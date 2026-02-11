Sơn Tiên - điểm hẹn giải trí tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Khu Du lịch Sơn Tiên hứa hẹn trở thành động lực quan trọng đưa ngành du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

Tọa lạc tại vị trí vàng trên trục quốc lộ 51, Long Hưng, Đồng Nai với tổng vốn đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng trên diện tích 380 ha, Khu Du lịch Sơn Tiên đang góp phần định hình lại bản đồ du lịch Đồng Nai với hàng loạt kỷ lục ấn tượng.

Vị trí chiến lược - kết nối thuận lợi

Tọa lạc ngay trên trục quốc lộ 51, phường Long Hưng, Đồng Nai, Khu Du lịch Sơn Tiên nằm ở vị trí đắc địa, kết nối thuận lợi với TP.HCM trong vòng 30-40 phút di chuyển, đồng thời gần với Sân bay Quốc tế Long Thành sắp hoàn thành và nằm trong tam giác vàng khu vực TP.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương cũ.

Khu Du lịch Sơn Tiên nằm ngay vị trí mặt tiền quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, vị trí vàng tại cửa ngõ trên quốc lộ 51, Long Hưng, cách sân bay quốc tế Long Thành 20 km tạo lợi thế vượt trội. Khi sân bay đưa vào hoạt động, Sơn Tiên sẽ trở thành điểm đến đầu tiên đón du khách quốc tế, góp phần đưa du lịch Đồng Nai vươn tầm.

Sự ra đời của Sơn Tiên không chỉ làm phong phú thêm bản đồ du lịch của tỉnh Đồng Nai, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Dự án tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ liên quan từ vận tải, lưu trú đến ẩm thực và thương mại.

Sơn Tiên - The Amazing Bay là siêu công viên nước hàng đầu Việt Nam.

Với tổng vốn 15.000 tỷ đồng trên diện tích 380 ha, Sơn Tiên kích thích chuỗi cung ứng địa phương và nâng cao giá trị bất động sản xung quanh. Về dài hạn, định vị Đồng Nai là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Bộ, thu hút làn sóng đầu tư thứ cấp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ốc đảo nghỉ dưỡng thanh bình Amazing Island Resort.

Hiện thực hóa triển vọng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đồng Nai xác định rõ định hướng phát triển dịch vụ, du lịch để tạo bước đột phá. Sơn Tiên là dự án tiên phong, đóng vai trò đầu tàu trong chiến lược này. Với 11 kỷ lục, mô hình “all-in-one” độc đáo và dự kiến đón 7 triệu lượt khách hàng năm, Sơn Tiên không chỉ là khu vui chơi giải trí mà là hệ sinh thái du lịch toàn diện, cho thấy tiềm năng phát triển du lịch của Đồng Nai.

Các cụm trò chơi hiện đại tại Sơn Tiên - The Amazing Bay.

Thành công của Sơn Tiên tạo niềm tin nền tảng vững chắc để du lịch Đồng Nai bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đích thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Khu Du lịch Sơn Tiên đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng và là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đồng Nai trong việc hiện thực hóa tham vọng biến du lịch thành trụ cột kinh tế, góp phần đưa tỉnh phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.