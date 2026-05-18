Chopard trao giải cho 2 ‘sao mai’ của làng điện ảnh

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2026 nối dài mối liên hệ sâu sắc giữa nhà chế tác đồng hồ và trang sức Chopard với ngành điện ảnh. Không chỉ là đối tác lâu năm kiêm nhà thiết kế và chế tác tượng Cành cọ Vàng từ 1998, thương hiệu Thuỵ Sĩ vào năm 2001 còn khởi xướng giải thưởng Trophée Chopard. Giải thưởng được trao cho 2 “sao mai” của màn bạc thế giới hàng năm trong khuôn khổ LHP Cannes nhằm khích lệ thế hệ diễn viên kế cận.
Trophée Chopard thu hút nhiều sự quan tâm bởi từ lâu được xem như dự báo đáng tin cậy về những diễn viên có tiềm năng lớn trong tương lai. Người đẹp của điện ảnh Pháp Marion Cotillard sau khi thắng giải năm 2004 đã liên tiếp để lại dấu ấn khó quên với La Vie en Rose (2007), Midnight in Paris (2011), Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy (The Dark Knight Rises (2012). Những ngôi sao khác từng nâng “thước phim vàng” còn có Léa Seydoux (Blue Is the Warmest Colour, No Time to Die), James McAvoy (X-Men, Atonement), Anna Taylor-Joy (Queen Gambit), John Boyega (Star Wars) hay Joe Alwyn (Hamnet).
Mỗi năm, một nữ diễn viên hàng đầu trong vai trò “mẹ đỡ đầu” (godmother) sẽ đảm trách việc trao giải thay mặt ban giám khảo. Năm nay, vai trò đó thuộc về Isabelle Huppert - nữ diễn viên gạo cội người Pháp với 77 danh hiệu và hơn 100 đề cử trên khắp thế giới.
Trophée Chopard lần thứ 26 cùng niềm tin vào thế hệ mới đã được bà Huppert gửi gắm cho hai sao mai tài năng Odessa A’zion và Connor Swindells trong buổi lễ diễn ra tối 15/5 vừa qua. Nữ diễn viên 25 tuổi người Mỹ Odessa A’zion đã gây tiếng vang lớn khi trở thành bạn diễn của Timothée Chalamet trong Marty Supreme với vai Rachel Mizler, được đánh giá cao nhờ sắc thái phong phú trong diễn xuất và năng lượng bùng nổ.
Cúp “thước phim vàng” còn lại thuộc về Connor Swindells - gương mặt không xa lạ với khán giả tại Việt Nam qua vai diễn xuyên suốt 4 phần TV series đình đám nhiều năm Sex Education. Sau siêu phẩm phòng vé Barbie năm 2023, nam diễn viên người Anh với vóc dáng của một ngôi sao hành động sắp tới sẽ cùng Keanu Reeves tham gia dự án The Entertainment System Is Down.
Dự tiệc trao giải có Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes, đạo diễn Park Chan-wook, Giám đốc sáng tạo Chopard Caroline Scheufele và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Isabelle Huppert đánh giá về giải thưởng: “Khoảng thời gian mong manh mà phấn khích khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất là thời điểm cần đến bản năng, sự can đảm và tự do. Ủng hộ những diễn viên mới nổi là ủng hộ cả nền điện ảnh”.
Thu hút sự chú ý không kém hai tân binh trên sân khấu là cặp đôi Barbara Palvin và Dylan Sprouse trong số các khách mời. Những màn “thay phục sức” và xuất hiện trước ống kính liên tục của người mẫu và nam diễn viên đã kéo theo một “cơn bão” truyền thông tại thành phố biển nước Pháp, với màn trình diện thảm đỏ cùng trang sức Chopard của Barbara được công chúng ví như “cổ tích hiện đại”. Cặp vợ chồng đã trở thành biểu tượng của hạnh phúc viên mãn, cùng những lựa chọn khéo léo kiến tạo cảm xúc xuyên suốt ngày thứ tư của liên hoan phim.
Cúp Trophée Chopard, tương tự như tượng Cành cọ Vàng, được thiết kế và chế tác tỉ mỉ và kỳ công như món trang sức cao cấp đích thực trong công xưởng nội bộ của Chopard. Cả hai tạo tác đều sử dụng vàng 18K khai thác theo tiêu chuẩn Fairmined, đảm bảo vàng đến từ các nguồn có trách nhiệm và rõ ràng xuất xứ. Thương hiệu đã tái thiết kế tượng Cành cọ vàng từ 1998. Cho đến nay, bên cạnh đỉnh cao của điện ảnh toàn cầu, giải thưởng còn là biểu tượng cho hành trình đặc sắc, nơi nghệ thuật thủ công song hành “nghệ thuật thứ bảy”.
