Sự bận rộn của bạn có phải là tiền tệ?

Trở thành người phụ nữ trong xã hội hiện đại dường như ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta phải đối mặt với vô vàn câu hỏi đến từ những người thân yêu nhất, cho đến cả những người xa lạ trên mạng xã hội: Bao giờ lấy chồng? Chừng nào sinh con? Sao chưa đổi việc? Cuốn sách này giống như một hộp công cụ nhỏ, giúp bạn thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ và trở nên sáng suốt hơn.

  • Chủ nhật, 9/11/2025 11:13 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trong thế giới hối hả này, chúng ta thường xem sự bận rộn như một loại tiền tệ. Chúng ta gắn việc bận rộn với năng suất lao động, với sự kết nối rộng rãi và việc được người khác cần đến.

Mọi người đều muốn mà...

Khoan đã, mình có từng hỏi làm sao để có nhiều người theo dõi chưa nhỉ? Mình có thật sự muốn điều đó không? Chắc chắn bạn muốn rồi! Hãy theo dõi tôi, tôi có CÂU TRẢ LỜI!

Ví dụ:

Tuyên bố: Tôi muốn có một triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

  1. “Tại sao lại như vậy?” Vì tôi muốn có khả năng gây ảnh hưởng và tạo ra tác động.
  2. “Tại sao lại như vậy?” Vì nếu có thể gây ảnh hưởng, tôi sẽ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền.
  3. “Tại sao lại như vậy?” Vì khi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ có quyền lực và đặc ân.

Bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mong muốn thực sự của mình, từ đó xác định đúng mục tiêu, kế hoạch hành động phù hợp và cách để chúng đồng điệu với giá trị bản thân.

Internet có thể biết tất cả các cách làm, nhưng chỉ bạn mới biết lý do tại sao.

Hieu qua anh 1

Thời gian và tiền luôn là bài toán có vô vàn lời giải. Ảnh: Forbes.

Định nghĩa năng suất một cách hiệu quả

“Thật xin lỗi, lịch tôi kín cả tuần này rồi”. “Cùng ăn trưa nhé. Ừm, để tôi xem... Khoảng 3 tuần nữa được không, từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều? Tôi sẽ gửi bạn lời hẹn nhé".

Trong thế giới hối hả này, chúng ta thường xem sự bận rộn như một loại tiền tệ. Chúng ta gắn việc bận rộn với năng suất lao động, với sự kết nối rộng rãi và việc được người khác cần đến. Chúng ta thúc ép hoặc bị thúc ép phải làm nhiều hơn và nhanh hơn. Không có gì lạ khi đôi khi chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt, vì chưa làm đủ hay đạt đủ.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng năng suất lao động thực sự liên quan đến việc quản lý tài nguyên để đạt kết quả tối ưu. Tiêu tốn càng ít tài nguyên càng tốt.

Kết quả sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo bối cảnh. Ví dụ như một hecta đất có thể được coi là đạt hiệu quả theo nhiều cách khác nhau. Nếu là ruộng, nó được coi là đạt khi trồng lúa và thu hoạch được lương thực. Nếu là đất trong thành phố, cùng diện tích đó có thể cho thuê và tạo ra thu nhập. Hiểu rằng năng suất lao động có nhiều cách định nghĩa khác nhau sẽ giúp bạn thích nghi linh hoạt hơn trong những tình huống khác nhau.

Đừng cảm thấy tệ khi quản lý thời gian và năng lượng theo cách của riêng bạn. Đừng buồn nếu lịch của bạn không quá đa dạng hoặc bạn có vẻ rảnh rỗi hơn các đồng nghiệp khác. Đôi khi, càng ít càng tốt. Nhớ rằng: một số cuộc họp chỉ đáng giá bằng một email. Bạn có thể tạo kế hoạch để nhóm của mình động não trước khi vào các buổi đề xuất ý tưởng. Bạn có thể gửi trước tài liệu và các phân tích để cuộc họp diễn ra hiệu quả hơn.

Mẫu bài tập

Bánh xe cuộc đời - Bắt đầu từ hiện tại

“Vậy tôi nên bắt đầu đặt mục tiêu từ đâu? Làm thế nào để xây dựng mục tiêu và kế hoạch phù hợp với giá trị của tôi?” Bạn có thể bắt đầu bằng công cụ “Bánh xe cuộc đời”. Công cụ này được tạo ra vào những năm 1960 bởi Paul J. Meyer, và sau đó được phát triển, điều chỉnh cho các chương trình tư vấn lối sống (Una Byrne, 2005). Bánh xe này gồm 8 khía cạnh chính trong cuộc sống:

  • Sức khỏe thể chất
  • Sức khỏe tinh thần
  • Các mối quan hệ (gia đình và bạn bè)
  • Môi trường sống (nhà cửa và môi trường xung quanh)
  • Tình hình tài chính
  • Sự nghiệp và công việc
  • Phát triển bản thân
  • Vui chơi và giải trí

Cốt lõi của Bánh xe cuộc đời là phản ánh chất lượng hiện tại của từng khía cạnh. Để làm được, bạn dùng thang điểm từ 1 đến 10 để đánh giá từng phần. Hãy dùng hoàn cảnh của chính bạn làm chuẩn, đừng so sánh với người khác. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy hiện tại mình ổn định về tài chính, bạn có thể tự đánh giá 8 hoặc 9 điểm, không cần phải so với một triệu phú.

Bước tiếp theo là nối các điểm số lại để thấy hình dạng của “Bánh xe cuộc đời” bạn đang có. Hãy tưởng tượng đây chính là chiếc bánh xe đưa bạn đi suốt cuộc đời. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu phải lái một chiếc xe có hình dạng như vậy? Đây có thể là một câu trả lời hay khi ai đó hỏi bạn: “Bạn thật sự ổn chứ?”

Puty Puar/NXB Trẻ

