Mariah Carey và tình trẻ tan vỡ

Mariah Carey và bạn trai chia tay sau 7 năm gắn bó. Khoảng cách tuổi tác và mong muốn có con của Bryan Tanaka khiến cặp sao tan vỡ.

Nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Mariah Carey và bạn trai Bryan Tanaka đã đường ai nấy đi. Cả hai trải qua 7 năm đồng hành trước khi chia tay.

Nguyên nhân được cho là đến từ khoảng cách tuổi tác và mong muốn có con của vũ công Bryan Tanaka. Nam vũ công chính thức bắt đầu cuộc sống riêng của bản thân.

"Khoảng cách 14 tuổi khiến cả hai có nhiều khác biệt. Bryan Tanaka muốn có một gia đình và con cái. Nhưng đó không phải là mong muốn của Mariah Carey", Page Six dẫn lời nguồn tin.

Mariah Carey chia tay tình trẻ sau 7 năm gắn bó. Ảnh: @bryantanaka .

Thời gian qua, nam vũ công không đồng hành cùng người yêu trong các sự kiện giải trí, lưu diễn. Anh vắng mặt trong chuyến lưu diễn Merry Christmas One and All! bắt đầu vào tháng 11 ở Highland, California. Khoảnh khắc gần nhất cả hai ở bên nhau là tại sinh nhật của Mariah Carey hồi tháng 3.

Mariah Carey và vũ công Bryan Tanaka bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc cách đây 7 năm, nhưng xảy ra cãi vã cũng không ít.

Trong thời gian hẹn hò, Mariah là người cầm ví trang trải mọi chi phí sinh hoạt của tình trẻ. Chi tiêu phóng khoáng của cô cho người yêu khiến đội ngũ quản lý lo lắng. Nữ ca sĩ thậm chí chu cấp 25.000 USD mỗi tháng để Bryan mua quà tặng mình.

Tuy nhiên, cô hiếm khi khoe ảnh chụp cùng bạn trai lên mạng xã hội. Nói với People, Mariah sợ phải chia sẻ về chuyện tình cảm sau nhiều lần đổ vỡ: "Tôi không muốn công chúng chú ý quá nhiều vào đời tư hay việc hẹn hò. Vì nếu như vậy, những nỗ lực, cống hiến của tôi cho âm nhạc đều bằng 0. Tôi sợ điều đó. Tôi hy vọng khán giả sẽ quan tâm đến sự nghiệp và các sản phẩm của mình hơn".

Mariah Carey là ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên đình đám. Cô nổi danh sau khi phát hành album đầu tay mang tên mình vào đầu thập niên 1990. Album này đã nhận chứng nhận bạch kim và 4 đĩa đơn Vision of Love, Someday, I Don't Wanna Cry và Love Takes Time của cô đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.