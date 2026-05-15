Sống ở TP.HCM gần hai thập kỷ vẫn thấy 'bao điều lạ'

Đến TP.HCM từ năm 2009, nhà thơ Hồ Huy Sơn vẫn thấy thành phố này lạ. Cái lạ đến từ bình trà đá miễn phí, những chuyến hàng cứu trợ và lòng tốt không cần đáp trả .

Nhà thơ, nhà báo Hồ Huy Sơn giới thiệu tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ, lấy cảm hứng từ những quan sát của anh sau gần 17 năm sống và làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ký ức đầu tiên khiến anh thấy thành phố này “lạ” là hình ảnh người dân mặc áo khoác kín mít giữa thời tiết nắng nóng. Với một người đến từ miền Bắc, nơi tháng 9 thường bắt đầu vào thu, cảnh tượng ấy khiến anh ngạc nhiên. Sau này, khi quen dần với nhịp sống thành phố, anh hiểu áo khoác là “vũ khí” để người dân chống chọi với nắng nóng.

Song, với Hồ Huy Sơn, cái lạ của TP.HCM không chỉ nằm ở thời tiết hay thói quen sinh hoạt. Điều khiến anh quý nhất là tấm lòng của người dân thành phố, những người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.

Anh nhắc đến các bình trà đá, thùng bánh mì miễn phí xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Trong những đợt bão lũ ở miền Trung, miền Bắc, người dân TP.HCM lại tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, gửi những chuyến hàng cứu trợ đến đồng bào vùng thiên tai.

Theo nhà thơ, chính những điều ấy làm nên sự bao dung, hào sảng và nghĩa tình của người Sài Gòn - TP.HCM. Cảm xúc này được anh đưa vào một số bài thơ thiếu nhi như Bình trà đá, Bão ở Sài Gòn và rải rác trong tập Thành phố bao điều lạ.

Trong bài Bình trà đá, hình ảnh quen thuộc trên đường phố được nhìn qua lăng kính trong trẻo của trẻ em: “Bình trà đá / Dưới bóng cây / Ai qua đây / Xin mời ghé! / Mở thật khẽ / Cho nước vào / Coi chừng trào / Lấy vừa đủ!”.

Với Hồ Huy Sơn, bình trà đá là biểu tượng nhỏ của lòng tốt đời thường. Từ hình ảnh ấy, anh kể với thiếu nhi về sự sẻ chia theo cách giản dị, gần gũi.

"Sống ở đây bao nhiêu năm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những chuyện lạ lùng mà không dễ có ở những nơi khác. Có lẽ vì tôi yêu thành phố nhiều quá chăng? Bởi chỉ khi đang yêu, người ta mới có cảm giác lạ lẫm, mới lạ như vậy; còn không yêu, sẽ chỉ thấy nhàm chán, cũ càng", tác giả bày tỏ.

Tập thơ Thành phố bao điều lạ không chỉ là những ghi chép bằng thơ về TP.HCM, mà còn là cách tác giả kể với thiếu nhi về lòng tốt, sự sẻ chia và vẻ đẹp của một đô thị luôn mở lòng với người đến từ nhiều vùng miền.