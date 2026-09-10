Hai chị em 'tự thuê bản thân' để đạt thành công

Hai thập kỷ sau khi rời khỏi Ireland và trở nên thành công, Pat và Cara đều là người thân thiện và thẳng thắn.

Tự thuê bản thân

Tự mình ra ngoài chơi không dành cho tất cả mọi người. Nhưng bạn không nằm trong nhóm đó. Mặt khác bạn sẽ không đọc cuốn sách này. Hơn 600.000 công ty khởi nghiệp mỗi năm. Rất nhiều trong số đó đều thất bại. Sau bảy năm, chỉ có một nửa còn tồn tại. Sau mười năm, chỉ còn 30% các công ty vẫn hoạt động. Hết 20%, con số chỉ còn 20%.

Vì lẽ đó, bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình là một điều không chắc chắn, nhưng việc đó có thể đem lại phần thưởng to lớn. Bạn không cần phải trở thành Steve Jobs, người lập ra hãng Apple từ nhà để xe của ông và trở thành tỷ phú. Rất nhiều nhà khởi nghiệp dù ít thành công hơn nói rằng bạn có thể tự thuê bản thân mình một cách an toàn và hào phóng.

Tự thuê bản thân mình là cách không bao giờ bị sa thải. Ảnh minh họa: Alena Darmel/Pexels.

Lấy ví dụ Pat và Cara Cairny, hai nhà khởi nghiệp tôi gặp dạo gần đây. Là một thiếu niên tại Ireland, Pat là một sinh viên tốt, nhưng trường đại học không phải nơi dành cho cậu. Cậu cũng không làm việc cho nông trường nhỏ và chật vật của bố mình. Ở tuổi 18, cậu rời khỏi Cork, Ireland để đến với Sag Harbor, New York, nơi Cara, chị gái của cậu đang sống, với công việc dọn dẹp nhà.

Vợ tôi và tôi thuê một ngôi nhà của cha mẹ Pat tại Cork. Chúng tôi trở thành bạn bè nói chuyện phiếm với họ qua đêm và đi cùng họ khi họ đến thăm Pat và Cara trên Long Island vài tháng sau đó. Họ từng nói rằng những đứa con của họ đã làm tốt, nhưng mức độ thành công thực sự của Pat và Cara thật đáng ngạc nhiên. Hiện Pat đã 45 tuổi, có một công ty xây dựng làm ăn phát đạt. Cara cũng đặc biệt thành công với công ty dọn dẹp mà cô đã mở.

Khi Pat từ Ireland đến New York, anh đã làm công việc đầu tiên mà anh tìm được: chạy việc vặt tại một công trường. Dần dần, anh làm việc cho một chuỗi các nhà thầu và học được nghề xây dựng. Anh cũng khám phá ra rằng bản thân anh có năng lực thiết kế và tương tác với khách hàng. Với người New York, giọng điệu của anh rất chuẩn. Sau 5 năm, anh tự mình khởi nghiệp, thuê thêm người cho các hợp đồng tầm trung mà anh có thể ký.

Cuối cùng, một người bạn mời anh về để thiết kế và xây dựng cho một ngôi nhà nhỏ. Đó là một công trình đẹp và dẫn đến những dự án lớn hơn. Khi chúng tôi gặp nhau, Pat đang hoàn thành một ngôi nhà trước biển rộng 30.000 mét vuông cho một người giàu có tại phố Wall. Ngôi nhà có tất cả các tiện nghi: sân quần vợt (tennis), hồ bơi, bồn tắm nước nóng, bồn tắm sục, phòng tập gym, nhà để xe ôtô sáu chỗ, thêm lượng lớn các tấm pin năng lượng Mặt trời để làm thỏa mãn sự hiểu biết về khí hậu của chủ nhân căn nhà.

Trong khi đó, Cara mở rộng việc kinh doanh bằng cách sử dụng mánh khóe lâu đời nhất trong cuốn sách: nhờ những khách hàng hiện tại của mình để tìm thêm khách hàng mới. Khi danh sách khách hàng của cô tăng lên, Cara dành ít thời gian dọn dẹp hơn và dành nhiều thời gian để giám sát, quản lý hơn. Trong thời gian ngắn, dịch vụ dọn dẹp của cô đã trở thành một công ty gồm 35 nhân viên với 700 khách hàng. Cara, giống với Pat, đã nhanh chóng trở thành một người có mức sống với thu nhập cao.

Hai thập kỷ sau khi rời khỏi Ireland và trở nên thành công, Pat và Cara đều là người thân thiện và thẳng thắn. Khi tôi hỏi họ về thành công của mình, họ nói rằng đó là may mắn. Họ bảo họ đã có thể dễ dàng bắt đầu và ở lại làm bồi bàn trong ngành nhà hàng địa phương. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm làm nhà hàng của họ có thể dẫn họ mở một công ty về nhà hàng di động, theo đó là một quán cà phê nhỏ và cuối cùng là nhà hàng của riêng mình. Nhà Cairnys có quá nhiều hướng để giả định.

Mặc dù hướng đi rất quan trọng đối với sự thành công của họ nhưng đó không phải là thành phần chủ chốt. Điều quan trọng nhất đó là kiến thức. Họ cẩn thận học nghề và nhận ra họ có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn và rẻ hơn so với những người chủ của họ. Hãy nhớ lại cách ngôn của Benjamin Franklin: “Thời gian là tiền bạc”.

Có lẽ đối với các nhà khởi nghiệp, câu nói đó nên là “Kiến thức chuyên ngành là tiền bạc”. Thêm nữa, kiến thức đó không cần phải chuyên môn, nó có thể là từ cá nhân. Trong trường hợp của Pat, anh chắc chắn phải học nghề. Nhưng anh cũng cần phải hiểu đủ hai thứ: anh có cảm quan thiết kế tốt hơn hầu hết các nhà thầu và kiến trúc sư mà anh làm việc, và nhờ tính cách lôi cuốn cùng sự hài hước của mình, anh có thể tương tác với khách hàng tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong khu vực. Sự thận trọng cũng là điều thứ yếu. Cả Pat và Cara đều biết không nên vay nợ và để công ty của mình phát triển từng chút một.

Bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình có thể nghe rất rủi ro. Nhưng với Pat và Cara, quyết định của họ là bước đi khá an toàn. Thực chất, làm việc cho chính bản thân họ có lẽ ít rủi ro hơn rất nhiều so với làm việc cho những người khác. Pat và Cara đều có tối đa sự bảo đảm cho công việc. Họ không thể bị sa thải. Họ sẽ không bao giờ bị mất sự thăng tiến, không bao giờ được thưởng ít hơn dự kiến, và không bao giờ phải nhún nhường những người sếp khó tính.

Thêm nữa, khi việc kinh doanh của họ phát triển, họ có thể kiếm được cực kỳ nhiều tiền hơn là họ có thể làm khi là một nhân viên của người khác.