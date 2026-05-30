Masterise Homes được vinh danh ‘Developer of the Year - Vietnam 2026’

Quý II/2026 là giai đoạn ghi dấu của Masterise Homes trên bản đồ bất động sản khu vực, khi “nhà định chuẩn hàng hiệu” liên tục được vinh danh tại giải thưởng quốc tế.

Sau dấu ấn tại Asia Pacific Property Awards, Masterise Homes tiếp tục được Real Estate Asia Awards vinh danh “Developer of the Year - Vietnam 2026”, danh hiệu cấp doanh nghiệp ghi nhận năng lực phát triển toàn diện của nhà phát triển bất động sản (BĐS).

Nếu Asia Pacific Property Awards góp phần chứng thực năng lực xác lập tiêu chuẩn sản phẩm của Masterise Homes ở góc nhìn phát triển dự án, thì Real Estate Asia Awards nâng tầm sự ghi nhận lên cấp độ doanh nghiệp - nơi Masterise Homes được ghi nhận toàn diện qua cột mốc phát triển, khả năng thích ứng trước thách thức thị trường và đổi mới tạo tác động thực tiễn đến hoạt động kinh doanh. Hai ghi nhận quốc tế liên tiếp chỉ trong 1 tháng bảo chứng cho hành trình nhất quán được quốc tế ghi nhận, từ năng lực phát triển dự án đến năng lực kiến tạo hệ giá trị trên toàn danh mục. Đây cũng là dấu ấn khẳng định vai trò “định chuẩn” mà Masterise Homes theo đuổi trong hành trình đưa hàng hiệu trong BĐS tại Việt Nam tiến gần hơn với hệ tiêu chuẩn khu vực.

“Thang điểm” quốc tế đang thay đổi

Khi thị trường cao cấp đi qua giai đoạn được dẫn dắt bởi danh xưng, quy mô hay tuyên ngôn định vị, thước đo dành cho nhà phát triển hàng hiệu trong BĐS trở nên khắt khe hơn. Giá trị thương hiệu lúc này không chỉ được xác lập bằng khả năng tạo ra dự án nổi bật, mà còn bằng năng lực tổ chức tiêu chuẩn thành hệ thống, duy trì trải nghiệm vận hành và bồi đắp chất lượng sống bền vững qua thời gian.

Từ góc nhìn đó, danh hiệu “Developer of the Year - Vietnam 2026” trở thành minh chứng quan trọng cho vai trò “định chuẩn” mà Masterise Homes kiên định theo đuổi: Chuyển hóa cam kết thương hiệu thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong đời sống thực tế.

Đại diện Masterise Homes nhận cúp vinh danh tại hạng mục “Developer of the Year - Vietnam 2026”. Ảnh: Real Estate Asia Awards 2026.

Real Estate Asia Awards năm nay mở ra hệ quy chiếu rộng hơn cho hạng mục “Developer of the Year”. Ở đó, Masterise Homes được nhìn nhận qua cột mốc phát triển, bản lĩnh thích ứng trước thách thức thị trường và tư duy đổi mới để kiến tạo giá trị dài hạn. Sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập đến từ tổ chức kiểm toán, tư vấn và pháp lý quốc tế EY, PwC, KPMG và Rajah & Tann Singapore giúp tăng uy tín cho danh hiệu này, đồng thời đặt hành trình phát triển của Masterise Homes trong cuộc đối thoại rộng hơn của BĐS châu Á.

Thương hiệu đủ tầm không được nhìn nhận qua cột mốc vinh danh riêng lẻ, mà qua khả năng biến chất lượng thành nền tảng có thể mở rộng và duy trì. Khi các ghi nhận quốc tế cùng hội tụ ở cả tầng dự án lẫn cấp độ nhà phát triển, Masterise Homes cho thấy hệ năng lực toàn diện từ tư duy phát triển sản phẩm, chuẩn mực thiết kế, dịch vụ vận hành đến trải nghiệm cư dân.

Năng lực ấy được thể hiện trong danh mục phát triển đa dạng của Masterise Homes, trải rộng từ dòng hàng hiệu quốc tế đến sản phẩm riêng mang thương hiệu Masterise Homes như LUMIÈRE Series và Masteri Collection. Dù mang ngôn ngữ sản phẩm khác biệt và hướng đến nhóm khách hàng khác nhau, các dòng sản phẩm này cùng được phát triển từ nền tảng cốt lõi chung là “branded living” - triết lý do Masterise Homes khởi xướng, nhằm chuyển hóa tiêu chuẩn hàng hiệu thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong đời sống thực tế.

Triết lý “branded living” giúp Masterise Homes nối dài chuỗi giá trị qua từng dòng sản phẩm, không chỉ ở vị trí, chất lượng hoàn thiện hay dấu ấn thiết kế, mà còn ở cách trải nghiệm sống, dịch vụ và vận hành được tổ chức nhất quán xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Từ đó, “hàng hiệu” trong BĐS trở thành một hệ giá trị được chứng minh qua trải nghiệm, được duy trì bằng năng lực vận hành và tiếp tục bồi đắp giá trị cho không gian sống.

Ở góc độ thương hiệu, đây là điểm phân biệt giữa nhà phát triển có sản phẩm nổi bật và nhà phát triển có khả năng định chuẩn cho thị trường. Sản phẩm có thể tạo sự chú ý, nhưng nền tảng thương hiệu mới tạo được niềm tin dài hạn. Danh mục có thể mở rộng theo nhiều phân khúc, nhưng hệ tiêu chuẩn phía sau danh mục mới quyết định khả năng duy trì chất lượng và giá trị. Với Masterise Homes, sự ghi nhận tại Real Estate Asia Awards cho thấy chất lượng sống hàng hiệu được nhìn nhận như năng lực thương hiệu.

BĐS cao cấp Việt Nam bước vào cuộc đối thoại châu Á về chuẩn mực sống

Ý nghĩa của Real Estate Asia Awards còn nằm ở không gian mà giải thưởng mở ra cho nhà phát triển Việt Nam. Trong nhiều năm, BĐS Việt Nam thường được quốc tế nhìn qua lăng kính tăng trưởng tốc độ đô thị hóa, dư địa phát triển, sự mở rộng của nhóm khách hàng cao cấp và sức hút đô thị lớn. Đó là câu chuyện của thị trường đang tiến triển, giàu tiềm năng và nhiều động lực.

Dự án One Central Saigon. Ảnh phối cảnh.

Khi Masterise Homes được vinh danh ở cấp độ doanh nghiệp trên sân chơi châu Á, Việt Nam cũng bắt đầu được nhìn nhận như thị trường có khả năng hình thành chuẩn mực. Đó là nơi nhà phát triển không chỉ tham gia bằng quy mô dự án hay tốc độ phát triển, mà bằng năng lực tạo lập giá trị, duy trì chất lượng và nâng chuẩn kỳ vọng của khách hàng.

Trong bức tranh đó, Masterise Homes là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà phát triển Việt Nam bước ra khu vực bằng tiêu chuẩn, kỷ luật thực thi và tư duy dài hạn. Việc được ghi nhận tại Real Estate Asia Awards phản ánh bước chuyển của BĐS cao cấp Việt Nam khi ngày càng được đặt trong cùng hệ quy chiếu với chuẩn mực khu vực.

Với Masterise Homes, hành trình định chuẩn chất lượng sống hàng hiệu nằm ở khả năng chuyển hóa chuẩn mực thành đời sống phù hợp bối cảnh địa phương, có nền tảng vận hành rõ ràng và có tính tiếp nối. Khi tiêu chuẩn quốc tế được đặt vào đời sống Việt Nam bằng sự am hiểu, tính nhất quán và năng lực quản trị, giá trị hàng hiệu trong BĐS mới được hiểu đúng.

“Trong chu kỳ mới của BĐS cao cấp, vị thế của thương hiệu được xác lập bằng khả năng giữ vững tiêu chuẩn đã cam kết sau mỗi dự án, qua từng giai đoạn vận hành và trong từng trải nghiệm sống của cư dân. Danh hiệu ‘Developer of the Year - Vietnam 2026’ là sự ghi nhận cho hành trình Masterise Homes kiên định theo đuổi chất lượng sống hàng hiệu, phản ánh bước trưởng thành của BĐS cao cấp Việt Nam - thị trường được đánh giá bằng chất lượng, trải nghiệm sống và năng lực hình thành chuẩn mực trong khu vực”, Bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group - khẳng định.