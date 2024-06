Southgate tiếp tục bị chỉ trích

Theo The Sun, ông Allardyce cho rằng chiến thuật của HLV Southgate hạn chế tài năng của Foden trong chiến thắng 1-0 của tuyển Anh ở ngày đầu ra quân VCK EURO 2024.

Chiến lược gia 69 tuổi chia sẻ: “Tôi thích xem Foden. Tôi theo dõi rất nhiều trận đấu của cậu ấy ở Man City. Tôi tin rằng cậu ấy bị hạn chế khả năng của mình trong trận gặp Serbia”.

Đồng thời, Allardyce cũng đánh giá cao tài năng của Foden khi chơi cho Man City. Ông tiết lộ: “Khi Foden được chơi tự do ở Man City, cậu ấy có thể cầm bóng và đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, cậu ấy không thể chơi như vậy ở tuyển Anh”.

Ngoài ra, ông Allardyce cũng mách nước cho Southgate về cách bố trí ở hàng tiền vệ, cho rằng tuyển Anh nên sắp xếp Foden chơi cùng với Jude Bellingham và Declan Rice.

“Foden và Bellingham có thể bổ sung cho nhau nếu cả hai đều chơi ở tuyến giữa”, HLV người Anh nhấn mạnh.

Trước đó, Foden nhận nhiều chỉ trích từ CĐV sau màn trình diễn tệ hại ở trận khai màn EURO 2024 trước Serbia. Tiền vệ 24 tuổi không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía đối thủ. Nhiều chuyên gia cho rằng chiến thuật của HLV Southgate là nguyên nhân cho phong độ kém cỏi của Foden.

Thầy trò HLV Southgate sẽ có trận đấu tiếp theo trước tuyển Đan Mạch vào tối nay (20/6) ở lượt trận thứ hai bảng C.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.