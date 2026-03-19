Sức hút của ‘Township Living’: Khi cư dân được hưởng giá trị ‘kép’

Khi các thành phố lớn đối mặt áp lực dân số, hạ tầng và chất lượng sống, mô hình phát triển bất động sản đơn lẻ dần bộc lộ rào cản.

Thay vào đó, những khu đô thị tích hợp đa chức năng - nơi quy hoạch, tiện ích và cộng đồng được thiết kế như một chỉnh thể - đang định hình xu hướng phát triển bất động sản (BĐS) tương lai.

Đô thị đa chức năng - xu hướng phát triển tất yếu

“Township living” là mô hình phát triển đô thị theo hướng tích hợp không gian sống, làm việc và tiện ích trong cùng tổng thể. Cách đây khoảng 20 năm, châu Á đã đón chào thiên niên kỷ mới bằng hàng loạt khu đô thị được phát triển theo định hướng này, có thể kể đến như Dubai Marina (UAE), Amanora Park Town (Ấn Độ), Setia Alam (Malaysia).

Điểm chung của các dự án là sở hữu quy mô lớn cùng hệ tiện ích phong phú, thu hút đông cư dân. Đơn cử tại Amanora Park Town, khu đô thị có diện tích hơn 160 ha và được quy hoạch đồng bộ với 4 trường học, 3 tòa nhà văn phòng và 2 khu mua sắm. Từ dự án chỉ 3.000 cư dân sinh sống vào năm 2016, nay khu đô thị có đến 35.000 người an cư.

Amanora Park Town - khu đô thị lớn được ví như “cuộc cách mạng trong lịch sử bất động sản” tại Ấn Độ. Nguồn ảnh: Amanora.com.

Tại Việt Nam, xu hướng “Township living” đang được nhân rộng. Từ Bắc vào Nam, các dự án khu đô thị mới có xu hướng mở rộng quy mô với quỹ đất phải đo bằng đơn vị hecta. Các chủ đầu tư chuyển dịch sang mô hình khu đô thị tích hợp, đa chức năng, được quy hoạch đồng bộ.

Khi người mua nhà ưu tiên dự án tối ưu tiện nghi sinh hoạt, phục vụ nhu cầu sống hàng ngày, việc đơn vị phát triển dự án tính toán quy hoạch và bố trí các hạng mục tiện ích trong cùng một bán kính tiện nghi sẽ càng nâng cao sức hấp dẫn.

The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM quy hoạch đa dạng sản phẩm nhà ở và tiện ích.

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho thấy các dự án chung cư nổi bật được mở bán trong quý IV/2025 và quý I/2026 tại TP.HCM như Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central tại The Global City hay The Regency thuộc Phú Mỹ Hưng dù khác biệt về định vị, giá thành, vị trí nhưng đều nằm trong những khu đô thị quy mô lớn, cho thấy mức độ quan tâm của người mua ở thực. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM HoREA, quy mô quỹ đất càng lớn càng tạo điều kiện để chủ đầu tư tích hợp hệ tiện ích và triển khai quy hoạch đồng bộ.

“Township living” hiện thực hóa tại The Global City

Để kiến tạo khu đô thị theo mô hình đa chức năng, nhiều đơn vị phát triển dự án buộc phải tiến ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, các khu vực này có thể đối mặt hạn chế nếu hạ tầng giao thông chưa được quy hoạch đồng bộ và triển khai kịp thời.

Đây là lý do khiến The Global City nổi bật trên bản đồ địa ốc siêu đô thị TP.HCM, khi sở hữu quy mô đến 117,4 ha nhưng vẫn tọa lạc tại khu vực “trung tâm của trung tâm”. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn. The Global City còn kết nối nhanh khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai. Hạ tầng hoàn thiện của The Global City mang đến lợi thế kết nối cộng đồng cư dân, minh chứng tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai gần.

The Global City được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện.

Tiếp nối tinh thần của các khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế, The Global City quy hoạch hệ sinh thái tiện ích đa dạng đan xen khu nhà ở, hướng đến xây dựng môi trường sống trọn vẹn. Trong đó, tiện ích nội khu đã hiện hữu như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, công viên, khu nhà phố thương mại SOHO với các thương hiệu ăn uống, giải trí, thời trang kinh doanh nhộn nhịp, mang đến không gian thư giãn cho cộng đồng cư dân, người dân thành phố.

Hệ sinh thái tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho cư dân.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị The Global City, phân khu cao tầng cao cấp Masteri Cosmo Central vừa ra mắt vào tháng 1 được chú ý hơn cả. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của toàn khu, dự án được quy hoạch 30 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân từ hồ bơi, bể sục, khu yoga, phòng gym, lounge thư giãn đến trung tâm thương mại 123.000 m2. Sống tại Masteri Cosmo Central, cư dân có thể tiếp cận mọi tiện ích chỉ trong 5 phút đi bộ.

Cư dân Masteri Cosmo Central được hưởng đặc quyền kép khi lựa chọn an cư tại tâm điểm khu đô thị phức hợp.

Ở tầm nhìn dài hạn, Township Living là cấu trúc phát triển đô thị tất yếu của tương lai - nơi giá trị sống được nuôi dưỡng trong hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó, The Global City với hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch chuẩn quốc tế, hạ tầng kết nối tại trung tâm TP.HCM ngày càng khẳng định vị thế khu đô thị biểu tượng, các phân khu đã ra mắt như Masteri Cosmo Central được kỳ vọng trở thành không gian an cư bền vững, mang trải nghiệm sống quốc tế dành cho cộng đồng cư dân.

