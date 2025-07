Song Hye Kyo lạ lẫm

Ngôi sao "Dark Nuns" gây bất ngờ khi xuất hiện với kiểu tóc wolfcut lạ lẫm. Minh tinh sinh năm 1981 đang trong quá trình chuẩn bị cho loạt phim mới "Slow and Intense".

Theo tờ Sports Chosun, suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn được đánh giá là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ kim chi. Minh tinh sinh năm 1981 liên tục biến hóa với nhiều phong cách thời trang và hình ảnh đa dạng. Mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh quảng bá của một thương hiệu thời trang cao cấp từ Italy, với vai trò đại sứ.

Trong loạt ảnh, ngôi sao Dark Nuns diện váy len dài, chất liệu lông xù mềm mại với gam màu ombre cam - nâu, kết hợp phụ kiện túi xách màu be. Cô thu hút mọi ánh nhìn khi để tóc ngắn wolfcut đầy lạ lẫm. Kiểu tóc nổi bật, được tạo rối tự nhiên với nhiều layer giúp nữ diễn viên khoe gương mặt đẹp, đồng thời mang lại vẻ trẻ trung, nổi loạn và cá tính.

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước diện mạo mới của Song Hye Kyo. Trước đó, cô thường lựa chọn những kiểu tóc nữ tính, thanh lịch. Vậy nên, lần thử nghiệm mới mẻ này của minh tinh họ Song khiến người hâm mộ thích thú. Trước đó không lâu, hồi giữa tháng 6, nữ diễn viên cũng gây chú ý với loạt ảnh hậu trường từ chuyến công tác tại Tây Ban Nha. Ở tuổi 44, cô được khen ngợi ngày càng đẹp mặn mà, hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác.

Song Hye Kyo để kiểu tóc wolfcut cá tính.

Năm 2025 chứng kiến Song Hye Kyo hoạt động nghệ thuật chăm chỉ ở cả mảng thời trang lẫn phim ảnh. Hồi đầu năm, ngôi sao xứ Hàn gây sốt khi tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ tu sĩ trong phim kinh dị tâm lý Dark Nuns. Màn thể hiện của cô được giới hàn lâm đánh giá cao, phim cũng đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.

Song Hye Kyo hiện trong quá trình chuẩn bị cho loạt phim gốc mới của Netflix mang tên Slow and Intense, dự kiến phát hành cuối năm nay. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc thập niên 1960-1980, thời kỳ đầy biến động trong xã hội. Câu chuyện xoay quanh những con người không có gì trong tay nhưng dám liều lĩnh vươn tới thành công.

Trước đó, trong chương trình truyền hình nổi tiếng You Quiz On The Block, minh tinh 44 tuổi từng thẳng thắn chia sẻ về cách cô đối mặt những thị phi bủa vây mình suốt thời gian qua. "Thành thật mà nói, bây giờ tôi ổn vì tôi đã bị chỉ trích quá nhiều. Tôi không bận tâm đến những bình luận ác ý đó nữa. Nhưng đôi khi họ bàn tán về tôi và gia đình, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, trái tim tôi tan nát một chút", nữ diễn viên chia sẻ.