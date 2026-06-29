Sophia Huỳnh Trần chinh chiến PPA Asia 500 Tokyo Open

Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại PPA Asia 500 Tokyo Open 2026, giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới.

Tay vợt Sophia Huỳnh Trần sẽ tranh tài ở ba nội dung tại PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 tại Nhật Bản.

PPA Asia 500 Tokyo Open 2026, chặng đấu thứ tư của hệ thống PPA Tour Asia mùa giải 2026, sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Tachikawa Tachihi (Tokyo, Nhật Bản). Giải có tổng giá trị tiền thưởng 50.000 USD , đồng thời trao 500 điểm xếp hạng cho các nhà vô địch ở từng nội dung.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới. Ở nội dung đơn nam, tay vợt người Mỹ Zane Ford, hạng 9 PPA Tour, được xếp hạt giống số một, trong khi Tama Shimabukuro (Nhật Bản) là hạt giống số hai.

Bên phía nữ, Kiora Kunimoto, tay vợt gốc Nhật đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng PPA, là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải năm nay là Sophia Huỳnh Trần. Cô sẽ tranh tài ở ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây được xem là cơ hội để tay vợt Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như cạnh tranh điểm số trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia.

Ban đầu, một số tay vợt Việt Nam khác cũng đăng ký tham dự, song không thể đến Nhật Bản do gặp vướng mắc về thủ tục visa. Vì vậy, Sophia trở thành gương mặt duy nhất của pickleball Việt Nam góp mặt tại Tokyo.

Theo lịch thi đấu, các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra liên tục từ ngày 1 đến 4/7 với các hạng mục đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, giải còn có các nội dung dành cho phong trào và nhiều nhóm tuổi.

Ra mắt từ năm 2025, PPA Tour Asia là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp được phát triển nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của pickleball tại châu Á. Sau các chặng Kuala Lumpur, Macau và Bắc Kinh, Tokyo là điểm dừng tiếp theo trước khi giải đấu đến Singapore và TP.HCM trong thời gian tới.

Toàn bộ các trận đấu tại PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam.