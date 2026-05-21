Dự án BĐS hưởng lợi trực tiếp khi Aeon Mall xuất hiện tại Nghệ An

Thông tin Aeon Mall sắp đầu tư xây dựng trung tâm thương mại quy mô lớn tại phường Vinh Phú, Nghệ An đang thu hút sự quan tâm trên thị trường địa ốc.

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của “ông lớn” ngành bán lẻ Nhật Bản không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các dự án bất động sản lân cận.

Với kinh nghiệm phát triển hơn 200 trung tâm thương mại tại châu Á, Aeon Mall luôn có các tiêu chuẩn lựa chọn vị trí khắt khe. Những khu vực được chọn xây dựng trung tâm thương mại phải có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc, hạ tầng giao thông đồng bộ và tiềm năng phát triển dài hạn. Việc Aeon Mall chọn trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An là điểm đến đầu tư tiếp theo minh chứng rõ nét cho vị thế mới của địa phương trên bản đồ đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực tế cho thấy tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, sự xuất hiện của trung tâm thương mại Aeon Mall kéo theo sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, mật độ dân cư và mặt bằng giá bất động sản khu vực lân cận cũng liên tục tăng theo.

Theo Vietnam Finance, tại Hà Nội, giá đất quanh khu vực Aeon Mall Long Biên như Cổ Linh, Tư Đình từng tăng 30-50% sau khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động. Tại khu vực Dương Nội (Hà Đông), nhiều dự án bất động sản cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh kể từ thời điểm Aeon Mall khởi công xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động. Các dự án chung cư, nhà ở thấp tầng tăng 20-30% giá trị trong vòng nửa năm, một số dự án khu vực lân cận Aeon Mall Hà Đông thậm chí tăng giá tới 50-70%.

Tương tự, tại Hải Phòng, khi Aeon Mall có mặt, giá đất xung quanh từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng/m2 đã tăng lên 35-50 triệu đồng/m2, riêng mặt đường Võ Nguyên Giáp có giá 70-100 triệu đồng/m2.

Sự hiện diện của trung tâm thương mại Aeon Mall tại các địa phương góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân với hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm giải trí, ẩm thực, giáo dục và trải nghiệm cộng đồng. Điều này tạo nên lực hút lớn đối với cư dân trẻ, giới chuyên gia và các gia đình có nhu cầu tìm kiếm môi trường sống hiện đại, tiện nghi.

Aeon Mall xuất hiện, mặt bằng giá bất động sản lân cận liên tục thiết lập mặt bằng mới.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện nay đang bước vào giai đoạn ưu tiên sản phẩm thực, giá trị thực. Người mua không chỉ quan tâm đến yếu tố đầu tư ngắn hạn mà ngày càng chú trọng đến chất lượng sống, môi trường cư dân và khả năng khai thác bền vững của bất động sản.

Việc đại gia bán lẻ Nhật Bản quyết định chọn phường Vinh Phú (Nghệ An) là điểm đến tiếp theo xây dựng đại siêu thị Aeon Mall sẽ tạo ra những cơn sóng ngầm với thị trường bất động sản khu vực. Các dự án lân cận như Eurowindow Central Avenue, Eurowindow Sport Garden, Entiz The Fusion… được hưởng lợi trực tiếp.

Sự xuất hiện của Aeon Mall cùng tốc độ phát triển mạnh mẽ của hạ tầng đô thị, khu vực trung tâm tỉnh Nghệ An được kỳ vọng sẽ hình thành một cực tăng trưởng kinh tế mới sôi động và hiện đại trong thời gian tới.

Trong xu hướng đó, các dự án bất động sản lân cận, đặc biệt trong bán kính 1 km có tiềm năng tăng giá. Các dự án này vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, lưu trú, thương mại hay cho thuê mặt bằng sinh lời bền vững nhờ lợi thế tiếp cận, thừa hưởng dòng khách lớn từ trung tâm thương mại Aeon Mall.