Số vụ trộm trên xe Kia và Hyundai tăng gấp 10 lần trong 3 năm

Theo CNN, số vụ cướp trên những xe Kia và Hyundai đã tăng hơn 1.000% so với năm 2020.

Số vụ mất cắp liên quan đến xe của Kia và Hyundai đã tăng mạnh. Ảnh: Istock.

Từ năm 2021 khi làn sóng "Kia Challenge" được phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, số vụ trộm ở các xe thuộc hãng Kia và Hyundai đã tăng vọt lên nhiều lần.

Theo thống kê từ HLDI (Highway Loss Data Institute), trước đó, trung bình 1.000 xe Kia hoặc Hyundai đã đăng ký bảo hiểm sẽ có một xe bị trộm "ghé thăm". Con số này tương đương với những nhà sản xuất ôtô khác.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, tỷ lệ này bất ngờ tăng vọt dù Kia và Hyundai đã liên tục phát triển hệ thống bảo mật và cửa xe. Từ đầu năm 2023 đến nay, trung bình 1.000 xe Kia hoặc Hyundai sẽ có đến 11,2 xe từng bị mất cắp, tương đương mức tăng 1.020%. Nhiều bang tại Mỹ còn ghi nhận số vụ trộm cắp liên quan đến 2 hãng xe này cao hơn. Tại Marryland (Mỹ), trung bình 14/1000 xe Kia hoặc Hyundai ghi nhận từng bị trộm.

Theo Carscoop, thiếu hụt thiết bị cố định và các lỗi sai về mặt thiết kế là nguyên do khiến xe của 2 nhà sản xuất ôtô này dễ bị trộm hơn. Mặc dù Kia và Hyundai đã sớm đưa ra các giải pháp như cập nhật phần mềm hay trang bị thêm bộ xi lanh đánh lửa chống trộm, kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Trước đó vào tháng 4/2023, người đứng đầu cơ quan tư pháp 17 tiểu bang (bao gồm California và New York) tại Mỹ đã yêu cầu Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã ban hành lệnh triệu hồi hàng loạt mẫu xe thuộc 2 hãng Hyundai và Kia do thiếu các tính năng chống trộm.

Đến ngày 6/6/2023, New York và nhiều thành phố lớn tại Mỹ cũng đã đệ đơn kiện 2 nhà sản xuất ôtô này khi bán những chiếc xe quá dễ bị trộm đến người tiêu dùng.