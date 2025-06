Son Dam Bi lấy lại vóc dáng sau sinh

Son Dam Bi tập ballet kết hợp thể dục để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên mới đón con gái đầu lòng hồi tháng 4.

Theo News1, Son Dam Bi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh bản thân lấy lại vóc dáng sau sinh. Chia sẻ trên trang cá nhân hơn một triệu người theo dõi, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đăng tải khoảnh khắc tập luyện và dành thời gian bên gia đình nhỏ.

Trong loạt ảnh, Son Dam Bi tích cực tập luyện bộ môn ballet cũng như thực hiện một số bài tập thể dục khác. Đặc biệt, cô chia sẻ niềm hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ. Ngoài việc chơi cùng con, Son Dam Bi còn kẹp ảnh vào ví để ngắm nhìn thường xuyên. Ở phần chú thích, cô viết: "Tập thể dục sau đó ngắm nhìn mặt trời nhỏ bên chồng. Thứ bảy vui vẻ".

Son Dam Bi tập luyện để lấy lại vóc dáng. Ảnh: @xodambi.

Năm 2011, Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia gặp nhau lần đầu trên chương trình Kiss and Cry của đài SBS. Hai người hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. Cho tới 10 năm sau, cặp đôi tái hợp và thông báo chuẩn bị về chung một nhà.

Tháng 5/2022, Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk tổ chức lễ cưới. Tới tháng 9/2024, cô xác nhận mang thai và thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên kênh YouTube cá nhân. Tháng 4/2025, công ty quản lý Blitzway Entertainment thông báo Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk đón con gái đầu lòng, cặp đôi nhận vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Sinh năm 1983, Son Dam Bi nổi bật trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô góp mặt vào nhiều dự án phim truyền hình như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Trong khi đó, Lee Kyu Hyuk chuyển sang công tác huẩn luyện cho đội trượt băng IHQ.