Sơn Tiên tặng vé miễn phí nhân dịp ra mắt khu du lịch Đông Nam Bộ

Khai trương khu du lịch Đông Nam Bộ, thành phố du lịch Sơn Tiên (Đồng Nai) tặng du khách 20.000 vé vào cổng và tham quan bằng xe lửa miễn phí.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian thư giãn gần gũi thiên nhiên ngày càng tăng, chương trình ưu đãi của Sơn Tiên trở thành tâm điểm chú ý. Với 20.000 voucher miễn phí vé vào cổng và vé tham quan xe lửa, Sơn Tiên mong muốn mang đến món quà tinh thần ý nghĩa cho du khách từ 10/1 đến hết 16/2. Đây là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm "ốc đảo xanh" quy mô hơn 50 ha mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Chuyến xe lửa chở du khách tham quan Sơn Tiên - Đông Nam Bộ.

Khu du lịch Đông Nam Bộ gây ấn tượng với diện tích hơn 50 ha, cây cối phủ khắp lối đi và hồ cảnh quan đan xen tạo nên hệ sinh thái mát mẻ quanh năm. Thay vì phải đi bộ, du khách được thong dong trên những chuyến xe lửa hiện đại để dạo quanh một vòng Đông Nam Bộ xanh ngắt, ngắm nhìn vẻ đẹp trù phú của vùng đất phương Nam.

Amazing World là điểm đến lý tưởng tại khu du lịch Đông Nam Bộ.

Đây là điểm đến lý tưởng cho những chuyến dạo chơi cuối tuần hoặc picnic gia đình. Không ồn ào, không khói bụi, nơi đây chỉ có tiếng gió hòa cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, mang đến cảm giác trở về thiên nhiên đúng nghĩa khi vừa đặt chân đến.

Nho kẹo đen Pháp đang vào mùa thu hoạch.

Một trong những hoạt động được yêu thích tại đây là tham quan và trải nghiệm hái trái cây trực tiếp tại vườn. Với gần 100 loại cây ăn trái được chăm sóc theo công nghệ organic hữu cơ, du khách có thể tận tay thu hoạch trái cây tươi ngon theo mùa như nho mẫu đơn, sung Mỹ, vú sữa hoàng kim, nho kẹo đen Pháp, mít ruột đỏ, chôm chôm, mận ST…

Hoạt động đạp thuyền thiên nga được những du khách nhí ưa thích.

Bên cạnh trải nghiệm miệt vườn, du khách có thể tham gia chuỗi hoạt động khám phá đa dạng: Dạo bước hoặc đạp xe trên cầu đi bộ dài 8,2 km xuyên qua tán cây, ngắm trọn không gian xanh rộng lớn. Ngoài ra, hoạt động chèo thuyền kayak, đạp thuyền thiên nga hay lái cano dưới hệ thống hồ cảnh quan thơ mộng cũng thu hút đông đảo du khách tham gia.

Tại Sơn Tiên, hệ thống nhà hàng phong phú, phục vụ từ đặc sản Nam Bộ dân dã đến món chuẩn vị Á - Âu sẵn sàng chiều lòng mọi thực khách, mang lại phút giây tận hưởng trọn vẹn và “nạp năng lượng” cho hoạt động thú vị suốt ngày dài.

Khu du lịch Đông Nam Bộ - Sơn Tiên nhìn từ trên cao.

Với vị trí thuận tiện tại quốc lộ 51 và không gian xanh, khu Đông Nam Bộ - thành phố du lịch Sơn Tiên hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong thời gian tới.