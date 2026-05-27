Khi ‘nữ hoàng ngái ngủ’ Song Hye Kyo gặp Chaumet trên trang bìa Vogue

Trở lại Paris sau một năm trên phim trường, Song Hye Kyo xuất hiện trên số mới nhất của Vogue China, chứng minh sức hút khó thay thế của biểu tượng sắc đẹp và diễn xuất xứ Hàn. Bên cạnh chia sẻ nghề nghiệp, người hâm mộ còn trầm trồ trước diện mạo trang bìa của cô: Nữ hoàng vừa ngủ dậy nhưng không quên mặc váy Bottega Veneta và đeo vương miện do Chaumet chế tác. Hình ảnh này được gọi vui là “nữ hoàng vừa ngủ dậy” - cách diễn giải nhẹ nhàng cho gương mặt thư thái nhưng vẫn quyền lực của Song Hye Kyo.