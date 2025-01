Sự thật thú vị về xăng sinh học

Lợi ích của xăng sinh học là gì? Giảm lượng khí thải carbon dioxide, từ đó góp phần giảm ô nhiễm không khí

Giá bán ổn định, ít dao động trong trường hợp giá dầu mỏ tăng giảm thất thường

Tạo thêm việc làm trong ngành nông nghiệp

Tất cả đáp án trên Ethanol được sản xuất từ các nguồn thực vật nên có khả năng hấp thụ CO2 từ khí quyển trong quá trình quang hợp. Do đó, khi sử dụng xăng sinh học, lượng CO2 thải ra từ việc đốt cháy nhiên liệu được cân bằng bởi lượng CO2 mà cây trồng hấp thụ trong suốt vòng đời của chúng. So với các loại xăng truyền thống, nghiên cứu cho thấy động cơ sử dụng xăng sinh học phát thải ít hơn 20% carbon monoxide (CO) và hydrocarbon (HC). Nhờ đó, nhiên liệu này góp phần giảm ô nhiễm không khí và tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Ngoài ra, xăng sinh học được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo, không phụ thuộc sự biến động giá dầu mỏ. Đồng thời, nhiên liệu này sử dụng nguyên liệu như ngô, sắn, mía và dầu cọ, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông dân nói riêng và phát triển ngành nông nghiệp nói chung.