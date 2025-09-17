Sự nổi loạn của tiểu thuyết cho tuổi mới trưởng thành

Những cuốn sách đánh trúng tâm lý của tuổi mới lớn đầy hỗn loạn đang thu hút độc giả trẻ và góp phần làm chậm đà suy giảm nhu cầu đọc sách, theo The Times.

Ảnh: The Times.

Ở độ tuổi trên dưới 20, không ít người trẻ từng có nhiều hành vi nổi loạn, có thể là hút thuốc, miệt mài trong các cuộc vui hay chỉ đơn giản là tung hê mọi thứ trong nhà. Trong khi những hành vi này có thể bị chỉ trích ở những thập kỷ trước thì giờ đây, cộng đồng đã dần chấp nhận và thoải mái với một chút “hỗn loạn” đó.

Cởi mở với sự nổi loạn

Chủ nghĩa hoàn hảo hay những yêu cầu phải làm hài lòng mọi người đã bị gạt bỏ. Giờ đây, công chúng cởi mở với việc thể hiện những khiếm khuyết của bản thân, thậm chí tự hào với sự phát triển phần nào chậm chạp của mình.

Các nhà xuất bản và truyền thông xã hội đã nắm bắt được xu hướng này. BookTok, cộng đồng những người mê sách trên TikTok, đã bình chọn sự hỗn loạn là một trong những đặc điểm chính của một thể loại tiểu thuyết mới nổi đang thống trị các bảng xếp hạng sách. Đó là sách vùng xám, hướng tới độc giả mới trưởng thành (New Adult).

Trong khi tiểu thuyết dành cho tuổi vị thành niên (Young Adult) thường hướng đến độc giả từ 12-18 tuổi, thì tiểu thuyết dành cho người mới trưởng thành hướng đến độc giả từ 18-30 tuổi, đôi khi lớn hơn một chút.

Nhờ lượng độc giả đông đảo trên TikTok, với hastag phổ biến NA, sách vùng xám đang trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường tiểu thuyết. Không phải ngẫu nhiên mà nhóm tuổi từ 25 đến 34 là nhóm duy nhất tại Anh có tỷ lệ đọc sách thường xuyên tăng từ 42%-55%, theo nghiên cứu được tổ chức The Reading Agency thực hiện.

Tiểu thuyết New Adult hướng đến độc giả, chủ yếu là phụ nữ trẻ, những người đang mắc kẹt trong giai đoạn chuyển tiếp hỗn loạn và vẫn chưa tìm ra lối thoát. Họ là những người đã say mê loạt truyện Harry Potter, Chạng vạng và Đấu trường sinh tử, giờ đây muốn đọc những câu chuyện thường dành cho thanh thiếu niên nhưng có cốt truyện lãng mạn hơn và các nhân vật có sự tương đồng với họ, chẳng hạn như cũng đang chật vật trong công việc đầu tiên.

Các tác phẩm của Sarah J Maas và Rebecca Yarros phục vụ tốt độc giả New Adult. Ảnh: AP.

Những chi tiết này đều xuất hiện trong tiểu thuyết lãng mạn ăn khách của các tác giả như Sarah J Maas và Rebecca Yarros, với rất nhiều cảnh tình dục trong những bối cảnh huyền ảo như trường Hogwarts.

Một tác giả nữ tiêu biểu khác của thể loại này là RF Kuang, 29 tuổi, với những tác phẩm kỳ ảo Babel và Katabasis kết hợp giọng văn sôi động đến nghẹt thở của tiểu thuyết vị thành niên với bối cảnh học thuật u ám, những câu hỏi sâu sắc về lịch sử và triết học, cùng những pha bùng nổ bạo lực.

Rachel Denwood, Giám đốc điều hành bộ phận sách thiếu nhi của Simon & Schuster, xác nhận rằng họ đang "nhanh chóng" chuyển hướng sang New Adult và sẽ sớm khởi động "một sáng kiến ​​toàn cầu mới táo bạo trong lĩnh vực này".

Lứa tuổi New Adult hoàn toàn khác biệt

Tuy nhiên, New Adult không chỉ là một thuật ngữ thông dụng trong xuất bản mà còn đánh dấu một giai đoạn cuộc đời mới. Đối với các thế hệ trước, một người 18 tuổi có rất ít điểm chung với một người 30 tuổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, một số người 30 tuổi dường như vẫn sống chung với cha mẹ.

Tranh của Abigail Larson minh họa tác phẩm Babel của J.F Kuang.

Những độc giả này đã đủ lớn sau khi trải qua nhiều cuộc tình qua Tinder hay chịu những ông chủ nhà tồi tệ, nhưng vẫn chưa đủ vững chãi để hoàn toàn trưởng thành và vẫn khao khát một chút thoải mái của tuổi thơ.

Sharmaine Lovegrove, cựu giám đốc xuất bản tại Hachette và hiện là một đại diện văn học, cho biết bà rất ấn tượng với sự xuất hiện của các tác phẩm New Adult. "Đó là những câu chuyện về nỗ lực tìm kiếm sự tự lập. Sách New Adult viết về thời điểm cha mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời bạn, một dạng trưởng thành bị trì hoãn, và bạn đang chật vật tìm đường đi cho mình trong thế giới này”, Lovegrove cho hay.

Lovegrove chỉ ra rằng giai đoạn khó khăn này, khi bạn tìm đường đi cho mình trong thế giới, mua nhà và lập gia đình, từng chiếm khoảng năm năm cuộc đời bạn, nhưng “giờ thì nó giống như dài tới 15 năm”.

Nhiều nhà văn hiện đại đã nắm bắt và phân tích diễn biến tâm lý của lứa tuổi này một cách sâu sắc, và dường như đó là lý do Sally Rooney lại nổi tiếng và được giới phê bình đánh giá cao đến vậy.

Trái với những tiểu thuyết dành cho giới trẻ trước đây, thường mô tả thế giới người lớn đầy sự kỳ diệu, thì thông điệp chủ đạo của phần lớn tiểu thuyết New Adult mang hướng hiện thực là thế giới người lớn không có món quà hay phần thưởng nào. Thực tại của người lớn dường như có chút phũ phàng và đó là lý do một chút nổi loạn là cần thiết giúp người trẻ thích ứng.