Khi ‘nữ hoàng ngái ngủ’ Song Hye Kyo gặp Chaumet trên trang bìa Vogue

Trở lại Paris sau một năm trên phim trường, Song Hye Kyo xuất hiện trên số mới nhất của Vogue China, chứng minh sức hút khó thay thế của biểu tượng sắc đẹp và diễn xuất xứ Hàn. Bên cạnh chia sẻ nghề nghiệp, người hâm mộ còn trầm trồ trước diện mạo trang bìa của cô: Nữ hoàng vừa ngủ dậy nhưng không quên mặc váy Bottega Veneta và đeo vương miện do Chaumet chế tác. Hình ảnh này được gọi vui là “nữ hoàng vừa ngủ dậy” - cách diễn giải nhẹ nhàng cho gương mặt thư thái nhưng vẫn quyền lực của Song Hye Kyo.
Ra đời năm 1919 dưới bàn tay của Joseph Chaumet cho hôn lễ của hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme, chiếc vương miện mang đậm tinh thần Belle Époque với cấu trúc mô phỏng nhành hoa dã yên thảo mềm rủ. Kỹ thuật nạm kim cương trên nền bạch kim gần như vô hình, cho phép tạo nên độ thanh mảnh tối đa. Trong khi đó, cơ chế “en tremblant” (lò xo ẩn trứ danh) khiến từng nhánh hoa và giọt đá chuyển động theo mỗi cử chỉ. Song Hye Kyo kết hợp bảo vật trăm năm tuổi này cùng đầm tafta đơn giản, cá tính tạo thành diện mạo ngẫu hứng nhưng sang trọng trên trang bìa Vogue.
Trong bộ sưu tập High Jewelry, thiết kế Envol thể hiện triết lý “trang sức đa năng” của Chaumet. Với cơ cấu ẩn, chiếc vương miện có thể biến hóa thành mặt nạ cầm tay, gợi nhớ những dạ tiệc ẩn danh trong giới quý tộc châu Âu.
Lấy cảm hứng từ nhịp điệu của bước nhảy waltz tại dạ tiệc cung đình, các tạo tác trang sức Valse Impériale khai thác vẻ đẹp của ngọc lục bảo. Điểm nhấn kỹ thuật trung tâm nằm ở giác cắt hình quả lê - dấu ấn định danh của hoàng hậu Joséphine. Một điều thú vị là Song Hye Kyo chỉ đeo trang sức của các nữ hoàng trong bộ ảnh trang bìa Vogue.
Chuỗi vòng Draperie trên cổ hạc của nữ diễn viên là tạo tác quý giá đại diện cho kỹ thuật "trompe-l'oeil" (đánh lừa thị giác) đặc trưng của Chaumet vào đầu thế kỷ 20. Bằng cách thao tác cơ học trên kim loại quý, nghệ nhân kim hoàn tạo ra hình dáng của những dải ruy băng hay nếp gấp ren áo mềm mại. Trên đôi vai của biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn, từng mắt xích nhỏ xíu được khớp nối linh hoạt. Thiết kế cho phép toàn bộ chuỗi vòng kim cương thay đổi hình dáng và ôm sát vào khung xương quai xanh như dải lụa thật sự, xóa nhòa ranh giới giữa kim loại và sợi vải.
Trong số mới nhất của Vogue China, Song Hye Kyo chia sẻ về hành trình 25 năm diễn xuất. Cô nhìn nhận bản thân không phải là người có thiên bẩm từ đầu, và phải mất thời gian dài để thực sự làm chủ cảm xúc - cột mốc mà cô đặt tại bộ phim Gió đông năm ấy (2013).
Vai Moon Dong Eun trong The Glory trở thành bước ngoặt, giúp cô khẳng định khả năng vượt khỏi hình ảnh quen thuộc của dòng phim tình cảm lãng mạn.
