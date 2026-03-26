Sol Garden - khu đô thị xanh phong cách Nam Âu tại Thủy Nguyên

Sol Garden, khu đô thị xanh mang hơi thở Nam Âu đầu tiên tại Thủy Nguyên, vừa được chủ đầu tư VSIP Hải Phòng giới thiệu ra thị trường.

Giữa làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ về hạ tầng và kỳ vọng bứt phá thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của đất cảng, Sol Garden được kỳ vọng trở thành điểm đến đón động lực tăng trưởng nhờ vị trí đẹp và không gian sống chuẩn mực cho cư dân thành thị thế hệ mới.

Động lực tăng trưởng mới nhờ vị trí trung tâm Thủy Nguyên

Dự án Sol Garden có diện tích gần 10 ha, quy mô 369 căn gồm: 90 căn shophouse, 137 căn biệt thự, 138 căn liền kề, 4 căn dịch vụ. Sol Garden tọa lạc ngay "trái tim" Thủy Nguyên - cửa ngõ giao thương của Hải Phòng với mạng lưới liên kết các khu vực kinh tế trọng điểm.

Theo Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045, nơi đây được định vị trở thành trung tâm hành chính, chí­nh trị mới của TP Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, y tế, giáo dục, trọng điểm phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh và là động lực phát triển kinh tế biển. Đây là vùng dịch chuyển trọng điểm, nơi quy hoạch và giao thông được đầu tư liên tục, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Góc phố Sol Garden mang hơi thở Nam Âu phóng khoáng, nơi kiến trúc hòa quyện cùng thiên nhiên và con người tận hưởng khoảnh khắc sống xanh. Ảnh phối cảnh.

Sự chuyển mình của Thủy Nguyên tạo làn sóng dịch chuyển về nơi làm việc, đầu tư và chỗ ở. Các dự án nằm trong vùng phát triển năng động, gần trung tâm hành chính và trục hạ tầng trọng điểm thường giữ giá và tăng giá bền vững. Xu hướng này tương tự Thủ Đức (TP.HCM) từ vùng ven vươn thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo; Mỹ Đình (Hà Nội) từ huyện vùng ven thành trung tâm hành chính - thể thao; hay Yên Phong (Bắc Ninh) vươn lên thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. Đón đà tăng trưởng tại vùng đất mới là xu hướng tất yếu khi quỹ đất trung tâm cũ khan hiếm, dư địa không còn nhiều.

Các dự án đầu tư bài bản, chú trọng không gian sống và trải nghiệm riêng tư sẽ thu hút chuyên gia, công chức, gia đình trẻ.

Tầm nhìn khu đô thị tiên phong tại Thủy Nguyên

Sol Garden sở hữu vị trí gần các trục đường huyết mạch, đặc biệt kết nối trực tiếp cầu Nguyễn Trãi - mở rộng liên kết phía bắc sông Cấm với trung tâm thành phố. Cầu Nguyễn Trãi khởi công tháng 12/2024 với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng , bắc qua sông Cấm, 4 làn xe, nhịp chính lớn nhất thành phố, tạo động lực phát triển cho Thủy Nguyên.

Nếu vị trí tạo lợi thế chiến lược, thì cách kiến thiết không gian sống khác biệt là yếu tố định hình bản sắc Sol Garden. Đây là dự án đầu tiên tại Thủy Nguyên và Hải Phòng lấy cảm hứng từ phong cách Nam Âu - kiến trúc đón gió, chan hòa ánh sáng, đề cao không gian phóng khoáng, hiện đại, kết nối tâm hồn yêu thiên nhiên.

"Phố trong vườn - vườn trong phố" thể hiện qua cách phân bổ mảng xanh đều khắp nội khu, khiến cư dân như đang dạo bộ trong vườn nhà. Mỗi căn nhà phố mang dấu ấn nghệ thuật, kiến trúc tinh tế hòa quyện thiên nhiên. Mặt tiền rộng mở đón ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn hướng ra khoảng xanh chăm chút tỉ mỉ, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Toàn cảnh dự án Sol Garden nhìn từ trên cao, nổi bật với mật độ cây xanh dày đặc bao bọc phân khu shophouse, biệt thự liền kề hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Bên trong mỗi ngôi nhà được thiết kế thông thoáng, tối ưu kết nối con người với ánh sáng, gió trời và cây xanh - hòa hợp thiên nhiên nhưng vẫn riêng tư, tạo nên "góc thở" xanh mát để gia chủ tận hưởng nhịp sống chậm rãi và kiến tạo phong cách sống riêng.

Sol Garden còn mở ra hệ sinh thái tiện ích xanh với công viên nội khu, quảng trường nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực, bồn tắm nước nóng kết hợp massage. Lối đi phủ rợp bóng cây, khu thể thao ngoài trời và không gian cộng đồng quy hoạch hài hòa, gợi nhớ vẻ thanh lịch của đô thị ven biển Nam Âu.

Bên cạnh cảnh quan, dự án thiết lập hệ thống an ninh hai lớp, cổng kiểm soát ra vào, đường nội bộ riêng biệt cùng hạ tầng đồng bộ. Đây không chỉ là tiêu chuẩn an toàn mà còn là bước tiến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, bền vững.

Sol Garden được phối hợp triển khai giữa nhiều thương hiệu: Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty TNHH NN Kikyo Valora giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR) làm đối tác phát triển, CTCP Bất động sản EximRS làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Sự kết hợp này bảo chứng cho quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và cam kết tiến độ - yếu tố then chốt khi thị trường đòi hỏi minh bạch và an toàn cao.