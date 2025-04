Chiều 11/4, Son Dam Bi sinh con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên kết hôn với cựu vận động viên trượt băng Lee Kyu Hyuk .

Ngày 11/4, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Son Dam Bi chào đón con gái đầu lòng sau 3 năm kết hôn, theo YTN. Công ty quản lý Blitzway Entertainment thông báo: “Chiều nay, Son Dam Bi đã sinh con gái. Hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Họ đang nghỉ ngơi cùng gia đình”.

Vợ chồng Son Dam Bi hạnh phúc đón con đầu lòng. Ảnh: News1.

Công ty gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm tới nữ diễn viên và bày tỏ: “Xin chúc mừng gia đình Son Dam Bi, những người vừa đón một thành viên mới quý giá”.

Son DamBi kết hôn với Lee Kyu Hyuk – cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia – vào 5/2022. Tới 9/2024, cô công bố tin mang thai và thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm mẹ bầu qua kênh YouTube cá nhân, nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Son Dam Bi (sinh năm 1983) và Lee Kyu Hyuk gặp nhau lần đầu vào năm 2011 trên chương trình trượt băng nghệ thuật Kiss and Cry của đài SBS. Họ hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. 10 năm sau, họ tái hợp và thông báo kết hôn đầu năm.

Son Dam Bi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình khác như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia. Hiện tại, anh là huấn luyện viên trưởng của đội trượt băng IHQ.