Triển lãm trải nghiệm Branded Living 'thấu' trong từng điểm chạm

Hơn một thập kỷ tiên phong định chuẩn bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, Masterise Homes lần đầu giới thiệu triển lãm trải nghiệm “Branded Living: Thấu”.

Triển lãm mở ra hành trình khám phá những tầng giá trị làm nên không gian chuẩn sống hàng hiệu.

Branded Living hiện thực hóa chuẩn sống hàng hiệu

Thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận giá trị. Bên cạnh thương hiệu, vị trí hay thiết kế, giá trị của không gian sống được xác lập bởi khả năng đồng hành cùng gia chủ. Đó là chất lượng được gìn giữ theo thời gian, dịch vụ vận hành nhất quán, cộng đồng được nuôi dưỡng và trải nghiệm sống đủ tinh tế để trở thành một phần của nếp sống mỗi ngày.

Hàng hiệu trong bất động sản được “thấu” qua từng điểm chạm tại triển lãm trải nghiệm “Branded Living: Thấu”.

Tại Masterise Homes, mỗi dòng sản phẩm được kiến tạo trên cùng hệ quy chiếu về chất lượng sống, trải nghiệm và giá trị bền vững. Tất cả được thể hiện qua tư duy quy hoạch, tiêu chuẩn phát triển, chất lượng hoàn thiện, dịch vụ vận hành, bản sắc cộng đồng và khả năng duy trì giá trị theo thời gian. Trên hành trình phát triển, Masterise Homes góp phần mở rộng cách thị trường nhìn nhận về “sống hàng hiệu”. Điều này thể hiện qua những cuộc đối thoại chuyên sâu tại Branded Living Summit, giải thưởng trong nước và khu vực như Asia Pacific Property Awards, Real Estate Asia Awards, sự ghi nhận từ truyền thông quốc tế khi International Business Times gọi Masterise Homes là “Nhà định chuẩn”, sự ra đời của Branded Living Magazine. Tất cả phản ánh nỗ lực nhằm định hình và lan tỏa giá trị cốt lõi của Branded Living.

Đó cũng là điểm khởi đầu cho triển lãm trải nghiệm Branded Living với chủ đề “Thấu”, diễn ra trong 2 ngày (19-20/6) tại Masterise Homes Sales Gallery (Ocean Park 3, Hưng Yên).

Hành trình “thấu” qua những điểm chạm thực tế

Từ điểm chạm đầu tiên, khách tham quan được dẫn dắt khám phá giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu, nơi sự chỉn chu trong thiết kế, chất lượng trong từng chi tiết và tư duy phát triển dài hạn cùng tạo nên trải nghiệm sống khác biệt. Khi hành trình tiếp tục mở ra, không gian, nghệ thuật và dịch vụ dần hòa quyện trong mạch cảm xúc xuyên suốt, để Branded Living không còn là khái niệm, mà hiện diện qua trải nghiệm sống động và chân thực.

Khách tham quan cảm nhận chuẩn sống hàng hiệu qua 3 không gian trải nghiệm tại triển lãm.

Tinh thần đó được diễn giải qua 3 không gian trải nghiệm đại diện cho hệ giá trị Branded Living. Nếu “Gắn kết sâu sắc” tôn vinh mối liên kết giữa con người, gia đình và cộng đồng, thì “Chất sống tinh hoa” mở ra thế giới của sự cân bằng, gu thẩm mỹ và lựa chọn sống có chủ đích. Trong khi đó, “Dấu ấn vị thế” khắc họa bản sắc cá nhân, giá trị di sản và dấu ấn vượt thời gian. Song hành với đó, không gian Branded Living Magazine mở rộng cuộc đối thoại về sống hàng hiệu qua lăng kính văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ và phong cách sống đương đại.

Triển lãm “Branded Living: Thấu” diễn ra vào 19-20/6. Ảnh chụp từ website.

Triển lãm trải nghiệm “Branded Living: Thấu” không chỉ là không gian để chiêm ngưỡng, mà là hành trình để cảm thấu. Hơn một thập kỷ tiên phong định chuẩn được Masterise Homes chuyển hóa thành trải nghiệm đa điểm chạm, nơi chuẩn sống hàng hiệu hiện diện qua cảm nhận chân thực và gần gũi hơn.

Sự cộng hưởng của nghệ thuật, thiết kế và phong cách sống được tái hiện trong không gian trải nghiệm “Branded Living: Thấu”.

Với Masterise Homes, giá trị bền vững không được ghi nhớ bằng tuyên ngôn, mà bằng khả năng tạo sự đồng điệu giữa không gian, con người và giá trị sống mà thương hiệu theo đuổi.

Khách tham quan có thể đến triển lãm để quan sát, cảm nhận và tự lý giải giá trị của chuẩn sống hàng hiệu.