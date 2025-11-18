Izumi Canaria và góc nhìn ngũ hành về sinh khí đô thị

Trong thị trường bất động sản, vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang” là thước đo kinh điển, nhưng bền vững hay không còn phụ thuộc vào tư duy quy hoạch.

Izumi Canaria - phân khu ven sông thuộc Izumi City (Đồng Nai), do Nam Long hợp tác Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển, là ví dụ cho cách một dự án biến triết lý ngũ hành thành quyết định không gian cụ thể, từ cảnh quan đến tiện ích và kết nối hạ tầng.

Izumi City có quy mô 170 ha, với mảng xanh quy hoạch hơn 20 ha, mặt nước khoảng 6 ha và mặt tiền sông kéo dài quanh 5,5 km. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, những con số này “thay lời muốn nói” cho tâm huyết của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo giá trị sống cho dự án.

Thủy - mộc - thổ: Tạo dựng môi trường sống cân bằng

Yếu tố đầu tiên và dễ cảm nhận khi đặt chân đến Izumi City là thủy. Với phân khu Izumi Canaria, lợi thế thủy còn rõ ràng hơn với 2 mặt giáp sông và hệ kênh đào, tạo trục cảnh quan mềm, tầm nhìn khoáng đạt và cảm giác thông thoáng. Khi được tổ chức thành các lớp cảnh quan liên tục, mặt nước trở thành yếu tố điều hòa vi khí hậu và là điểm neo cho không gian cộng đồng ven bờ.

Mộc (mảng xanh cảnh quan) được bố trí đan xen như “khoảng thở”, gồm công viên ven sông, công viên nội khu, lối dạo bộ, sân chơi và các khoảng sinh hoạt chung. Kiểm soát mật độ xây dựng và phân bổ cây xanh giúp giảm cảm giác ngột ngạt, nâng cao chất lượng sống và tạo môi trường học tập, phát triển cho trẻ em.

Phân khu Izumi Canaria - “trái tim xanh” của đại đô thị Izumi City. Ảnh phối cảnh.

Thổ ở đây hiểu theo nghĩa quỹ đất pháp lý sạch, nền tảng quy hoạch và năng lực phát triển, tất cả tạo nên giá trị dài hạn cho dự án. Ở Izumi City và Izumi Canaria, yếu tố thổ còn được thể hiện qua triết lý quy hoạch vị nhân sinh, tôn trọng thiên nhiên và lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. Pháp lý dự án vững chắc khi 275 sản phẩm đã bàn giao giai đoạn 1 đang trong quá trình chuẩn bị cấp sổ hồng cho từng căn. 461 sản phẩm giai đoạn 2 của Izumi Canaria đã có giấy phép mở bán. Cùng với quy hoạch rõ ràng và năng lực kiểm soát chất lượng theo chuẩn Nhật, đây là nền tảng giúp nhà đầu tư an tâm chọn nơi an cư và giữ giá trị tài sản bền vững theo thời gian.

Cuộc sống ngũ hành cân bằng - nguồn sinh khí và sức khỏe bền vững cho cư dân Izumi City.

Hỏa - kim: Năng lượng cộng đồng

Ngũ hành không chỉ dừng ở cảnh quan, hỏa và kim là những yếu tố biến môi trường thành nơi sống năng động và có khả năng sinh lời theo thời gian.

Hỏa tại Izumi Canaria là năng lượng cộng đồng được kích hoạt qua hệ tiện ích như khu thể thao, sân chơi, không gian sinh hoạt chung và hoạt động ngoài trời, những thứ thúc đẩy tương tác xã hội và hình thành văn hóa cư dân. Cộng đồng năng động sẽ giữ nhiệt cho không gian, tạo nên môi trường sống sinh động, năng lượng.

Tiện ích nội khu cùng cộng đồng dân cư tinh anh mang lại nguồn năng lượng tích cực. Ảnh phối cảnh.

Kim là câu chuyện về tài lực, tăng trưởng giá trị đầu tư thông qua kết nối và tiện ích hạ tầng. Izumi Canaria hưởng lợi từ hệ mạng lưới giao thông vùng: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và trục kết nối đến sân bay Long Thành tạo ra lợi thế tiếp cận dịch vụ, việc làm và trung tâm đô thị. Kết nối tốt vừa phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, vừa là yếu tố gia tăng sức bật đầu tư.

Khi thủy, mộc và thổ được sắp xếp hợp lý tạo thành trục cảnh quan, mảng xanh liên tục và nền tảng quy hoạch vững chắc thì hỏa và kim đảm nhiệm vai trò kích hoạt năng lượng cộng đồng và gia tăng kết nối, toàn bộ phân khu Izumi Canaria có khả năng vận hành trên 3 trục môi trường, xã hội và kinh tế. Sở hữu lợi thế 2 mặt hướng thủy, mảng xanh được bố trí hài hòa và hệ tiện ích đan xen chỉ 5 phút đi bộ có thể tiếp cận, Izumi Canaria là minh chứng rõ nét cho lối quy hoạch vị nhân sinh hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Từng tiện ích tại Izumi Canaria đều mang đến giá trị bền vững và an cư cho khách hàng. Ảnh phối cảnh.

Izumi Canaria được lòng nhà đầu tư nhờ hướng đến giá trị sống có thể kiểm chứng từ tầm nhìn ven sông, khoảng xanh bát ngát, tiện ích cân bằng đến kết nối vùng. Trong bức tranh phát triển phía đông TP.HCM, phân khu này hứa hẹn là lựa chọn hợp lý cho gia đình tìm chốn an cư cân bằng và cho nhà đầu tư có tầm nhìn. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.