Bạn đã có danh sách ước mơ ngược chưa?

Ai ai cũng nở hoa theo cách riêng

Chúng ta nở hoa chậm rãi, rồi đồng loạt nở rộ.

Không phải tất cả những điều “tốt nhất” đều đẹp đẽ

Hầu hết các loài hoa đều không được chú ý cho đến khi chúng bừng nở, và mỗi chúng ta đều nở hoa theo cách riêng vào những thời điểm khác nhau. Khi nghĩ rằng cuộc sống là một đường đua, ta có thể cảm thấy bị bỏ lại hoặc thua xa người khác. Tuy nhiên, khi bắt đầu nhìn cuộc đời như một khu vườn, ta sẽ dễ dàng tin tưởng quá trình của chính mình và tiếp tục tiến bước.

X, một học giả, vừa chia sẻ rằng họ đã trình bày bài nghiên cứu tại một hội nghị quốc tế. Y, một nhà hoạt động xã hội, kể rằng sáng kiến phi lợi nhuận của họ đã nhận được giải thưởng tác động xã hội. Z, một họa sĩ minh họa, khoe đã hợp tác với một thương hiệu thời trang lớn. Chúng ta liên tục nhận được các cập nhật từ những người đang phát triển rực rỡ và thành công ở việc họ làm giỏi nhất.

Vào những ngày “chạnh lòng”, các cập nhật ấy có thể khiến ta cảm thấy cuộc đời mình đang tụt lại phía sau. Vào những “ngày như thế,” đọc một câu trích dẫn truyền cảm hứng kiểu “hãy tin vào quá trình” thậm chí có thể khiến bạn muốn đấm vào mặt ai đó. (Không có ý xúc phạm ai đâu nhé.)

Hãy coi đây như một lời nhắc nhở rằng “làm hết sức mình” có thể trông rất khác nhau giữa người này và người khác. Thậm chí với cùng một người, điều đó có thể thay đổi theo từng ngày. Có những ngày, nó là việc hoàn thành chỉ tiêu doanh số hay chiến thắng một cuộc thi, nhưng vào những ngày “đen đủi” hơn, nó chỉ đơn giản là cố gắng sống sót (với mồ hôi và nước mắt).

Hãy coi đây là lời nhắc rằng việc phát triển bản thân không chỉ là trở nên giỏi hơn hay đạt được nhiều thành tựu hơn. Nó còn là việc trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để bắt đầu lại, kể cả khi bạn cảm thấy mình đang thụt lùi thay vì tiến bộ. Đôi khi, đó là việc bắt đầu lại từ con số không sau một quá trình buông bỏ đầy đau đớn.

Ước mơ không chỉ là những điều chưa thực hiện được. Ảnh: Tiny Buddha.

Điều đó không hề dễ dàng vì nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi góc nhìn và lùi lại để nhìn xa hơn. Ví dụ, chia tay bạn trai sau ba năm hẹn hò trong khi bạn bè đang chuẩn bị đám cưới có thể là một thất bại ê chề trong kế hoạch 5 năm tới của bạn. Nhưng nếu bạn cho mình thêm thời gian để nhìn từ một góc độ khác, và mở rộng tầm nhìn ra kế hoạch 20 năm, thì việc tránh được một cuộc hôn nhân độc hại sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thứ về lâu dài, thậm chí là cả đời. Vì vậy, đúng vậy, đó là một chiến thắng. Đó là bạn đang làm tốt hết sức.

Mỗi chúng ta đều nở rộ theo cách khác nhau

Đôi khi làm việc hết sức trông như thế này...

Nhưng nó cũng có thể trông như vầy

Ghi chú Tự hoàn thiện bản thân

Làm thế nào để chúng ta thực hành sự thay đổi góc nhìn này? Hãy thử tạo một cuốn nhật ký lòng biết ơn và duy trì việc viết đều đặn. Viết ra một hoặc hai điều bạn cảm thấy biết ơn và cố gắng khám phá các kiểu biết ơn khác nhau. Điều đó có thể liên quan đến những gì đã xảy ra hoặc không xảy ra, những gì bạn có và chưa có, những người bạn đã gặp và chưa gặp, v.v..

Châm ngôn cho hôm nay:

Mình không thể làm tất cả, nhưng mình có thể làm một điều gì đó. Và với điều đó, mình sẽ cố gắng hết sức. Và sự cố gắng của mình không cần sự công nhận từ bất kỳ ai trên mạng xã hội.

Mẫu bài tập

Danh sách mơ ước ngược

Bạn đã từng nghe đến danh sách mơ ước chưa? Đó là một khái niệm phổ biến - một danh sách những trải nghiệm bạn muốn thực hiện trước khi từ biệt cuộc đời. Nó là cách tuyệt vời để mơ lớn, vượt qua giới hạn bản thân và sống một cuộc đời đầy khám phá.

Giờ thì, hãy làm một bản danh sách ngược. Lên danh sách những điều bạn đã hoàn thành. Hãy tạm dừng một chút và suy ngẫm về những điều ấy. Đây là lúc để vỗ vai động viên chính mình vì những ngọn núi bạn đã vượt qua, dù là núi thật hay ẩn dụ. Hãy tự hào về bản thân và biết ơn những cơ hội ấy!

Danh sách tôi đã làm được:

Đã xuất bản cuốn sách của mình

Đã đến thăm Nhật Bản

Đã tham gia hoạt động tình nguyện trong cộng đồng

Đã thử xây dựng công việc kinh doanh tại nhà

Đã đi xem đêm nhạc của ban nhạc mình yêu thích

Đã đạt được... Đã thử... Đã ghé thăm... Đã xem...

Đã đến... Đã chạm vào... Đã mua... Đã gặp...

Tái bút: Bạn có thể làm bao nhiêu trang tùy thích!