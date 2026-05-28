Lý Băng Băng và dàn sao diện trang sức Chaumet tại LHP Cannes

Đồng hành Noah Schnapp, Lý Băng Băng và Gillian Anderson, Chaumet mang tinh thần trang sức cao cấp từ kinh đô ánh sáng Paris đến Liên hoan phim Cannes 2026.

Hàng năm, cứ đến tháng 5, nước Pháp trở nên rộn ràng với 2 “kinh đô” là Paris - kinh đô ánh sáng và Cannes - kinh đô điện ảnh thế giới, trong hai tuần diễn ra liên hoan phim (LHP) cùng tên. Có nhiều cách kết nối Paris và Cannes, nhưng mùa hè này, hành trình từ quảng trường Vendôme - nơi đặt trụ sở Chaumet - đến thành phố biển Cannes mang dấu ấn nổi bật của trang sức cao cấp.

Nhiều tên tuổi nổi tiếng màn bạc thế giới đã xuất hiện tại Cannes, nơi giới làm phim và thương hiệu trang sức hội tụ về những dinh thự màu ngà ở La Croisette chỉ trong vài ngày.

Noah Schnapp

Noah Schnapp - ngôi sao nổi tiếng với loạt phim gốcStranger Things trên Netflix - xuất hiện tại LHP Cannes với diện mạo nổi bật. Nam diễn viên diện bộ tuxedo trắng đen lịch lãm, kết hợp trâm cài áo hình sẻ ngô xanh đính đá quý trong bộ sưu tập (BST) “Jewels by Nature”. Chọn cho Schnapp món phụ kiện hình loài chim nhỏ bé nhưng là tiểu vương của vùng trời rộng lớn trải dài từ châu Âu đến Tây Á, Chaumet ẩn ý cho sự nghiệp đang cất cánh vươn xa của diễn viên 21 tuổi.

Noah Schnapp xuất hiện lịch lãm tại liên hoan phim lâu đời của nước Pháp. Ảnh:@noahschnapp.

BST “Jewels by Nature” được Chaumet lấy cảm hứng từ tự nhiên và niềm đam mê thiên nhiên của Hoàng hậu Joséphine - mối tình của Napoléon đại đế và nàng thơ vĩnh cửu của nhà kim hoàn Paris.

Lý Băng Băng

Sau khi cùng Song Hye Kyo và Gulf Kanawut tham gia sự kiện giới thiệu trang sức cao cấp Chaumet hồi tháng 4, Lý Băng Băng tiếp tục đồng hành nhà chế tác Paris trên thảm đỏ Cannes. Với sắc vóc thon gọn và quyến rũ ở tuổi 53, Lý Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ Cannes khi mix-match trang sức cao cấp Joséphine Valse Impériale với đầm quây ánh bạc lấp lánh.

Lý Băng Băng diện trang sức cao cấp của Chaumet trên thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: @libingbing.

Motif kim cương hình quả lê/giọt lệ trên bộ trang sức Chaumet này là dáng đá quý yêu thích nhất của Hoàng hậu Joséphine.

Gillian Anderson

Gillian Anderson - diễn viên nổi tiếng với loạt phim The X-files (Hồ sơ tuyệt mật) và 2 lần giành giải Primetime Emmy - từng 2 lần khiến giới phóng viên và nhiếp ảnh gia phải hướng sự chú ý về trang sức. Nữ chính của bộ phim được công chiếu tại Cannes Teenage Sex and Death at Camp Miasma diện trang sức Soir de Fête, Amour d'Aigrette, Joséphine từ Chaumet, trước khi đổi phục sức đặc biệt vào một ngày khác với bông tai từ BST “A Journey Through Nature” và lắc tay vintage năm 1926 từ BST di sản.

Gillian Anderson thay đổi trang sức liên tục khi đến Pháp. Ảnh: @gilliana.

Nhìn ngắm trang sức quý phái và đầm dạ tiệc nền nã của quý bà người Mỹ, hình bóng vai diễn để đời của Gillian Anderson - điều tra viên sắc bén Dana Scully hay bà đầm thép Margaret Thatcher - thoáng trở về trong tâm trí người yêu phim.

LHP Cannes diễn ra từ 12/5 đến 23/5 cũng chứng kiến Leïla Bekhti, Vassili Schneider, Alexander Ludwig, Amy Jackson, Miguel Bernardeau diện trang sức, phụ kiện Chaumet từ phòng khách sạn đến thảm đỏ.