Tự tay viết nên số phận

“Vận may trên đôi tay” (tác giả Trăng Cười, GIVER Books & NXB Phụ Nữ Việt Nam, 2026) là một cuốn sách nhẹ mà nặng, nặng mà lại rất nhẹ!

Tác giả Trăng Cười, tên thật là Nguyễn Thị Phương Trang, tại buổi ra mắt tác phẩm.

Nói là nhẹ vì sách mỏng, chỉ 188 trang, xấp xỉ 34.000 chữ, tương đương với một tờ nhật báo 20 trang khổ A3, có thể đọc nhanh và đọc hết trong một ngày!

Nhưng lại rất nặng, vì chất chứa trong đây đầy những bi kịch, những nghịch cảnh vốn cứ bám riết đời người, của một người mẹ đơn thân, của một cô gái không rõ cha với những thiếu thốn thường nhật, những khốn khó trong cuộc mưu sinh, những gian nan trên con đường học tập, và lập thân lập nhiệp, là nỗi khắc khoải đi tìm cha giữa mênh mông đất trời, là vết cắt sâu kín sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn…

Vậy mà, khi gấp sách lại, chúng ta không thấy buồn, không thấy đau, không thấy thống khổ. Chỉ thấy dịu êm, bình thản và an yên. Kỳ lạ chưa, trang sách mở ra và đọng lại nhẹ như không!

Những câu chuyện đời người

Trong sách, là câu chuyện đáng khâm phục về một người mẹ không tên, một bà mẹ nghèo, đơn thân, nuôi con khôn lớn với tất cả sức mạnh phi thường của tình mẫu tử và niềm tin vào ơn phước lành.

Bà từng đi kinh tế mới, từng bảy năm làm công quả ở một ngôi chùa và có lúc bị tạm giam mười mấy ngày tại Tổng nha Cảnh sát Đô thành Sài Gòn… Bà làm đủ mọi nghề: Làm lao công ở trường mầm non, ở rạp chiếu bóng; cạo, sửa và sơn sườn xe đạp, may mền ráp để kiếm sống…

Bà bán mọi thứ có thể. Nếu có chỗ ngồi, bà bán xôi, bán bánh tét chuối, bán nhang bên cạnh chùa, bán bông giấy và nón Noel mùa Giáng sinh… Nếu phải đi bán dạo, bà đội mâm bánh ngọt, cặp thúng ốc gạo luộc, ôm thùng hột vịt lộn, và rao những xấp Tin nhanh Bóng đá nóng hổi. Nhưng “nhất nghệ tinh", bà “chuyên nghiệp” 15 năm bán vé số dạo khắp phố phường…

Nhưng giờ đây, ở tuổi hơn 80, “bà đang hưởng phước đó, con gái giỏi hết phần người ta rồi còn gì nữa”. Lại thêm một câu chuyện đáng kinh ngạc của một cô gái mang tên Nguyễn Thị Phương Trang.

Bạn có tin không từ những tháng ngày lang bạt, khi ngủ trong rạp chiếu bóng, lúc nằm bên cạnh chỗ mẹ bán hàng, nhiều năm phải ăn cơm của chùa và sống bằng phiếu quà từ thiện gạo mì, mắm muối… mà hôm nay, cô gái ấy đã có thể mua đất, từng xây được căn nhà đẹp, độc đáo lên tạp chí Nhà đẹp, đã có nhà để cho thuê và có vài căn hộ để đầu tư?

Bạn có tin không từ chỗ phải làm gia sư, phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm, đi điều tra dân số, thu thập số liệu nghiên cứu thị trường… để kiếm tiền và nhận đủ loại học bổng - của Hội LHPN Phường, của Thành Đoàn, của báo Tuổi Trẻ, của các tổ chức nước ngoài (Niigata, Sumitomo, tập đoàn Esso)… thì giờ đây, cô gái ấy đã trở thành Giám đốc phụ trách Truyền thông tại 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào của của Tập đoàn công nghệ thanh toán điện tử thuộc vào hàng lớn nhất thế giới, đồng thời là người sáng lập và điều hành vài shop bán hàng online?

Cô gái ấy, là cử nhân Toán - Tin, Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, biết tiếng Nhật, giỏi tiếng Anh, từ dân công nghệ thông tin trở thành cán bộ quản lý bán hàng, chuyên gia truyền thông tiếp thị, đã đi đến 22 nước, đã công tác mấy năm tại nước ngoài và làm việc cho nhiều tổ chức khởi nghiệp và tập đoàn đa quốc gia.

Sách Vận may trên đôi tay do GIVER Books phối hợp với nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam thực hiện.

Một tự truyện có sức mạnh đổi thay

Trang sách cho ta những bài học về sức mạnh đổi thay cuộc đời. Đó là sức mạnh của ý chí không bao giờ bỏ cuộc ngay cả trong những lúc đói cơm thiếu áo, bị dọn nhà siết nợ, trong tay chỉ còn tờ giấy bạc mười nghìn cuối cùng…

Đó là sức mạnh của tinh thần học tập không ngừng, học tập suốt đời: vượt qua “bể khổ” tiếng Anh, tự học những kỹ năng liên quan đến sử dụng máy tính, học ăn học nói qua các cuộc thi thuyết trình, đến trường Đại học để học phương pháp luận sáng tạo, đến các Nhà văn hóa để học nhiếp ảnh, học cắm hoa, học kỹ năng giao tiếp…

Và hơn hết, là sức mạnh của lòng biết ơn, của tinh thần đáp đền tiếp nối với những dì, những má, những ni cô, những người hàng xóm, những người có tên và không có tên đã giúp đỡ, đã cưu mang, đã đi cùng qua năm tháng…

Sách dẫn dắt người đọc đi theo dòng đời, với các sự kiện diễn ra theo chiều thời gian nhưng lại được trình bày gắn liền với một chủ đề, một ý tưởng, một thông điệp… dựa trên mạch liên tưởng với hình tượng của trăng - khi tròn khi khuyết, khi sáng khi mờ…Công phu, với mỗi chương, mỗi bài cùng với một tựa đề là một câu, một đoạn văn được bày ra như thể những châm ngôn khiến chúng ta có lúc phải dừng lại để suy ngẫm.

Những đoạn văn gây nhớ là những câu chuyện đời thực được kể lại bằng hình ảnh, bằng tình tiết cụ thể, có sức gợi mở - như những trang viết về Trò chơi xếp hình với 3.000 mảnh ghép; về những tháng ngày “thanh xuân rực rỡ” tham gia Đoàn, Đội, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ; về những lần “du ký” tại Toronto (Canada), vào tháng Tư ở Paris (Pháp), mùa Giáng sinh ở New York (Mỹ), và câu chuyện có tính biểu tượng về loài cỏ ba lá shamrock ở Ireland…

Từ những trang nhật ký, từ bài blog đã từng viết và từ những lá thư, những trang viết của người thân, đồng nghiệp… sức sống của tự truyện này nằm ở sự giản dị, chân thành. Và gây xúc động, truyền cảm hứng cũng chính bằng sự giản dị và chân thành ấy!