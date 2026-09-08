Bạn chọn lương khởi điểm cao hay tăng trưởng thu nhập nhanh?

Mặc dù bạn bắt đầu với mức lương thấp hơn 20% nhưng tới 50 tuổi bạn sẽ kiếm được nhiều hơn 60%, và bạn sẽ nhận được mức lương cao này cho 17 năm tiếp theo.

Đánh đổi lương khởi điểm cao với tăng trưởng thu nhập nhanh hơn

Giả sử bạn 22 tuổi và bạn lên kế hoạch làm việc cho tới khi 67 tuổi. Nghề A đề nghị một mức lương khởi điểm cao: 75.000 đôla trên năm. Nhưng không thực sự hứa hẹn về tăng trưởng tiền lương, nghĩa là bạn sẽ không nhận được sự tăng lương hằng năm vượt quá lạm phát.

Nghề B trả bạn chỉ với 60.000 đôla nhưng tiền lương hằng năm sẽ tăng lên 2.5% trên mức lạm phát cho tới 50 tuổi (khi thu nhập của phần lớn ngành nghề đạt mức cao nhất). Công việc nào trả tiền cao hơn, trên cơ sở tổng sự nghiệp, sau thuế?

Kẻ thắng cuộc là nghề B. Mặc dù bạn bắt đầu với mức lương thấp hơn 20% nhưng tới 50 tuổi bạn sẽ kiếm được nhiều hơn 60%, và bạn sẽ nhận được mức lương cao này cho 17 năm tiếp theo. Tổng thu nhập của bạn sẽ cao hơn 35% nếu làm nghề B! Dù vậy, hãy cẩn thận.

Con đường kiếm tiền từ nghề nghiệp là có nguyên do. Họ cung cấp cho bạn điều kiện hấp dẫn như vậy là để bạn làm việc chăm chỉ hơn khi bạn còn trẻ để trả lương cho bạn khi bạn về già. Nhưng điều đó thường có nghĩa là nếu bạn không làm việc đủ chăm chỉ hoặc không làm đủ việc, chủ của bạn sẽ sa thải bạn. Hơn nữa, vì bạn bắt đầu được trả lương cao hơn, một số người chủ sẽ không thành thực và có thể sa thải bạn một cách bất công để khỏi phải trả khoản tiền lớn mà họ đã thực sự hứa.

Sau khi bị đuổi việc, có thể nói là, mười năm - thời gian cần thiết để nhận được 75.000 đôla tiền bồi thường hằng năm của nghề B - thật tồi tệ có vẻ bạn đã làm việc vô cùng vất vả dựa trên mức tăng lương cao trong tương lai.

Chọn công việc khởi đầu là một hệ tư duy và tầm nhìn. Ảnh: Forbes.

Tìm kiếm nghề nghiệp mà bạn yêu thích và những người khác thì ghét

Nếu nghề B đề nghị cao hơn 35% so với nghề A cho sự phục vụ của bạn thì có một lý do. Tỷ lệ trả lương cho một ngành nghề nhất định tăng lên bởi vì công việc ấy trở nên khó nhằn theo cách nào đó, các nhà kinh tế học gọi khoản trả thêm đó là “chênh lệch bù trừ tiền lương”.

Chênh lệch bù trừ tiền lương rất phổ biến trong thị trường lao động. Tất cả những thứ khác đều như nhau - bao gồm kỹ năng, giáo dục, và kinh nghiệm. Mọi người làm các công việc khó nhằn, nguy hiểm, căng thẳng, không chắc chắn, phức tạp, hay rủi ro về tài chính đều được trả nhiều hơn những người làm cùng công việc với kỹ năng như nhau và không hề có sự trở ngại nào.

Nghĩ lại về Nancy và sự lựa chọn ngành O&P/HA của cô. Một vị trí O&P có thể trả nhiều hơn vì việc lắp đặt máy trợ thính cho một người 80 tuổi theo cảm nhận sẽ ít bị đánh thuế hơn so với việc lắp tay giả cho một người 23 tuổi.

Đó là hướng mà chú Bob đã làm trong lần cuối nỗ lực để thuyết phục Nancy đi theo con đường HA. “Nancy, chắc là con nhận ra tại sao mà ngành O&P được trả cao hơn. Mỗi ngày con sẽ gặp người nào đó mà có vấn đề cơ thể rất khó trị. Điều đó sẽ khiến con phiền muộn”.

Nancy từng nghĩ qua điều đó. “Con hiểu. Thực tế là việc nghề O&P sẽ trả cao hơn so với nghề HA có lẽ không phải may mắn, và con biết chắc rằng công việc sẽ thỉnh thoảng gặp khó khăn. Nhưng con không phải phần đông mọi người. Con khác biệt. Con tìm thấy phần thưởng to lớn trong việc giúp đỡ mọi người với vai trò là một bác sĩ O&P. Thực vậy, đối với con, chênh lệch bù trừ tiền lương chỉ là một điểm cộng. Con thích làm việc như một O&P thay vì như một HA ngay cả khi nếu vị trí O&P trả cùng một mức lương”.

“Ờ, Nancy, chú thấy vui vì con cân nhắc đến mọi góc độ. Có thể một nghề nghiệp như O&P là con đường tốt nhất với con”, chú Bob đáp lời.

“Thực ra, chú, khi con biết rằng con có thể tìm việc một cách dễ dàng và có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, con đã trở nên tham lam và tiếp tục nghiên cứu các lựa chọn. Con thấy vài ngành nghề có chênh lệch bù trừ tiền lương thậm chí còn lớn hơn. Con nghĩ đến việc trở thành một người hộ tang. Đây là một lĩnh vực có ưu thế cho đàn ông, nhưng không có lý do nào mà một người phụ nữ không thể làm giàu một cách nhanh chóng”.

Thêm lần nữa, Nancy đã suy nghĩ đúng đắn. Cô áp dụng chênh lệch bù trừ tiền lương cho việc tìm kiếm của mình. Đối với Nancy, trở thành một người hộ tang thực sự rất thú vị - cô thích ý tưởng làm việc cùng những người mà sẽ không đáp lời lại. Vì vậy không chỉ cô có thêm thêm tiền từ một công việc mà phần lớn mọi người không muốn làm.

Thông điệp ở đây là hãy trở nên nổi bật khi bạn tìm kiếm con đường kinh tế của mình. Bạn càng thích những thứ mà người khác không thích, như việc trở thành người ướp xác, thì việc tìm kiếm nghề nghiệp của bạn sẽ tiến đến mỏ vàng càng lớn. Mánh khoé có mục đích để tìm kiếm công việc bạn ưa thích và theo ý tưởng, những người khác ghét, hãy đưa nó lên vị trí đầu tiên trong danh sách nghề nghiệp của bạn.