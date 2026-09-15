Sự kỳ diệu của việc trì hoãn nghỉ hưu

Bằng cách nghỉ hưu muộn 5 năm, Martha có thể chi tiêu nhiều hơn 17% hằng năm trong 75 năm - ngay bây giờ và cho tới hết 100 tuổi.

Chắc chắn phải có một cách hiệu quả hơn cho Martha để đảm bảo mức sống của cô cho tới khi 100 tuổi mà không phải tiết kiệm ở mức quá cao hay phải dùng đến biện pháp quyết liệt. Có một cách như vậy và đó đơn giản chỉ là không nghỉ hưu quá sớm.

Như bạn biết, Martha kiếm được 100.000 đôla hằng năm. Bỏ qua thuế và các khoản thưởng công khác, làm việc thêm 5 năm giúp cô tăng tổng thu nhập lên 500.000 đôla. Đây là một số tiền khổng lồ. Thậm chí với mức tiết kiệm hằng năm cực tốt 20.000 đôla mà chúng ta đề cập trước đó, cô sẽ cần mất đến 25 năm để tiết kiệm được số tiền mà cô chỉ cần làm việc thêm 5 năm là có thể kiếm được.

Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ qua thuế. Các khoản tiền đó có thể lấy đi gần 150.000 đôla từ số tiền 500.000 đôla mà Martha có thể kiếm thêm được. Nhưng có hai tin tốt. Một là Martha có thể chọn đóng một khoản 30.000 đôla khác trong chương trình phúc lợi 401(k) bằng việc làm việc thêm 5 năm.

Hai là Martha có thể tránh một lỗi sai khác: cụ thể là nhận phúc lợi từ An sinh xã hội sớm nhất có thể, ở tuổi 62. Bởi làm việc lâu hơn, việc nhận được An sinh xã hội của cô sẽ bị trì hoãn, phúc lợi nghỉ hưu của cô sẽ không bị giảm đi bởi thứ gọi là “giảm việc nghỉ hưu sớm”.

Thực vậy, nếu cô ấy không nhận các phúc lợi cho tới khi nghỉ hưu ở tuổi 67 thì tới lúc đó cô ấy sẽ được nhận toàn bộ phúc lợi hưu trí, thu về một khoản lớn 280.000 đôla cộng thêm các phúc lợi cuộc sống nếu như cô sống đến năm 100 tuổi.

Tiếp tục làm việc khi tới tuổi nghỉ hưu là lựa chọn của nhiều người. Ảnh: Investopedia.

Làm việc tới khi 67 tuổi ảnh hưởng gì đến mức sống bền vững của Martha? Những thứ gì cô ấy có đủ sức để chi trả năm này qua năm khác ngoại trừ các khoản trả thuế? Nếu không có sự gia tăng phúc lợi An sinh xã hội, độ cải thiện mức sống của martha sẽ là 10%. Nhưng với sự gia tăng, con số sẽ là 17%. Mức cải thiện này là một con số khổng lồ. Bằng cách nghỉ hưu muộn 5 năm, Martha có thể chi tiêu nhiều hơn 17% hằng năm trong 75 năm - ngay bây giờ và cho tới hết 100 tuổi.

Nghỉ hưu muộn hơn có ý nghĩa gì đối với việc bắt buộc phải tiết kiệm của Martha trong suốt những năm cô làm việc? Cô còn cần tiếp tục tiết kiệm 20 xu cho mỗi đôla mà cô kiếm được để đạt được một mức sống ổn định cho cả trước và sau khi nghỉ hưu nữa không? Không. Tỷ lệ tiết kiệm trước nghỉ hưu mới của cô hiện tại là 12 xu trên mỗi đôla kiếm được. Đó là một khoản đáng kể nhưng dễ quản lý hơn.

Việc nghỉ hưu muộn có thể tương tự ảnh hưởng tích cực đến tài chính trọn đời của Martha bất kể cô có kiếm được bao nhiêu trong suốt cuộc đời, và thực tế tài sản sẽ tăng lên khi có mức thu nhập thấp hơn.

Ví dụ, nếu Martha kiếm được 50.000 đôla thay vì 100.000 đôla/năm, cô có thể đạt được mức tăng 18% mức sống hằng năm thay vì 17%. Và nếu Martha kiếm được 200.000 đôla, mức sống của cô sẽ tăng 15%. Điều tôi muốn nói ở đây là việc nghỉ hưu muộn là một món hời cho những người có thu nhập thấp, dựa theo hệ thống tài khoá luỹ tiến của Mỹ.