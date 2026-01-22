KDL Đông Nam Bộ - điểm đến xanh của 'thành phố du lịch' Sơn Tiên

Nhằm mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng - trải nghiệm thiên nhiên giữa lòng đô thị du lịch, khu du lịch Đông Nam Bộ ra mắt tại “thành phố du lịch” Sơn Tiên.

Nhân dịp khai trương, khu du lịch triển khai chương trình ưu đãi lớn với 27.000 voucher vé vào cổng và vé xe lửa hoàn toàn miễn phí, tổng giá trị tương đương 150.000 đồng/vé, áp dụng từ ngày 10/1 đến hết ngày 16/2. Đây được xem là cơ hội để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm không gian sinh thái mới giữa lòng đô thị du lịch hiện đại.

Không gian xanh hơn 50 ha giữa thành phố

Với quy mô hơn 50 ha, khu du lịch Đông Nam Bộ gây ấn tượng bởi cảnh quan rộng mở, hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích. Hệ thống lối đi rợp bóng cây, hồ nước trong lành cùng các khu vườn trái cây được quy hoạch bài bản mang lại cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào thường nhật.

Một góc khu du lịch Đông Nam Bộ nhìn từ trên cao.

Không chỉ là điểm dạo chơi, nơi đây còn được định hướng trở thành không gian sinh thái phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng: Gia đình, giới trẻ, người cao tuổi hay các đoàn khách tham quan cuối tuần.

Nhóm bạn trẻ đạp xe đạp quanh hồ trong khuôn viên khu du lịch.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của khu du lịch Đông Nam Bộ chính là khu vườn trái cây quy mô lớn, nơi du khách có thể trực tiếp tham quan và trải nghiệm hái trái tại vườn. Toàn bộ hệ thống canh tác được áp dụng theo mô hình organic - xanh và hữu cơ, đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

Một góc nhỏ tại vườn táo trong Sơn Tiên - Đông Nam Bộ.

Nơi đây quy tụ gần 100 loại cây ăn trái, tiêu biểu như sung Mỹ, vú sữa hoàng kim, nho ngón tay, hồng kẹo đen Pháp, hồng mẫu đơn, dâu tây, mận, sầu riêng, mít ruột đỏ, chôm chôm, bơ, cóc… tạo nên không gian miệt vườn sinh động, phù hợp cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm nông nghiệp.

Kỳ vọng trở thành điểm đến xanh tiêu biểu

Bên cạnh không gian xanh, khu du lịch còn phát triển chuỗi hoạt động trải nghiệm hướng đến lối sống lành mạnh. Du khách có thể tham gia chèo kayak, đạp thuyền, lái cano trên hệ thống hồ cảnh quan - nơi được đánh giá là một trong những cụm hồ lớn hàng đầu Việt Nam trong khuôn viên khu du lịch.

Du khách trải nghiệm chèo kayak trên hệ thống hồ cảnh quan.

Điểm nhấn đặc biệt là cầu đi bộ trên không dài 8,2 km, được xác lập kỷ lục cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam. Công trình này cho phép du khách vừa đi bộ, vừa đạp xe trên cao, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh không gian sinh thái rộng lớn bên dưới - một trải nghiệm hiếm có tại các khu du lịch trong nước hiện nay.

Sau hành trình tham quan và vui chơi, du khách có thể dừng chân tại hệ thống hơn 10 nhà hàng trong khu du lịch. Thực đơn được xây dựng phong phú, kết hợp giữa ẩm thực miệt vườn Nam Bộ và các món ăn Âu - Á hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách trong nước và quốc tế.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên - vận động - ẩm thực giúp khu du lịch Đông Nam Bộ không chỉ là nơi tham quan ngắn ngày, mà còn là điểm đến phù hợp cho các chuyến đi gia đình, team building và các hoạt động nghỉ dưỡng cuối tuần.

Với vị trí thuận lợi tại “thành phố du lịch” Sơn Tiên, cùng định hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái - trải nghiệm, khu du lịch Đông Nam Bộ được kỳ vọng góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Vườn trúc được nhiều du khách lựa chọn làm nơi thiền định khi tới Sơn Tiên.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và có giá trị trải nghiệm thực tế, sự xuất hiện của khu du lịch Đông Nam Bộ được xem là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển du lịch bền vững hiện nay.