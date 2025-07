Sự thật vụ Pep, Xavi ứng tuyển ghế HLV tuyển Ấn Độ

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) phủ nhận thông tin Pep Guardiola và Xavi Hernandez nộp đơn ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Không hề có chuyện Xavi nộp đơn ứng cử vị trí thuyền trưởng tuyển Ấn Độ.

Theo AIFF, các hồ sơ được cho là của hai nhà cầm quân nổi tiếng này chỉ là “không xác thực”. Hôm 24/7, The Times of India tiết lộ rằng tên Xavi xuất hiện trong danh sách ứng viên do AIFF tiếp nhận. Một thành viên ủy ban kỹ thuật của AIFF còn cho biết chi phí cho Xavi quá cao để xem xét.

Tuy nhiên, đến thứ bảy (26/7), AIFF lên tiếng khẳng định sự việc: “Chúng tôi nhận được email với hồ sơ ứng tuyển mang tên Pep Guardiola và Xavi Hernandez. Sau khi xác minh, tính xác thực của các hồ sơ này không được đảm bảo và chúng đã được xác nhận là giả mạo”.

Theo AIFF, họ nhận tổng cộng 170 hồ sơ cho vị trí HLV trưởng, trước khi rút gọn danh sách xuống còn 3 ứng viên tiềm năng.

Đội tuyển Ấn Độ hiện chưa có HLV trưởng chính thức sau khi ông Igor Stimac bị sa thải vào tháng 6 năm ngoái. Người kế nhiệm tạm thời là HLV người Tây Ban Nha Manolo Marquez, nhưng ông cũng vừa rời ghế để quay lại dẫn dắt FC Goa ở Indian Super League.

Vụ “giả danh” Guardiola và Xavi cho thấy sức hút của ghế nóng tuyển Ấn Độ đang được thổi phồng, song thực tế AIFF vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà cầm quân đẳng cấp, đủ sức dẫn dắt đội tuyển quốc gia vượt qua giai đoạn khủng hoảng.