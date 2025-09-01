Chờ đợi gì ở sự kiện ra mắt iPhone mới?

Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 cùng loạt Apple Watch mới trong sự kiện sắp diễn ra vào ngày 9/9.

Apple vừa công bố sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9 (tức 0h 10/9 thep giờ Việt Nam). Dựa trên tin đồn, những thiết bị có thể xuất hiện gồm iPhone 17, Apple Watch mới và một số sản phẩm khác, chẳng hạn như AirPods Pro 3.

Táo khuyết hiếm khi tiết lộ chi tiết sản phẩm trước ngày ra mắt. Dù vậy, công ty luôn giới thiệu iPhone mới vào tháng 9 từ năm 2012 đến nay.

Sự kiện lần này có chủ đề “Awe dropping” (tiếng Việt: “Sẽ mêêêê”). Bên cạnh iPhone 17, đây là những thiết bị đáng chờ đón trong lễ ra mắt sắp tới của Apple.

iPhone 17

iPhone luôn là điểm nhấn trong mỗi sự kiện tháng 9. Năm nay, iPhone 17 tiêu chuẩn dự kiến không nâng cấp đáng kể. Thay đổi lớn nhất nhiều khả năng đến từ công nghệ màn hình ProMotion tương tự iPhone Pro, cho tần số quét 120 Hz.

Tiếp theo, nhà phân tích Jeff Pu dự đoán camera selfie của iPhone 17 sở hữu độ phân giải 24 MP, tăng gấp đôi so với bản tiền nhiệm (12 MP).

Tin đồn về phần cứng sản phẩm còn trái chiều. Trong khi Pu cho rằng iPhone 17 dùng chip xử lý A18 tương tự iPhone 16, chuyên gia tin đồn Fixed Focus Digital dự đoán chip trên thiết bị được nâng lên A19.

iPhone 16 bản tiêu chuẩn. Ảnh: The Verge.

Chưa rõ iPhone 17 có nâng cấp dung lượng pin hay không. Dù vậy theo CNET, tính năng Adaptive Power trên iOS 26 có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Về màu sắc, loạt ảnh dựng (render) của leaker Majin Bu trên mạng xã hội X cho thấy iPhone 17 có các màu đen, xanh dương, bạc, tím và xanh lá cây.

iPhone 17 Air

Nếu không có gì thay đổi, iPhone 17 sẽ có phiên bản siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air). Theo Bloomberg, thiết bị chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất, kích thước màn hình 6,6 inch (độ phân giải 2.740 x 1.260 pixel).

Có nhiều tin đồn khác nhau về chip xử lý của iPhone 17 Air. Trước đó, Bloomberg cho biết sản phẩm trang bị chip A19 tiêu chuẩn. Dù vậy, trang tin MacRumors đầu tháng 7 dự đoán thiết bị dùng chip A19 Pro với 5 nhân GPU (giảm so với 6 nhân).

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: @FrontPageTech/YouTube.

Để tối ưu độ mỏng, Apple nhiều khả năng “hy sinh” dung lượng pin của iPhone 17 Air. Theo MacRumors, sản phẩm dự kiến trang bị pin 2.800 mAh, dù vẫn có khả năng Táo khuyết trang bị công nghệ pin silicon mật độ cao, giúp dung lượng thực tế tăng 15-20%.

iPhone 17 Air dự kiến chỉ trang bị một camera sau tương tự iPhone 16e. Mặt trước máy vẫn giữ lỗ khuyết Dynamic Island, song camera selfie được dời từ phải sang trái.

Trong khi iPhone 17 có thể giữ nguyên dung lượng RAM 8 GB, tin đồn cho biết iPhone 17 Air trang bị RAM 12 GB, bằng với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Tương tự những năm trước, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là các model cao cấp. Dựa trên tin đồn, thiết bị có thể chuyển từ khung titan sang nhôm để tối ưu khối lượng.

Nâng cấp lớn nhất trên iPhone 17 Pro có thể đến từ camera. Theo tin đồn, cụm camera sau của iPhone 17 Pro sẽ có kích thước lớn hơn. Các ống kính nhiều khả năng vẫn xếp theo hình tam giác, trong khi đèn flash LED, micro và cảm biến LiDAR được dời sang bên phải.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán camera telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ dùng cảm biến 48 MP kích thước 1/2,6 inch, cải tiến so với 12 MP 1/3,1 inch của iPhone 16 Pro. Khả năng zoom quang trên iPhone 17 Pro cũng tăng từ 5x lên 8x, bên cạnh camera selfie độ phân giải 24 MP.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Theo chuyên gia tin đồn Ice Universe, Apple dự kiến tăng độ dày của iPhone 17 Pro Max từ 8,25 mm lên 8,725 mm. Điều này cho phép tích hợp viên pin dung lượng khoảng 5.000 mAh, tăng khoảng 324 mAh so với bản tiền nhiệm.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu pin dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trong dòng iPhone. Ngoài ra, MacRumors dự đoán iPhone 17 Pro còn trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp quản lý nhiệt độ tốt hơn.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến trang bị chip xử lý A19 Pro, sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P) của TSMC. Quy trình N3P tăng cường mật độ bóng bán dẫn trên chip so với thế hệ 2 (N3E) của A18, giúp cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng.

Về màu sắc, tin đồn cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ bổ sung màu mới, liên quan đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass của iOS 26. Ngoài ra, những thông tin khác tiết lộ sản phẩm có các màu đen, bạc, xanh đậm và cam.

Apple Watch thế hệ mới

Năm ngoái, Apple Watch Series 10 được nâng cấp mạnh với thiết kế mỏng, mở rộng màn hình và nhiều cảm biến theo dõi mới. Do đó, tin đồn cho rằng Apple Watch Series 11 chỉ được nâng cấp nhẹ với chip xử lý mới (có thể là S11) và mạng 5G.

Ngoài ra, MacRumors dự đoán thiết bị có thể dùng màn hình OLED mới với độ phân giải cao, tiết kiệm năng lượng và tối ưu độ sáng tốt hơn.

Hồi tháng 3, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đã thử nghiệm hệ thống theo dõi huyết áp trên Apple Watch mới. Dù vậy, chưa rõ tính năng kịp hoàn thiện để ra mắt trên Series 11 hay không.

Ngoài ra, đoạn mã trong watchOS 26 còn nhắc đến tính năng chưa ra mắt tên “Sleep Score”, có thể liên quan đến theo dõi giấc ngủ.

Apple Watch Ultra 2. Ảnh: Bloomberg.

Sau đợt nâng cấp gần nhất vào năm 2023, Apple dự kiến ra mắt phiên bản tiếp theo của Apple Watch Ultra trong tháng 9. Dựa vào ảnh rò rỉ từ iOS 26, thiết bị dự kiến tăng kích cỡ màn hình với độ phân giải 514 x 422 pixel.

Khả năng kết nối của Watch Ultra 3 nhiều khả năng được nâng cấp với mạng 5G, dịch vụ vệ tinh để giữ liên lạc tại các khu vực không có sóng, bao gồm nhắn tin và chia sẻ vị trí. Google Pixel Watch 4 là smartwatch đầu tiên hỗ trợ kết nối vệ tinh.

Những cải tiến được đồn đoán khác trên Apple Watch Ultra 3 gồm chip xử lý S11, sạc nhanh và màn hình OLED sáng hơn tương tự Apple Watch Series 11.

Với Apple Watch SE, dòng smartwatch rẻ nhất của Apple nhiều khả năng có phiên bản mới. Dù tin đồn còn khá ít, MacRumors dự đoán sản phẩm sở hữu màn hình lớn hơn (tương đương Apple Watch Series 7-9) và chip xử lý mới.

Có khả năng sản phẩm chuyển sang khung nhựa thay vì nhôm để tiết kiệm chi phí, hỗ trợ nhiều màu sắc khác nhau.

AirPods Pro 3

Apple được đồn đoán sẽ nâng cấp dòng tai nghe AirPods Pro trong năm nay. Trước đó, phiên bản AirPods Pro 2 được ra mắt năm 2022, và công ty chưa có động thái ra mắt bản kế nhiệm dù liên tục trình làng thiết bị AirPods mới từ năm 2019.

Trang tin MacRumors lần đầu phát hiện đoạn mã liên quan đến AirPods Pro 3 trong mã nguồn của iOS 26. Ngoài ra, Bloomberg cũng dự đoán sản phẩm sẽ ra mắt trong sự kiện iPhone 17 tháng 9.

Dựa trên tin đồn, AirPods Pro 3 trang bị cảm biến đo nhịp tim tương tự Powerbeats Pro 2. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple đang tìm cách tích hợp camera hồng ngoại lên AirPods, nhưng phần cứng nhiều khả năng đến AirPods Pro 4 mới hoàn thiện.

AirPods Pro 2. Ảnh: The Verge.

Hồi tháng 3, Apple được cấp bằng sáng chế cho hộp sạc tai nghe với màn hình cảm ứng phía trước. Dù vậy, chưa thể chắc chắn công nghệ này sẽ xuất hiện trên AirPods Pro 3.

Với những tính năng khác, thiết bị có thể trang bị chip H3 để tăng thời lượng pin, nâng cao chất lượng âm thanh, cải thiện chống ồn chủ động.

Cuối cùng, Apple sẽ công bố ngày phát hành chính thức loạt phần mềm mới gồm iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26... Lần đầu xuất hiện tại hội nghị WWDC 2025 hồi tháng 6, các phần mềm nổi bật với giao diện Liquid Glass và loạt tính năng mới.

Vào tháng 7, Apple đã phát hành rộng rãi bản thử nghiệm cho người dùng để kiểm tra, hoàn thiện trước khi nâng cấp chính thức trong tháng 9.