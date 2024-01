Sự kiện âm nhạc đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Không dừng lại ở một concert, 5AM còn là màn kết hợp đầy năng lượng giữa âm nhạc và các hoạt động thể chất bổ ích.

Nếu 2023 là năm của những sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, thì ngay mốc khởi đầu của 2024, khán giả tại TP.HCM đã được chứng kiến một sự kiện độc đáo, mới lạ, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

Sức hút của 5AM

1.000 khán giả đã có mặt tại Saigon South Marina Club để tham dự 5AM - sự kiện âm nhạc ngoài trời được Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group phối hợp tổ chức cùng Vietcetera. Đúng như cái tên, 5AM diễn ra vào 5h ngày 20/1, đánh dấu sự kiện âm nhạc đầy sáng tạo cho giới trẻ lần đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức vào khung giờ sớm này.

Sự kiện mở đầu bằng 2 hoạt động chạy bộ và yoga cho người tham gia tự do lựa chọn, sau đó khép lại với những màn trình diễn âm nhạc bùng nổ từ SlimV, Binz, Rhymastic, Soobin, Gonzo, 16 Typh, Nomovodka, Osad và Pháo.

Hoạt động yoga và chạy bộ đón bình minh tại sự kiện được nhiều người hưởng ứng. Ảnh: 5AM.

Có mặt tại sự kiện từ khi mặt trời còn chưa mọc, gần 1.000 khán giả của 5AM đã cùng nhau tận hưởng thời khắc bình minh lên ngay trên đường chạy dài 3 km quanh công viên P2, thực hiện động tác chào mặt trời, hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm. Những màn khởi động sảng khoái đậm tinh thần thể thao đã đưa khán giả xích lại gần nhau, chuẩn bị cho một bữa tiệc âm nhạc đã tai phía trước.

“Bàn tiệc” âm nhạc lần này được chỉ đạo bởi SlimV - nhà sản xuất tài năng từ SpaceSpeakers. Anh khai màn nhạc hội bằng những giai điệu dịu êm của dàn nhạc giao hưởng và nhóm Nomovodka, trước khi tăng dần sức nóng sau mỗi phần trình diễn. Thực đơn âm nhạc các nghệ sĩ mang tới cũng đậm chất “bình minh” với Wake up của rapper Gonzo, Thức giấc cùng rapper 16 Typh, Sunrise in the city từ Soobin hay Líu la líu lo của Rhymastic.

Sân khấu hội tụ ban nhạc sống và những nghệ sĩ trẻ hàng đầu. Ảnh: 5AM.

Sân khấu 5AM còn chứng kiến những pha kết hợp hiếm thấy của Binz và Gonzo, Soobin, Gonzo cùng Rhymastic hay cái bắt tay ngọt ngào giữa 2 rapper Osad và Pháo. Phần trình diễn cuối cùng trong sự kiện mang tên Nhanh lên nhé - ca khúc chủ đề của Vietnam Airlines, được sản xuất bởi SpaceSpeakers Group, thể hiện bởi toàn bộ nghệ sĩ SpaceSpeakers. Đây là khoảnh khắc bùng nổ nhất, khi toàn bộ nhóm nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu, hòa mình vào giai điệu sôi động với 1.000 khán giả bên dưới.

“Vừa tập yoga xong đã được nghe nhạc và hát theo các thần tượng. Đã lắm luôn. Mình sẽ giữ cảm giác lâng lâng này đến hết ngày”, khán giả Bích Ngọc chia sẻ.

Đằng sau trải nghiệm độc nhất

5AM là sự kiện đánh dấu 2 năm hợp tác giữa Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group. Bên cạnh 1.000 khán giả, sự kiện cũng thu hút hơn một triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Không khó để thấy sức hút của sự kiện đến từ một ý tưởng chủ đạo sáng tạo cùng chiến dịch truyền thông bài bản quy tụ rất nhiều “lần đầu tiên”.

5AM là sự kiện âm nhạc quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam diễn ra lúc 5h. Trải nghiệm âm nhạc này không chỉ mới mẻ với khán giả, mà bản thân các nghệ sĩ cũng đặc biệt thích thú.

Binz và Gonzo cùng đứng trên sân khấu 5AM. Ảnh: 5AM.

“Nhìn mọi người tập thể dục, trò chuyện và phiêu theo giai điệu, tôi cảm thấy quá tuyệt vời. Tất cả cũng đón nhận sự tươi mới của ánh nắng mặt trời”, Binz chia sẻ sau sự kiện.

Âm nhạc và thể thao chắc chắn là những nhân tố hiếm hoi với khả năng kết nối hàng trăm, hàng nghìn khán giả xa lạ. 5AM là sự kiện âm nhạc đầu tiên mong muốn kết nối khán giả thành một cộng đồng, cùng rèn luyện những thói quen khoa học, từ đó thay đổi lối sống theo cách lành mạnh hơn.

Yếu tố cuối cùng nhưng cũng đáng bàn tới là chiến dịch truyền thông đầy sáng tạo của đội ngũ 5AM. Sự kiện được hé lộ ngay trước thềm năm mới thông qua thử thách “21 ngày dậy sớm” xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong thử thách của 5AM, người tham gia sẽ cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers thức dậy lúc 5h để đọc sách, tự tay làm bữa sáng, viết nhật ký hay theo dõi một livestream sớm cùng host Thùy Minh. Những hoạt động truyền thông sáng tạo của 5AM đã thành công khi vừa kích thích trí tò mò, vừa khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận trong dịp đầu năm.

Thử thách 21 ngày tạo lập thói quen trong chiến dịch truyền thông của 5AM. Ảnh: Ảnh chụp website.

5AM đã truyền tải trọn vẹn thông điệp về việc dậy sớm, xây dựng những thói quen lành mạnh mà Vietnam Airlines và SpaceSpeaker Group muốn gửi gắm đến khán giả. Sự kiện âm nhạc này cũng xứng đáng là cú “mở hàng” ấn tượng cho một năm 2024 đáng mong đợi của làng nhạc Việt.