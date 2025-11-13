33 năm kiến tạo đô thị của Nam Long - tăng trưởng bằng giá trị thật

Với doanh thu gấp 5 lần và lợi nhuận gấp 23 lần sau 9 tháng đầu năm, Nam Long khẳng định vị thế chủ đầu tư uy tín với hành trình 33 năm kiến tạo những đô thị đáng sống.

Được thành lập từ năm 1992, Công ty CP Đầu tư Nam Long là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Việt Nam. Hướng đến tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực, Nam Long đặt trọng tâm phát triển đồng bộ các đại đô thị tích hợp gồm: Mizuki Park rộng 26 ha (TP.HCM), Nam Long II Central Lake rộng 43,8 ha (Cần Thơ), Izumi City rộng 170 ha (Đồng Nai), Waterpoint rộng 355 ha (Tây Ninh - Long An cũ)...

Vị thế của top 2 chủ đầu tư uy tín

Chiến lược phát triển dự án của Nam Long xoay quanh 3 nguyên tắc cốt lõi: Quy hoạch đồng bộ, pháp lý chuẩn chỉnh và tiện ích toàn diện, đồng thời tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh - yếu tố bảo chứng cho giá trị bền vững của mỗi khu đô thị.

Hành trình 33 năm kiến tạo những đô thị đáng sống của Nam Long.

Theo đại diện Nam Long, kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm khẳng định năng lực triển khai và sức khỏe tài chính vững mạnh của công ty. Cụ thể, doanh thu đạt hơn 3.900 tỷ đồng , tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lãi ròng 354 tỷ đồng , tăng 23 lần, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 40% - con số hiếm trong ngành.

Kết quả kinh doanh ấn tượng 9 tháng đầu năm của Nam Long. Ảnh từ báo cáo của VietstockFinance.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nam Long đạt 28.400 tỷ đồng , tiền mặt ngắn hạn gần 3.900 tỷ đồng , phản ánh nền tảng tài chính vững chắc. Doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt lớn, chủ động quản trị vốn, thực thi chiến lược an toàn - thực chất - dài hạn.

Trong quý IV, Nam Long dự kiến tăng trưởng tích cực nhờ lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 15% dự án Izumi City, cùng doanh số bàn giao các khu đô thị như Nam Long II Central Lake, Akari City... Nhờ các “trụ cột” cốt lõi, Nam Long được vinh danh top 2 chủ đầu tư uy tín Việt Nam 2025 theo Vietnam Report.

Dấu son đô thị tích hợp trong hành trình 33 năm

Với tiềm lực tài chính và năng lực triển khai, Nam Long liên tiếp gặt hái thành công tại nhiều thị trường, trong đó có dự án Nam Long II Central Lake (Cần Thơ).

Khu đô thị rộng 43,8 ha tại trung tâm phường Cái Răng, cách khu hành chính - văn hóa mới của Cần Thơ chỉ 6 km. Dự án kết nối trực tiếp với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ và tuyến Nam Sông Hậu. Khu vực này được xem là “cực phát triển lõi” của thành phố sau khi hợp nhất địa giới.

Nam Long II Central Lake là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp của Nam Long.

Sự xuất hiện của dự án trọng điểm này giúp khu vực quy hoạch mới của Nam Cần Thơ trở thành điểm sáng đầu tư. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, dự án đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng , chiếm tỷ trọng đáng kể trên tổng doanh số. Nhờ vậy, dự án trở thành hình mẫu cho chiến lược phát triển đô thị, nâng cao tầm vóc, diện mạo, sức bật kinh tế và thu hút nguồn nhân lực cho địa phương.

Hiện nay, khu đô thị Nam Long II Central Lake đang bứt tốc thi công và hoàn thiện các tiện ích trọng điểm. Lượng khách tham quan và tìm hiểu sản phẩm tăng mạnh, đặc biệt ở dòng shophouse xây sẵn và đất nền có sổ đỏ. Sức hút này cho thấy niềm tin của thị trường với tiến độ, chất lượng và định hướng phát triển bền vững của Nam Long tại Cần Thơ.

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Nam Long gửi đến khách hàng chương trình ưu đãi tri ân lớn nhất trong năm tại Nam Long II Central Lake, chiết khấu cộng thêm 3,3%. Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho niềm tin, sự đồng hành mà khách hàng đã cùng Nam Long kiến tạo suốt hành trình vừa qua.

Khi thị trường cần những doanh nghiệp đi đường dài, Nam Long cho thấy bản lĩnh thể hiện qua ba thập kỷ nhờ năng lực nội tại và niềm tin của khách hàng. Trong đó, Nam Long II Central Lake là mảnh ghép quan trọng, hiện thực hóa triết lý kiến tạo đô thị tích hợp - nơi giá trị sống, đầu tư và cộng đồng cùng hòa nhịp, tạo nên vị thế dẫn đầu.