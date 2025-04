Diễn viên Hong Kong cưới ở bãi biển Quảng Nam

Thái Tụng Tư sinh năm 1993, xuất thân trong gia đình giàu có với ông là người sáng lập một tập đoàn nổi tiếng. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020 nhưng rút lui giữa chừng. Cô tham gia một số bộ phim như A Home with a View, Apart, I Still Remember... Chồng cô là một doanh nhân giàu có người Nhật Bản.