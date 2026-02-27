Song Ji Hyo gây lo lắng

Song Ji Hyo nội soi đại tràng và phát hiện một polyp kích thước khoảng 5 mm. Tuy nhiên, khối u nhỏ đã được cắt bỏ ngay lập tức.

Tờ Sports Donga đưa tin nữ diễn viên Song Ji Hyo mới đây đã chia sẻ trải nghiệm khám sức khỏe tổng quát thông qua video đăng tải ngày 26/2 trên kênh YouTube cá nhân. Video được đặt tiêu đề là “kết quả gây sốc”.

Trong video, cô đến một trung tâm y tế tại Sangam-dong, Mapo-gu. Nữ diễn viên thừa nhận: “Đây là lần đầu tiên tôi khám sức khỏe kể từ khi sinh ra. Tôi không ngủ được chút nào. Đêm qua thật kinh khủng”.

Song Ji Hyo đi kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Sports Donga.

Song Ji Hyo đã thực hiện hàng loạt xét nghiệm gồm kiểm tra tổng quát, đo huyết áp, chụp MRI và siêu âm. Bác sĩ nhận xét các cơ quan chính vùng bụng trên đều tốt và không phát hiện bất thường nào. Bác sĩ cũng khen Song Ji Hyo đã chăm sóc sức khỏe khá tốt.

Vốn có thói quen uống rượu, cô đặc biệt lo lắng về tình trạng gan. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết kết quả đo độ đàn hồi của gan rất tốt và đạt tiêu chuẩn, khiến nữ diễn viên thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô trải qua nội soi dạ dày và đại tràng lần đầu tiên. Khi tỉnh lại sau gây mê, Song Ji Hyo khiến ê-kíp bất ngờ vì hoàn toàn tỉnh táo và không có biểu hiện lơ mơ. Kết quả cho thấy cô bị viêm dạ dày nhẹ, nhưng nhìn chung sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nội soi đại tràng phát hiện một polyp kích thước khoảng 5 mm và đã được cắt bỏ ngay lập tức.

Ban đầu, cô lo lắng hỏi liệu kích thước 5 mm có lớn không. Bác sĩ giải thích đây chỉ là khối u nhỏ, không đáng lo ngại, nhưng vẫn nên loại bỏ vì có thể là yếu tố nguy cơ gây ung thư trong tương lai.

Kết thúc video, Song Ji Hyo chia sẻ: “Tôi nghĩ kết quả này khá tốt nếu xét đến lối sống và thói quen ăn uống không điều độ của mình. Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn đến sức khỏe”.