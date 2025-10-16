Sự thật phũ phàng của ngành quản lý tài sản

The Globe and Mail nhận định cuốn sách mới “Why Your Wealth Manager Is Robbing You Blind” sẽ làm rung chuyển ngành quản lý tài sản khi phơi bày một sự thật phũ phàng.

Ảnh minh hoạ: Emarketer.

Tác giả Lane Clark là một nhà giao dịch kỳ cựu với hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính và là người sáng lập nền tảng đầu tư TPP. Ông đã viết cuốn Why Your Wealth Manager Is Robbing You Blind để vén bức màn bí mật về một ngành công nghiệp đã thu được lợi nhuận khổng lồ nhưng lại khiến chính khách hàng của mình thất thu.

Một hệ thống thu lợi ngay cả khi khách hàng thất bại

Cuốn sách của Clark chứa đựng một sự thật phũ phàng mà hầu hết nhà đầu tư chưa từng nghe đến: 80% các đơn vị quản lý tài sản đều hoạt động kém hiệu quả so với những lời quảng bá của họ. Nhưng họ vẫn nhận phí quản lý đầy đủ, các nhà quản lý trực tiếp vẫn được trả lương và công ty quản lý vẫn có lãi ngay cả khi khách hàng của họ thua lỗ.

Trong nhiều thập kỷ, mô hình quản lý tài sản truyền thống đã ẩn sau những thuật ngữ chuyên ngành, nêu lên những quy trình phức tạp mờ mịt cùng nhiều tờ quảng bá bóng bẩy. Tuy nhiên, họ âm thầm làm xói mòn lợi nhuận của nhà đầu tư thông qua các lớp phí và lập chỉ mục đầu tư ẩn. Các nhà đầu tư đã quen với việc hiệu suất đầu tư kém, coi chúng là điều bình thường, thậm chí là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, Clark không đồng tình.

Clark đặt câu hỏi: “Nếu một nhà quản lý tài sản còn thua các công cụ tính toán đầu tư cơ bản, tại sao họ lại tính phí ở mức cao? Nó giống việc trả tiền cho một đầu bếp có sao Michelin chỉ để hâm nóng bữa tối của bạn bằng lò vi sóng. Đã đến lúc các nhà đầu tư nên ngừng chấp nhận điều đó”.

Phong trào trao quyền tự đầu tư

Từ việc vạch trần các loại phí ẩn và những lớp đầu tư bí mật của giới quản lý tài sản, đến việc chỉ ra hiệu quả đáng kể của sử dụng công nghệ và xây dựng danh mục đầu tư thông minh có thể mang lại hiệu suất doanh thu đáng kể mỗi năm, cuốn Why Your Wealth Manager Is Robbing You Blind còn cung cấp cho độc giả kiến ​​thức và công cụ để tự kiểm soát tài sản của họ.

Cuốn sách ra mắt ngày 30/9. Ảnh: Amazon.

Clark không chỉ nói lý thuyết suông mà ông có bằng chứng từ chính công ty đầu tư của mình. Clark đã sáng lập nền tảng đầu tư công nghệ TPP để thách thức hiện trạng của giới quản lý tài sản.

Các chiến lược vượt trội của TPP, bao gồm phân loại danh mục đầu tư dài hạn, đầu tư ổn định và đầu tư theo hình thức kết hợp, TPP đã mang lại hiệu quả vượt trội so với các nhà quản lý tài sản truyền thống mà không cần đến phí quản lý quá cao hay phải tuân thủ các quy định truyền thống rườm rà.

TPP cũng hoạt động dựa trên một nguyên tắc đơn giản nhưng mang tính cách mạng: không tính phí quản lý cố định mà chỉ nhận phí theo khoản lợi nhuận mang về cho khách hàng.

Đây là một cách tiếp cận đang tạo được tiếng vang. TPP gần đây đã được tổ chức tài chính đầu tư quốc tế Wealth & Finance International vinh danh là Nền tảng đầu tư tốt nhất Vương quốc Anh năm 2025 và lượng khách hàng ngày càng tăng của họ là bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư đang khao khát sự thay đổi.

Clark nói: “Thời kỳ khách hàng trả lãi suất 1,5% một năm cho phí quản lý tài sản và chỉ nhận về khoản lợi nhuận 0,8% đã sắp kết thúc”.

“Chúng ta đang ở thời điểm then chốt. Công nghệ, sự minh bạch và các nguồn dữ liệu phong phú đã thay đổi nhiều điều. Các khách hàng đang dần nhận ra rằng họ đã trả quá nhiều cho hiệu suất quản lý tài sản kém. Và một khi họ biết được điều đó, họ sẽ không quay lại nữa”.

Điều này có thể là lý do ngay từ khi cuốn Why Your Wealth Manager Is Robbing You Blind chưa ra mắt, nhiều độc giả đã kỳ vọng vào tác phẩm này. Những người đầu tiên đọc cuốn sách cũng mô tả đây là "cuốn sách mà ngành công nghiệp quản lý tài sản hy vọng không bao giờ được viết ra" và cuốn sách là "một lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai nghiêm túc với tiền bạc của mình".

Những người có sức ảnh hưởng, nhà báo và nhiều người trong ngành đầu tư tài chính cũng đã có trong tay ấn bản này. Nếu thông điệp của Why Your Wealth Manager Is Robbing You Blind được đón nhận rộng rãi, nó có thể buộc toàn ngành quản lý tài sản phải điều chỉnh lại.