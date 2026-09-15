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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

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Bí quyết giao tiếp của người có EQ cao

  • Thứ ba, 15/9/2026 15:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người có EQ cao thường có khả năng quan sát rất tốt. Họ biết khiêm tốn đúng lúc và sẵn sàng học hỏi. Tôn trọng tri thức là một đức tính tốt và mang lại cho bạn nhiều cơ hội.

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Người có EQ cao luôn giữ thái độ lịch sự và từ tốn trong giao tiếp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim: Điệu Cha cha cha làng biển.

Tôi có một người bạn tốt có biệt danh “Một chú mèo nhanh nhẹn”, anh ấy là người nổi tiếng trên mạng, cũng từng là giáo viên dạy tiếng Anh.

Tôi quen “Một chú mèo nhanh nhẹn” trong một bữa ăn, những người làm văn hóa chúng tôi ở Bắc Kinh thường tổ chức ăn uống mỗi khi nhàn rỗi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ngầm đoán anh ấy là một người rất đỉnh.

Một bàn ăn cho sáu người, người bình thường nghĩ gọi sáu món ăn là đủ, người xuất sắc thì gọi bảy tám món, còn “Một chú mèo nhanh nhẹn” thì gọi những mười món, ngoài ra còn thêm một món canh. Lúc ấy, tôi cảm thấy người bạn này rất thoáng trong việc gọi đồ ăn, nên muốn kết bạn ngay.

Cuối bữa, tôi đứng dậy trả tiền.

Khi thanh toán hóa đơn, anh ấy bước tới chỗ tôi và nói: “Thầy Thượng Long, tôi quyết định làm bạn với anh, anh quả thực là một người hào phóng.”

Sau đó, chúng tôi trở thành bạn bè. Sau này tôi mới biết anh là một người rất hào phóng, bữa ăn đó là lần duy nhất tôi trả tiền khi chúng tôi đi ăn cùng nhau.

Anh ấy nhớ tất cả những người đã thanh toán hóa đơn và sẽ nhân số tiền ấy lên nhiều lần để đáp lại. Lý do anh ấy thích được thanh toán là vì anh ấy tin vào một nguyên tắc: kết bạn với những người giỏi giang, học hỏi từ họ là lối thoát duy nhất.

Anh ấy vốn là giáo viên trong một ngôi trường, do không hài lòng với cách quản lý thể chế hóa của nhà trường nên đã xin nghỉ việc. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng học tập nâng cao hiểu biết là cách để có bước thay đổi nhảy vọt quan trọng nhất và rẻ nhất trên thế giới.

Thế là, anh ấy bắt đầu học, đọc sách và nghe các bài giảng trực tuyến mỗi ngày. Một lần lên mạng, anh biết được thông tin vị giáo viên mà anh thích có buổi hội thảo ở Thượng Hải, anh lập tức mua vé đi từ Trùng Khánh đến Thượng Hải để hẹn gặp vị tiền bối trong ngành này. Lúc đó trong túi anh chỉ còn vỏn vẹn hai nghìn tệ.

Vị tiền bối đến quán cà phê, anh đưa ra một chiếc bánh và nói: “Em sợ thầy chưa ăn cơm, thầy vừa ăn vừa nói chuyện ạ.”

Vị tiền bối mỉm cười và nói, “Quả thật tôi chưa kịp ăn gì.”

Đến bây giờ, anh đã trở thành trí thức “đại V” [1] được trả phí trên mạng xã hội. Rất nhiều người hâm mộ anh đã hỏi tôi, anh ấy đã làm thế nào mà từ một người vô danh tiểu tốt trở thành người như bây giờ vậy.

Tôi đáp: “Tôi không hiểu rõ lắm về cách thức thương mại của anh ấy, nhưng tôi biết rằng một người tôn trọng kiến thức, dĩ nhiên sẽ được kiến thức đáp đền.”

[1] Chủ yếu là những học giả, minh tinh, người nổi tiếng có số lượng fan hâm mộ đông, có sức ảnh hưởng nhất định trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc. (ND)

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

EQ cao Đồ ăn Vô danh tiểu tốt Bài giảng điện tử Nhanh nhẹn Tri thức

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