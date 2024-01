Sống vui khỏe dù mắc ung thư

Ung thư là căn bệnh phổ biến. Vậy làm sao để người bệnh điều trị đủ các phác đồ đã định mà vẫn giữ được sức khỏe là điều được nhiều người quan tâm.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do căn bệnh này. Các phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật, hóa chất và tia xạ. Tuy nhiên, sức khỏe người bệnh sẽ bị suy giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa tư vấn cho người bệnh.

Dựa trên các nghiên cứu khoa học từ Viện nghiên cứu Fucoidan NPO (Nhật Bản), tiến sĩ Daisuke Tachikawa đã phát hiện Fucoidan được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku ở vùng biển Okinawa có thể hỗ trợ tấn công các tế bào ung thư, khiến chúng phải đi theo con đường Apoptosis - còn gọi là chương trình tế bào tự hủy diệt. Hơn nữa, Fucoidan từ tảo nâu Mekabu có tác dụng trong việc hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới quanh tế bào ung thư.

Từ thời điểm đó, ông tập trung nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau khi kết hợp hai loại Fucoidan từ Mozuku và Mekabu, TS Tachikawa đã kết hợp thêm tinh chất từ sợi nấm Agaricus vào hỗn hợp này theo tỷ lệ nhất định. Ông phát hiện hợp chất Fucoidan từ ba thành phần trên có khả năng nâng cao chỉ số tế bào NK (thuộc tế bào của hệ miễn dịch). Hợp chất Fucoidan kết hợp với phác đồ trị liệu Tây y có thể giúp người bệnh tiến hành thuận lợi liệu trình, phác đồ điều trị và hỗ trợ giảm các tác dụng phụ của phương pháp hóa trị, xạ trị.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được kiểm tra chặt chẽ với quy trình nghiêm ngặt.

Thể trạng, hệ miễn dịch được cải thiện và nâng cao cũng là một trong những yếu tố góp phần đẩy lùi tác dụng phụ từ việc điều trị hóa chất hay tia xạ. Điều này nhờ việc bệnh nhân sử dụng hợp chất Fucoidan có nguồn gốc từ tảo nâu được nuôi trồng ở vùng biển Okinawa - nơi được biết đến với cuộc sống khỏe mạnh và tuổi thọ cao trên thế giới.

Kết tinh từ đại dương, sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku có đủ 3 dạng: Bột, viên và nước, phù hợp cho mọi lứa tuổi, tăng tính tiện dụng. Sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Với “món quà từ thiên nhiên” này, người dùng có thể chăm sóc cơ thể ngay cả khi vẫn khỏe mạnh.