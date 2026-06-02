Song Hye Kyo góp mặt tại triển lãm trang sức cao cấp Chaumet

Chaumet vừa khép lại chuỗi sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp Jewels by Nature tại Seoul (Hàn Quốc) với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Song Hye Kyo.

Sự kiện được tổ chức tại không gian nghệ thuật Cociety Seongsu, mở ra hành trình khám phá mối liên kết bền chặt giữa Chaumet và thế giới tự nhiên. Triết lý sáng tạo này vốn được định hình từ năm 1780 bởi nhà sáng lập Marie-Étienne Nitot - người đặt nền móng cho truyền thống khai thác vẻ đẹp thiên nhiên trong chế tác kim hoàn. Tinh thần này lần nữa tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Hàn Quốc, nơi thiên nhiên luôn là cội nguồn của nghệ thuật và triết học.

Không gian tinh tế thể hiện tinh thần giao hòa giữa kỹ nghệ chế tác kim hoàn Paris và chiều sâu văn hóa bản địa.

Để tôn vinh nét giao thoa văn hóa ấy, Chaumet hợp tác nghệ sĩ đương đại Miso Shim. Với hướng tiếp cận tái diễn giải tranh Minhwa bằng ngôn ngữ kỹ thuật số, cô đã tạo nên những tác phẩm thị giác độc đáo, đặt thiết kế vương miện di sản và hiện đại của Chaumet vào không gian đối thoại nghệ thuật ấn tượng.

Hành trình trải nghiệm của khách mời được dẫn dắt mạch lạc qua từng căn phòng. Từ không gian mở đầu trưng bày những chiếc vương miện lịch sử, dòng chảy thẩm mỹ chuyển tiếp mượt mà sang bộ sưu tập chữ ký Joséphine với phom dáng thanh lịch nạm đá quý màu, trước khi đạt đến đỉnh cao tại khu vực trưng bày bộ sưu tập trang sức cao cấp Jewels by Nature.

Xuất hiện tại không gian triển lãm, đại sứ thương hiệu toàn cầu Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành tâm điểm với phong thái trang nhã, phản chiếu trọn vẹn tinh thần quý phái của nhà kim hoàn nước Pháp.

Thay vì chọn thiết kế từ bộ sưu tập chính Jewels by Nature như chiếc vòng cổ Clover and Fern nạm ngọc lục bảo Colombia mà cô từng diện tại sự kiện quốc tế trước đó, tại đêm triển lãm này ở Seoul, mỹ nhân họ Song hướng đến sự tối giản nhưng lộng lẫy. Cô kết hợp trọn bộ trang sức kim cương thuộc bộ sưu tập Joséphine. Sự lựa chọn này đồng điệu với thiết kế đầm ren cúp ngực của nữ minh tinh.

Điểm nhấn trang phục thuộc về chiếc vòng cổ bản lớn thuộc dòng trang sức cao cấp Joséphine, nổi bật với kỹ thuật chế tác hình chữ V đặc trưng tái hiện phom dáng vương miện Aigrette biểu tượng. Thiết kế nối liền các dải kim cương đan cài mềm mại, ôm lấy phần cổ thanh tú. Đi kèm với đó là đôi hoa tai kim cương dáng ôm sát thùy tai và chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn được thiết kế theo cấu trúc tỏa rạng nhiều tầng.