu vị trí đẹp khi kế cận ga metro Thượng Đình và thụ hưởng lợi thế từ các trục vành đai 2, 3 cùng vành đai 2.5 đang hoàn thiện. Sự cộng hưởng này mang lại hạ tầng di chuyển ấn tượng, giúp cư dân dễ dàng kết nối đến hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, sân bay Nội Bài hay Ocean City trong khoảng 30 phút. Nhờ lợi thế kết nối hiếm có tại nội đô Hà Nội, dự án không chỉ nâng tầm chất lượng sống, mà còn khẳng định giá trị của tài sản bất động sản bền vững, giữ giá tốt theo thời gian.

Dự án khẳng định giá trị thực nhờ triết lý quy hoạch đồng bộ, sở hữu mật độ xây dựng chỉ 28,8% trên quy mô hơn 8 ha dành cho thiên nhiên. Đáng chú ý, dự án phát triển theo mô hình compound khép kín biệt lập. Thay vì quy hoạch không gian mở đón khách vãng lai, hệ tiện ích tại đây dành riêng cho cư dân nội khu, đảm bảo không gian sống riêng tư để tận hưởng cuộc sống.

Hệ sinh thái tiện ích hiếm có tại lõi đô thị

Hanoi Seasons Garden kiến tạo hệ sinh thái tiện ích khép kín, tập trung vào giá trị trải nghiệm thực tế mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu và mang lại nhịp sống thư thái cho cư dân.

Hệ sinh thái tiện ích khép kín, đáp ứng nhu cầu thường nhật của cư dân. Ảnh phối cảnh.

Trong khuôn viên dự án, hệ thống giáo dục tiêu chuẩn với trường mầm non cùng trường liên cấp được tích hợp và dự kiến vận hành cùng thời điểm bàn giao năm 2029, giúp cha mẹ an tâm và giải phóng áp lực đưa đón con. Bên cạnh đó, dự án giải quyết bài toán thiếu chỗ đỗ xe nội đô nhờ hệ thống 3 tầng hầm liên thông toàn khu với diện tích hơn 227.539 m2, đáp ứng phần lớn nhu cầu của cư dân và tạo ưu thế cạnh tranh.

Dự án còn sở hữu hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe quốc tế nổi bật với tổ hợp clubhouse do Masterise Hospitality & Entertainment quản lý. Nơi đây quy tụ phòng gym, yoga, golf 3D, business lounge và rooftop bar. Đặc biệt, cư dân được hỗ trợ phí dịch vụ clubhouse lên tới 4 năm như cam kết nâng tầm chất lượng sống.

Clubhouse quy tụ đa dạng phân khu chức năng, nâng tầm trải nghiệm sống của cộng đồng cư dân. Ảnh phối cảnh.

Liền mạch với chuỗi đặc quyền là bể bơi bốn mùa tầng hầm rộng 4.000 m2, nổi bật với mái vòm cánh hoa đón ánh sáng tự nhiên cùng công nghệ lọc nước và gia nhiệt quốc tế, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia.

Bên cạnh đó, Hanoi Seasons Garden giải bài toán tài chính cho khách hàng bằng chính sách: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm đầu, cố định lãi suất trần tối đa 7,5% ở 2 năm tiếp theo và ân hạn nợ gốc suốt 5 năm, giúp tối ưu dòng tiền.

Hanoi Seasons Garden minh chứng giá trị động sản nội đô được định hình từ những trải nghiệm sống thường nhật và bền vững trong tương lai. Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị sử dụng thực, sức hút dự án không chỉ đến từ vị trí địa lý, mà ở khả năng giải quyết bài toán đời sống hàng ngày. Nhờ lợi thế kết nối, quy hoạch đồng bộ cùng hệ sinh thái tiện ích khép kín, Hanoi Seasons Garden đáp ứng nhu cầu thực tế của người mua nhà nội đô, khẳng định tầm nhìn bất động sản qua giá trị sống khác biệt.