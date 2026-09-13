Bài tập mà chúng ta phải rèn luyện suốt cuộc đời

Trong cuộc đời, sẽ có vô số khó khăn bủa vây. Học cách vượt qua thử thách, tôi luyện bản thân mỗi ngày là bài tập lớn luôn đợi chúng ta trong hành trình dài rộng của cuộc đời.

Rèn luyện bản thân, nỗ lực vượt qua khó khăn là "bài tập" lớn của mỗi người. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tầng lớp Iteawon.

Năm 2019, tôi 29 tuổi, vào cái năm cuối cùng của độ tuổi 20, tôi đã viết một cuốn sách có tên Mặt nạ. Không biết khi cuốn sách này xuất bản, thì vở kịch cải biên từ tiểu thuyết đã được sản xuất hay chưa.

Khi viết cuốn Mặt nạ, tôi vẫn ngày ngày đi dạy. Ban ngày tôi gặp gỡ những con người đeo mặt nạ trong những câu chuyện, tối đến tôi lại gặp lũ trẻ con phơi phới vừa mới 20. Trong khi giảng bài trên lớp, tôi thường nói với học viên rằng, đừng giới hạn khả năng của bạn, cũng đừng để việc xây dựng hình tượng của bạn hủy hoại tương lai.

Họ đã rất tò mò và nghĩ: "Sinh viên như chúng em thì làm gì biết xây dựng hình tượng ạ?".

Thật thế sao? Khi bạn lựa chọn chuyên ngành này, vào học ngôi trường này, đi đến thành phố này, những danh hiệu này đã được dán vào cuộc sống của bạn và trở thành một phần trong việc xây dựng hình tượng của bạn.

Tuy thế, bạn học chuyên ngành máy tính, chẳng nhẽ không thể trở thành nhà văn; bạn học chuyên ngành tiếng Anh, có lý nào không thể trở thành người dẫn chương trình? Chỉ cần bạn luôn tin tưởng rằng, vẻ ngoài không làm nên tương lai, sự đa dạng của tương lai nằm trong tay bạn. Chớ để người khác bảo bạn rằng bạn không thể. Bạn mới là chủ nhân của chính mình.

Khi bạn lớn lên từng ngày, bạn sẽ luôn gặp phải võ sĩ này hay võ sĩ kia trên đường đời, những người này nói những gì, làm những gì, họ có thể tốt bụng, cũng có thể có ý xấu, nhưng sau cùng việc họ làm đều là ngăn cản bước đi của bạn. Nếu như nói trên thế giới này quả thực có kẻ xấu, thì những người như thế chính là kẻ xấu trong thế giới của bạn.

Tôi đã từng nói, trước tuổi 30, bạn phải thêm vào cuộc sống của mình nhiều thứ, thế thì sau 30 tuổi, bạn mới có cơ hội thực hiện một số phép trừ cho bản thân, mới có thể “Đoạn Xả Ly” (Danshari) [1].

Trong tiểu thuyết Chuyện hai thành phố [2], Charles Dickens có viết: "Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất".

Câu nói này vẫn còn rất thích hợp khi áp dụng vào thời đại hiện nay.

Đối với những người không dám vượt qua chính mình, dĩ nhiên, thời đại này rất tồi tệ, tệ đến nỗi cuộc sống của bạn hàng ngày đều giống hệt nhau, big data sẽ củng cố thêm thói quen dựa theo sở thích của bạn, khiến bạn mãi mãi trở thành con người có cuộc sống đơn giản nhất.

Hãy nghĩ về những clip ngắn trên Internet, bạn thích gì, big data liền cung cấp nhiều hơn những thứ tương tự để củng cố niềm yêu thích của bạn, cố định ranh giới của bạn, cho đến một ngày, bạn chẳng còn gì nữa.

Nhưng đối với những người dám mạo hiểm khám phá, dám vượt qua chính mình, thì thời đại này vẫn ngập tràn những điều tốt đẹp, bởi vì thời đại này có nhiều cách để phát triển nhất, có vô số khả năng để giúp chúng ta đến được cõi Niết bàn, chỉ cần bạn còn tin tưởng, chỉ cần bạn vẫn luôn đi trên con đường.

Đừng để kẻ xấu đánh bại, hãy nhớ rằng: Trở thành kẻ mạnh là bài tập mà bạn phải rèn luyện suốt cuộc đời.

[1] Tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết. Thuật ngữ này do tác giả người Nhật Yamashita Hideko đề ra và đã đăng ký thương hiệu. (ND)

[2] Tên tiếng Anh: A Tale of Two Cities. (ND)