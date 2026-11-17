Senturia An Phú thể hiện tinh thần “home resort” qua cách tính toán tầm nhìn, kết nối không gian trong và ngoài nhà, mang lại cảm giác thư thái, riêng tư cho gia chủ.

Một khu vườn đẹp có thể tạo thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nhưng để trở thành nơi gia chủ muốn ngồi lại mỗi ngày, khu vườn cần có hướng nhìn dễ chịu, kết nối thuận tiện với ngôi nhà và đủ kín đáo để thoải mái tận hưởng.

Chăm chút từng khoảng nhìn, cân bằng rộng mở và riêng tư

Đó cũng là cách tiếp cận trong định hướng thiết kế Senturia An Phú. Tinh thần “home resort” bắt đầu từ tình huống cụ thể như một người trở về sau ngày làm việc, cha mẹ và con bước ra vườn, hay gia chủ tìm chỗ ngồi yên tĩnh vào cuối tuần. Nhu cầu ấy dẫn dắt cách tổ chức cảnh quan và không gian ở.

Việc tính toán tầm nhìn đặt trong cả tư thế đứng và ngồi. Một khoảng mở có thể thoáng đãng khi quan sát từ trên cao, nhưng cảm nhận sẽ thay đổi khi người sử dụng ngồi xuống. Vì vậy, hướng nhìn từ khu vườn ra hồ, cảnh quan và giữa các ngôi nhà được cân nhắc cùng mức độ riêng tư.

Giải pháp tổ chức cao độ với độ dốc nhẹ tạo cảm giác gần như đồi, giúp gia chủ từ trong vườn quan sát trọn cảnh quan mà vẫn bảo đảm riêng tư. Ảnh phối cảnh.

Từ vị trí ngồi, gia chủ vẫn có thể thưởng ngoạn mặt hồ và cảnh quan bên ngoài, đồng thời duy trì khoảng riêng giữa các gia đình. Phía sau cảm giác thư thái là tính toán về điểm nhìn và mối quan hệ giữa các không gian.

Cách bố trí vườn đối vườn, nhà không đối lưng tạo khoảng đệm cho đời sống riêng. Ảnh phối cảnh.

Khoảng xanh vừa kết nối cảnh quan, vừa góp phần điều tiết sự giao tiếp giữa các nhà. Gia chủ có thể cảm nhận thiên nhiên chung trong khi vẫn thoải mái đọc sách, trò chuyện hoặc dùng bữa với người thân.

Thiết kế song diện với 2 mặt tiền, mặt trước hướng ra đường giao thông, mặt sau hướng ra sân vườn và lối dạo bộ, mở thêm lựa chọn sử dụng.

Hệ cửa lùa trước, sau kết nối với thiên nhiên. Tùy thời điểm, gia đình có thể mở cửa kết nối với sân vườn hoặc thu lại cho sinh hoạt cần yên tĩnh. Sự linh hoạt giúp ngôi nhà thích ứng với nhiều nhịp sống.

Trên nền tảng đó, 5 tầng xanh và không gian mặt nước được tổ chức gắn với trải nghiệm thường ngày. Giá trị cảnh quan hiện diện trong một hướng nhìn từ phòng ở, chỗ nghỉ bên vườn hay khoảnh khắc bước qua cửa. Chất nghỉ dưỡng nhờ vậy có cơ hội thành thói quen sống.

Nhất quán trong tổng thể, tinh tế từng dòng sản phẩm

Từ cảnh quan chung đến từng ngôi nhà, Senturia An Phú hướng đến trải nghiệm liền mạch. Cư dân đi qua lớp xanh, bước vào sân vườn rồi trở về không gian riêng, với cảm giác thư thái được tiếp nối. Mỗi dòng sản phẩm đáp ứng một nhu cầu khác nhau trong tinh thần chung ấy.

Với nhà phố vườn, sự chăm chút tập trung vào mối liên hệ giữa sân trước, vườn sau và sinh hoạt bên trong. Ảnh phối cảnh.

Khi bước ra vườn thuận tiện, khoảng xanh có thể thành nơi gia đình sử dụng thường xuyên để chăm cây buổi sáng, dùng bữa ngoài trời hoặc dành thời gian bên con. Ý nghĩa của khu vườn vì thế hình thành qua cách con người sống cùng ngôi nhà. Một khoảng sân kết nối hợp lý có thể mở rộng sinh hoạt gia đình, tạo thêm lựa chọn cho cuộc trò chuyện và khoảng nghỉ, bồi đắp cảm giác gắn bó với tổ ấm.

Biệt thự có mặt tiền đến 9 m, 3 mặt sân vườn, không gian sống mở ra thiên nhiên qua hệ cửa kính lớn. Ảnh phối cảnh.

Ở dòng biệt thự, 3 mặt thoáng cùng vị trí hướng công viên, hồ cảnh quan hoặc kênh tự nhiên tạo điều kiện khai thác không gian gần thiên nhiên. Tầm nhìn được cân nhắc từ nơi chủ nhân thực sự dành thời gian, đi cùng yêu cầu riêng tư để việc thưởng ngoạn luôn thoải mái.

Shophouse có mặt tiền lên đến 7 m, bố trí dọc đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành (lộ giới 20 m) và đường số 1 (lộ giới 25 m). Ảnh phối cảnh.

Với shophouse, bài toán thiết kế gắn với cả nhu cầu ở và kinh doanh. Hai mặt tiền hỗ trợ công năng thương mại, khung biển hiệu bố trí sẵn góp phần duy trì diện mạo đồng bộ. Sự tiết chế trong cách thể hiện giúp hoạt động kinh doanh hòa vào tổng thể khu đô thị.

Trải nghiệm tiếp tục nối dài tại Clubhouse, Pavilion và không gian vận động, thư giãn. Cách tổ chức tiện ích hướng đến nhiều trạng thái, từ gặp gỡ khi muốn giao lưu, vận động để tái tạo năng lượng đến tìm một khoảng nghỉ. Sự chuyển tiếp từ riêng tư sang cộng đồng vì thế diễn ra tự nhiên.

Nhìn từ chi tiết ấy, chất “home resort” tại Senturia An Phú được định hình bằng sự thấu hiểu người ở. Từng khoảng nhìn, khoảng mở và khoảng riêng cùng hướng đến trải nghiệm để mỗi ngày trở về là tận hưởng và nghỉ dưỡng.