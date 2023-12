Song Joong Ki đưa vợ con đi dạo ở Rome

Theo ifeng, khoảnh khắc Song Joong Ki và Katy Louise Saunders cùng đưa con trai đi dạo trong một công viên ở Rome được một fan quay lại. Clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong clip, tài tử Hàn Quốc diện trang phục màu tối giản, đẩy xe nôi của con trai. Vợ chồng anh vừa đi dạo và trò chuyện. Song Joong Ki nhiều lần quay sang nhìn vợ, đặt tay lên người cô.

"Khoảnh khắc thật bình yên"; "Đây là cuộc sống bình thường mà Song Joong Ki mong muốn từ lâu"; "Một gia đình hạnh phúc"... là những bình luận khán giả để lại.

Thời gian qua, Song Joong Ki dành trọn thời gian bên tổ ấm nhỏ. Gần đây, nam diễn viên và vợ xuất hiện trong lễ cưới của em gái.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki lên chức bố vào tối 14/6. Nam diễn viên tiết lộ con trai được sinh ra tại Rome, Italy - quê nhà của vợ anh.

Song Joong Ki cho biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Ngoài ra, nam diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc nắm tay con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn, Song Joong Ki chia sẻ về việc có con. Anh cho biết luôn mơ ước được làm bố. Anh lo lắng liệu bản thân có thể trở thành một người cha tốt hay không. Đồng thời, Song Joong Ki bày tỏ bản thân không sợ việc già đi.

Theo Korea Herald, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders hẹn hò khoảng 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Việc Song Joong Ki kết hôn lần hai, sau khi chia tay Song Hye Kyo, nhận được những ý kiến trái chiều từ công chúng.

Trước những phản ứng từ khán giả, tài tử lên tiếng bênh vực vợ. Anh thể hiện sự bức xúc khi công chúng đào bới quá khứ và tung những tin tức sai sự thật về Katy Louise Saunders.

Nam diễn viên cũng bày tỏ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và đã tìm được người phù hợp để xây dựng gia đình.

"Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành người tốt hơn", nam diễn viên chia sẻ.

