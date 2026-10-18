Stephen King khép lại bộ sách sau 42 năm

Sau hơn 4 thập kỷ, nhà văn Mỹ Stephen King cuối cùng đã viết nên hồi kết cho bộ ba tiểu thuyết The Talisman, tiếp nối ý tưởng của người cộng sự Peter Straub đã qua đời năm 2022.

Stephen King là một trong những nhà văn nổi tiếng và thành công về thương mại nhất thế giới. Ảnh: Stephenking.com

Hành trình kéo dài 42 năm của bộ truyện giả tưởng The Talisman (Lá bùa hộ mệnh) đã đi đến hồi kết với sự ra mắt của Other Worlds Than These (tạm dịch: Những thế giới khác), tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Mỹ Stephen King.

Được Scribner - thương hiệu thuộc Simon & Schuster, phát hành tại Mỹ ngày 6/10, cuốn sách dày 624 trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả. Theo Publishers Weekly, tác phẩm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tiểu thuyết bìa cứng bán chạy nhất nước Mỹ công bố ngày 15/10.

Đằng sau cuốn sách là câu chuyện về tình bạn và mối hợp tác văn chương kéo dài nhiều thập kỷ. Stephen King và Peter Straub, hai tên tuổi nổi tiếng của văn học giả tưởng Mỹ, đã cùng sáng tạo thế giới truyện và nhân vật Jack Sawyer trong hai tập đầu tiên.

Trước khi qua đời năm 2022 ở tuổi 79, Straub từng gửi cho King những ý tưởng về phần kết vào năm 2013. Hơn một thập kỷ sau, những phác thảo ấy được King phát triển thành cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh. Dù Straub không còn sống để chứng kiến ngày tác phẩm ra mắt, tên ông vẫn xuất hiện trên bìa sách với tư cách đồng tác giả.

Stephen King và Peter Straub (trái), bìa cuốn sách Other world than these. Ảnh: Esquire

Cuộc phiêu lưu kéo dài 42 năm

Câu chuyện bắt đầu năm 1984, khi độc giả lần đầu làm quen với Jack Sawyer, cậu bé 12 tuổi sẵn sàng bước vào một hành trình đầy hiểm nguy để cứu mẹ.

Trong The Talisman, Jack băng qua nước Mỹ, đồng thời khám phá Territories, một thế giới song song với những sinh vật kỳ lạ và các thế lực siêu nhiên. Giữa những cuộc phiêu lưu kỳ ảo, câu chuyện về tình mẫu tử và lòng dũng cảm trở thành sợi dây xuyên suốt tác phẩm.

Phải 17 năm sau, King và Straub mới đưa Jack trở lại trong Black House (Ngôi nhà đen), xuất bản năm 2001. Cậu bé năm nào đã trưởng thành, trở thành một cựu cảnh sát. Nhưng quá khứ tưởng chừng đã khép lại một lần nữa tìm đến Jack, khi anh bị cuốn vào vụ án bí ẩn có liên hệ với thế giới từng khám phá thời thơ ấu.

Trong Other Worlds Than These, Jack đã bước sang tuổi 57. Những hiểm họa mới buộc anh quay lại Territories, nơi ranh giới giữa các thế giới đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Cuốn sách còn mở rộng mối liên hệ với The Dark Tower (Tòa tháp bóng tối), một trong những bộ tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng nhất của Stephen King. Theo giới thiệu của nhà xuất bản, phần kết không chỉ giải quyết số phận Jack Sawyer mà còn làm sáng tỏ những bí ẩn trong thế giới hư cấu rộng lớn mà nhà văn đã xây dựng qua nhiều tác phẩm.

Đây cũng là nét đặc trưng trong sáng tác của King: những câu chuyện tưởng như độc lập lại có thể gặp nhau qua nhân vật, địa danh hoặc những thế giới song song.

Các tiểu thuyết của Stephen King, đặc biệt ở dòng tiểu thuyết kinh dị, giật gân và giả tưởng rất được độc giả yêu thích. Ảnh: Niner Times.

Sức hút của nhà văn ở tuổi 79

Sinh năm 1947, Stephen King là một trong những nhà văn Mỹ thành công nhất về thương mại, với hàng trăm triệu bản sách được bán trên toàn cầu.

Tên tuổi ông gắn với nhiều tác phẩm đã vượt ra ngoài trang sách để trở thành những bộ phim nổi tiếng, như The Shining (Ngôi nhà ma), It (Gã hề ma quái) và The Green Mile (Dặm xanh). Ông cũng là tác giả của Carrie, cuốn tiểu thuyết đầu tay giúp ông được đông đảo độc giả biết đến.

Với Other Worlds Than These, nhà xuất bản không chỉ hướng đến những người yêu thích sách giấy. Tác phẩm còn có phiên bản điện tử và sách nói, do diễn viên Patton Oswalt thể hiện. Riêng phần lời bạt được chính Stephen King đọc, mang đến một dấu ấn cá nhân cho phiên bản âm thanh.

Cuốn sách cũng được bổ sung tranh minh họa đen trắng của Gabriel Rodríguez, họa sĩ từng hợp tác với King trong Fairy Tale (Truyện cổ tích, dịch tạm).

Dù nhanh chóng có mặt trong nhóm sách bán chạy, phần kết của bộ ba vẫn nhận những ý kiến trái chiều. Tờ Guardian nhận xét tác phẩm có nhiều chi tiết gợi nhớ sức hấp dẫn của các tập trước, song cho rằng câu chuyện đôi lúc dài dòng và đòi hỏi độc giả phải quen thuộc với thế giới hư cấu của King.

Sức hút của nhà văn cũng thể hiện qua sự kiện giao lưu dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại New York. Stephen King sẽ trò chuyện cùng Emma Straub, nhà văn đồng thời là con gái của Peter Straub. Vé tham dự đã bán hết ngay trong ngày mở bán, cho thấy sự quan tâm dành cho cuộc gặp gỡ gắn với một trong những mối hợp tác đặc biệt trong sự nghiệp của ông.