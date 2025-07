Xavi giờ ra sao

Mùa hè bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn cao điểm, với các CLB đồng loạt hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Trên băng ghế chỉ đạo, gần như tất cả các đội bóng lớn ở năm giải đấu hàng đầu - Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 - đều đã chốt xong HLV trưởng. Tuy nhiên, giữa dòng chuyển nhượng sôi động đó, cái tên Xavi Hernandez lại trở nên... lạc lõng.

Kể từ khi chia tay Barcelona, Xavi vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Dù từng được nhắc đến trong danh sách ứng viên của hàng loạt CLB tên tuổi như AC Milan, Juventus, Bayer Leverkusen hay Manchester United, rốt cuộc, họ đều chọn hướng đi khác. Với Xavi, băng ghế huấn luyện tại châu Âu giờ đang dần trở thành “miền đất hẹp”.

Không phải là không có lời mời. Nhưng theo truyền thông Tây Ban Nha, chính Xavi đã chủ động từ chối những đề nghị ban đầu, bởi ông chỉ muốn gắn bó với một dự án thực sự nghiêm túc - nơi bản thân được tin tưởng và đầu tư dài hạn, thay vì trở thành “nạn nhân” đầu tiên nếu kết quả không như mong đợi.

“Premier League là ưu tiên số một của tôi”, Xavi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Athletic. “Tôi không vội vã, nhưng tôi muốn một dự án tử tế. Một nơi nói với tôi rằng: ‘Anh có bốn năm để làm việc và xây dựng’. Tôi yêu sự cuồng nhiệt ở Anh. Ở Tây Ban Nha, mọi thứ xoay quanh kết quả, không ai nghĩ đến sự phát triển dài hạn”.

Dẫu vậy, hy vọng được làm việc tại xứ sở sương mù của Xavi có vẻ không dễ thành hiện thực. Các đội bóng tại Premier League đều đã an vị với HLV trưởng mới, và khả năng để một chiếc ghế “bật ra” trong giai đoạn đầu mùa là khá mong manh.

Trong khi đó, những lựa chọn còn lại không quá hấp dẫn. Qatar - nơi từng là bệ phóng cho sự nghiệp huấn luyện của Xavi - có thể là phương án quay lại. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng đang tích cực săn đón các chiến lược gia châu Âu với mức đãi ngộ khủng, và Xavi chắc chắn là cái tên nằm trong danh sách.

400 ngày kể từ khi rời Barcelona, Xavi vẫn chưa quay lại đường pitch. Với một người từng tuyên bố muốn xây dựng triết lý bóng đá và để lại dấu ấn lâu dài, hành trình đi tìm bến đỗ lý tưởng của cựu danh thủ người Tây Ban Nha xem ra vẫn còn đầy chông gai.

