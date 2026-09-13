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Quy luật của tiền

Cuốn sách mang đến cái nhìn thực tế và khoa học về cách con người có thể tối ưu hóa các quyết định tài chính - từ chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho đến công việc, hôn nhân hay lựa chọn nhà ở… để đạt được mức sống bền vững và hạnh phúc hơn trong dài hạn.

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Rủi ro tài chính của việc sống quá lâu khi nghỉ hưu quá sớm

  • Chủ nhật, 13/9/2026 11:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Martha cần tiết kiệm mỗi năm bao nhiêu cho đến khi cô 62 tuổi để đảm bảo rằng cô có thể duy trì chi tiêu tới 100 tuổi?

Giả sử bạn đang trong hoàn cảnh của Martha, 25 tuổi. Chu kỳ kế hoạch phù hợp của cô là 75 năm vì chúng ta giả định cô sẽ sống tối đa 100 tuổi. Cũng giả định cô ấy kiếm được 100.000 USD - bằng đồng USD ngày nay - cho tới tuổi 62 - độ tuổi Martha muốn nghỉ hưu. Cuối cùng, hãy giả sử tiền tiết kiệm của Martha sẽ được đầu tư vào trái phiếu kho bạc an toàn, bắt kịp với lạm phát nhưng không mang lại lợi nhuận nào vượt trên mức đó.

Martha cần tiết kiệm mỗi năm bao nhiêu cho đến khi cô 62 tuổi để đảm bảo rằng cô có thể duy trì chi tiêu tới 100 tuổi? Martha có thể chi tiêu gần 50.000 USD hàng năm (bằng đồng USD ngày nay) tùy ý cho đến tuổi 100. (Chi tiêu tuỳ ý nói đến tất cả phí tổn mà Martha bỏ ra ngoài những khoản chi tiêu cố định, như nhà ở, thuế liên bang và tiểu bang, và những chi phí đặc biệt khác, có thể bao gồm học phí, tiền trợ cấp cho vợ, khoản trả nợ xe…). Để đạt được mục tiêu 50.000 USD khi đến tuổi 62 - bao gồm cả các phúc lợi An sinh xã hội và kế hoạch 401 (k) - cô ấy sẽ phải tiết kiệm 20.000 USD mỗi năm.

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Nghỉ hưu là một giai đoạn đặc biệt của mỗi người và cần có sự chuẩn bị sớm. Ảnh: IStock.

Khoản tiền đó là 20% thu nhập trước thuế của cô hàng năm, nhưng vì tiền tiết kiệm có thể xuất hiện sau khi các chi phí cần thiết được trả như thuế và tiền nhà ở, nên khoản tiết kiệm thực ra sẽ là hơn 40% của 50.000 USD thu nhập tùy chỉnh hàng năm của cô. Liệu Martha có thể giữ được kỷ luật để tiết kiệm không, sau khi thay đổi phần lớn kế hoạch An sinh xã hội và nghỉ hưu của mình, cụ thể là 2 USD trên mỗi 5 USD mà cô phải trả cho nhà ở, thức ăn, giải trí, du lịch…? Không có khả năng.

Vậy làm cách nào Martha có thể lên kế hoạch tiết kiệm cho những thứ cần để duy trì mức sống của cô miễn là cần thiết? Cho là cô tự dối bản thân và lên kế hoạch để chết đúng theo lịch đã định - theo tuổi thọ của cô, cụ thể là tuổi 82. Về việc sẽ sống hơn 82 tuổi, cô chỉ có thể suy nghĩ: "Không bao giờ xảy ra". Cách tiếp cận này sẽ đột ngột rút ngắn chu kỳ kế hoạch nghỉ hưu của Martha, cắt bớt gần hết một nửa khoản tiết kiệm cần thiết trước nghỉ hưu của cô.

Điều này cũng làm tăng những thứ cô có thể chi tiêu dễ dàng, sau thuế, tới gần mức 60.000 USD/năm. Martha trước đó cần tiết kiệm 2 USD cho mỗi 5 USD mà cô bỏ ra. Giờ chỉ còn cần 1 USD.

Tiến nhanh một chút đến tương lai và cùng Martha tham dự bữa tiệc sinh nhật kết hợp chia tay của cô ở tuổi 82. Tất cả bạn bè và họ hàng của cô đều đến chung vui và cô cảm ơn họ vì đã lấp đầy tình yêu cùng niềm vui cho cuộc sống của cô. "Nhưng tối nay, những người thân yêu của tôi, là lần cuối tôi còn trên thế giới tươi đẹp này. Tôi đã đi đến cuối cuộc đời. Ngày mai tôi sẽ không còn nữa".

Với sự tuyên bố thê lương ấy, Martha chào từ biệt và chìm vào giấc ngủ, cầu mong được thức dậy trước cánh cổng thiên đường. Nhưng khi cô mở mắt ra, cô thấy bản thân nằm ngay tại chỗ cô nằm ngủ trên lối đi lên tầng 4. Martha ngay lập tức nhận ra cô không còn một đồng nào trong ngân hàng, sắp xếp một cách cẩn thận để có thể ra đi khi đồng USD cuối cùng được tiêu.

Laurence J. Kotlikoff/1980 Books-NXB Công Thương

Chi tiêu Nghỉ hưu Tiết kiệm Tiền

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