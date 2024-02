Sự trỗi dậy của các câu lạc bộ sách dành cho giới trẻ

Thế hệ Millennials và Gen Z trên thế giới đang tăng cường mở và tham gia các câu lạc bộ sách để mở rộng kết nối, theo CNN.

Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Nền tảng truyền thông xã hội tổ chức các sự kiện trực tuyến Meetup đã ghi nhận ​​số lượng danh sách câu lạc bộ sách tăng 10% đăng ký trên hệ thống của họ. Cũng theo nền tảng bán vé trực tuyến Eventbrite, danh sách sự kiện được các câu lạc bộ sách tổ chức đã tăng 24% ở Mỹ vào năm 2023 so với năm 2022.

Sự thay đổi tích cực của các câu lạc bộ sách

Nhiều câu lạc bộ sách cũng đang dần thoát khỏi hình ảnh cũ kỹ, có rượu vang hay bánh quy giòn trong phòng khách của chủ nhà, thay vào đó, các nhà tổ chức và thành viên câu lạc bộ sách đang mở rộng hình thức tụ họp, nói về sách tại các sự kiện hẹn hò, đi đến nhà máy bia hay triển khai nhiều hoạt động nhóm.

Phương tiện truyền thông xã hội cũng đang giúp dẫn dắt độc giả trẻ tuổi đến với các thể loại sách mới và cộng đồng trực tuyến được xây dựng xoay quanh sở thích đọc sách. Hiện BookTok là cộng đồng có số lượng người tham gia lớn nhất của TikTok, vượt xa CarTalk hay MovieTalk.

Sự phổ biến ngày càng tăng của các câu lạc bộ sách cũng phản ánh mối quan tâm mới đối với các sự kiện và trải nghiệm trực tiếp sau thời gian bị cô lập vì đại dịch Covid-19, cũng như sự mệt mỏi ngày càng tăng với việc nhìn vào màn hình của các thiết bị điện tử.

“Các câu lạc bộ sách đang rời khỏi không gian nhà ở thông thường để tìm dịp gặp gỡ ở các nhà hàng, thử những địa điểm mới trong thành phố và tiếp tục kết nối với sách”, bà Teri Coan, Giám đốc thương hiệu của Once Upon a Book Club, dịch vụ sắp xếp quà và sách cho những dịp như vậy, cho biết.

Số lượng các câu lạc bộ sách chuyên biệt mới cũng đang gia tăng. Theo Eventbrite, các sự kiện của câu lạc bộ sách theo chủ đề, chẳng hạn như câu lạc bộ sách dành cho người đồng tính, đã chứng kiến lượng người tham dự tăng 82% vào năm 2023, trong khi số người tham gia câu lạc bộ sách im lặng tăng 23%. Các thành viên câu lạc bộ sách im lặng còn gặp mặt tại các quán bar, quán cà phê, hiệu sách và thư viện chỉ để đọc sách.

Eventbrite cũng đang ghi nhận ​​sự phát triển của các câu lạc bộ sách lãng mạn, câu lạc bộ sách về nội dung hẹn hò hay các câu lạc bộ mở thi chạy theo cung đường trong sách, thường diễn ra vào buổi tối, chẳng hạn như Read & Run Chicago.

Ashley Petty, 40 tuổi, người đăng ký câu lạc bộ sách lần đầu tiên vào năm ngoái ở Decatur, bang Illinois, Mỹ cho biết: “Tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người nói về việc thành lập hoặc tham gia câu lạc bộ sách trong hai năm qua. Lúc này chúng ta đã thoát khỏi đại dịch được vài năm, tôi nghĩ nhiều người đang tìm cách thoát ra ngoài và xây dựng lại các mối quan hệ cộng đồng mà chúng ta không thể tương tác nhiều”.

Câu lạc bộ sách Books & Brews Petty tham gia do thư viện công cộng địa phương điều hành. Họ gặp nhau hàng tháng tại một nhà máy bia và khoảng 20 người thường đến.

Các câu lạc bộ sách đang có hình thức tụ họp mới và sáng tạo hơn. Ảnh: CNN.

Tác động từ cộng đồng sách trực tuyến

Truyền thông xã hội đang thúc đẩy sự quan tâm đến sách và câu lạc bộ sách trong giới độc giả trẻ tuổi.

Làn sóng đam mê sách đang bùng nổ trên TikTok và Instagram đã giúp người trẻ tuổi được tiếp cận với những tựa sách khác nhau, thúc đẩy doanh số bán hàng tại các hiệu sách truyền thống. Ca, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh Dua Lipa được thế hệ Z yêu thích thậm chí còn tự mở một câu lạc bộ sách. Khuyến nghị của ngôi sao này cho tháng 2 là A Thousand Splendid Suns - một cuốn tiểu thuyết của tác giả người Mỹ gốc Afghanistan Khaled Hosseini.

Các tác phẩm lãng mạn đang nhận được sự ưa chuộng từ người trẻ. Ảnh: CTV News.

Các tác giả cũng có thể nhận được sự trợ giúp rất lớn nếu tác phẩm của họ nhận được sự quan tâm trên các nền tảng truyền thông xã hội. Về thể loại, tiểu thuyết giả tưởng, lãng mạn và dành cho giới trẻ thu hút lượng người theo dõi đặc biệt lớn trên mạng xã hội, chẳng hạn như loạt truyện A Court of Thrones and Roses và Throne of Glass của Sarah J. Maas, hay loạt truyện Shadow and Bone của Leigh Bardugo và những câu chuyện tình cảm lãng mạn như It Ends with US của Colleen Hoover. Hiệu ứng từ mạng xã hội mạnh đến mức các cửa hàng như Barnes & Noble còn lưu giữ một khu riêng những cuốn sách đã lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Circana, doanh số bán sách in đã giảm 3% trong năm 2023 nhưng vẫn cao hơn 10% so với mức trước đại dịch. Thị trường sách sụt giảm vào năm ngoái vì doanh số bán sách dành cho trẻ em thấp hơn. Tuy nhiên, tiểu thuyết dành cho người lớn ở Mỹ đã phát triển trong 5 năm liên tiếp.

Sự trỗi dậy của các câu lạc bộ sách cũng diễn ra trong bối cảnh các hiệu sách độc lập tăng trưởng tốt trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Nhà sách Mỹ, hơn 250 hiệu sách độc lập đã mở cửa vào năm 2022. Theo tổ chức này, nhiều hiệu sách đã đạt được doanh số cao hơn mức trước đại dịch.

Một số chuyên gia cho rằng phản ứng tức giận về sự kiểm soát của Amazon đối với ngành sách, Amazon kiểm soát hơn một nửa thị trường sách in, đang thúc đẩy một số người đến mua sắm tại các hiệu sách địa phương.

Bà Coan nói: “Mọi người đang quay trở lại với sách giấy theo cách mà họ chưa từng làm. Thế hệ Z có thái độ khó chịu với Amazon và cố gắng tránh điều đó bất cứ khi nào có thể. Đó là điều đang thúc đẩy mọi người tìm đến các hiệu sách độc lập”.

Nhờ vào đó, Barnes & Noble cũng có sự trở lại tích cực. Họ lần đầu mở rộng vào năm 2023 sau một thập kỷ hoạt động. Sau khi mở 30 hiệu sách mới, Barnes & Noble dự kiến mở thêm 50 cửa hiệu vào năm 2024.