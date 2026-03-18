Khi người mua nhà tìm nơi để sống thay vì tài sản đầu cơ

Đầu năm 2026, thị trường bất động sản có sự dịch chuyển rõ rệt, từ tâm lý đầu cơ ngắn hạn sang tìm kiếm nơi có thể an cư bền vững.

Nếu trước đây, không ít quyết định mua bất động sản (BĐS) gắn liền kỳ vọng “lướt sóng” và tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn, thì hiện nay người mua ngày càng thận trọng hơn khi chi tiền.

Tâm lý người mua nhà thay đổi

Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, cùng với chính sách minh bạch hóa thị trường, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang dần thu hẹp. Điều này khiến người mua quay trở lại với câu hỏi cốt lõi khi mua nhà: “Mình sẽ sống ở đâu trong 5-10 năm tới?”.

Thị trường BĐS dịch chuyển từ tâm lý đầu cơ sang tìm nơi để sống lâu dài.

Sau hàng loạt biến động kinh tế - xã hội, nơi ở cũng được nhìn nhận lại với tiêu chí cụ thể hơn, từ môi trường sống, tiện ích nội khu đến khả năng kết nối giao thông và cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh đó, mô hình khu đô thị tích hợp - nơi quy hoạch đồng bộ nhà ở, không gian xanh và hệ tiện ích cộng đồng - được xem là lời giải phù hợp cho nhu cầu an cư lâu dài. Thay vì chỉ sở hữu căn nhà riêng lẻ, nhiều người có xu hướng tìm kiếm môi trường sống hoàn chỉnh, nơi nhu cầu thường ngày và kết nối cộng đồng đều có thể diễn ra trong cùng không gian đô thị.

Không gian xanh quanh nhà trở thành tiêu chí được ưu tiên khi lựa chọn BĐS.

Giai đoạn “thanh xuân” của các đô thị mới

Trong bức tranh BĐS 2026, khu vực phía đông TP.HCM thu hút sự chú ý nhờ vị trí giao thoa của nhiều dự án hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp trục giao thông liên vùng và sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành. Sự cộng hưởng của các dự án hạ tầng này từng bước mở rộng không gian đô thị, tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường BĐS khu vực.

Theo nhiều chuyên gia, phía đông đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động, có thể xem như “thời thanh xuân” của khu vực. Đây là giai đoạn hạ tầng giao thông nở rộ, quy hoạch được định hình rõ nét và các dự án BĐS bắt đầu thu hút cộng đồng cư dân ở thực, hình thành nên nhịp sống đô thị.

Trong số đó, Izumi City là ví dụ tiêu biểu cho mô hình đô thị tích hợp ven sông tọa lạc ngay gần cầu Đồng Nai 2 - dự án hạ tầng kết nối Long Hưng (Đồng Nai) với TP Thủ Đức (TP.HCM). Dự án có quy mô khoảng 170 ha, với diện tích lớn dành cho mảng xanh, mặt nước và khoảng 5,5 km mặt tiền sông nước.

Izumi City là cơ hội đầu tư sinh sôi theo nhịp tăng trưởng năng động của khu vực phía đông TP.HCM.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, Izumi City còn được định hình như khu đô thị hướng đến nhu cầu ở thực, phát triển bởi Nam Long cùng 2 đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation. Dự án được triển khai theo chiến lược hoàn thiện bàn giao từng phân khu, từng bước hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Hiện nay, phân khu đầu tiên của dự án đã đón cư dân đã về sinh sống và được bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu. Phân khu thứ 2 - Izumi Canaria đang mở bán, dự kiến bàn giao nhà từ cuối năm nay.

Thiết kế của phân khu Izumi Canaria nhấn mạnh 3 giá trị cốt lõi gồm sống cùng thiên nhiên, riêng tư nhưng kết nối và cộng đồng cư dân tinh anh. Không gian xanh, đường dạo bộ ven sông cùng hệ tiện ích nội khu được quy hoạch theo tiêu chí “5 phút tiếp cận” đáp ứng nhịp sống tiện nghi, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Để gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng trong giai đoạn đầu năm 2026, chủ đầu tư triển khai chương trình bán hàng với thông điệp “Hạ tầng phi mã - mở lối đầu tư”, hướng đến chiến lược “thanh toán nhẹ - đón hạ tầng hoàn thiện”. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 25% giá trị sản phẩm cho đến thời điểm nhận nhà, giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, chương trình còn áp dụng ưu đãi riêng đến 8% cho dòng sản phẩm biệt thự song lập, tạo sức hút đối với nhóm khách hàng vừa muốn nâng cấp không gian sống, vừa tận dụng được chính sách tài chính ưu việt.

Trong bối cảnh người mua nhà xem trọng giá trị sống lâu dài, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, gần sông nước, hệ tiện ích hoàn chỉnh sẽ trở thành tâm điểm của nhu cầu an cư thực. Đây cũng là nền tảng để Izumi City từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư phía đông TP.HCM.