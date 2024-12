Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội gửi thư cảm ơn Zalo

Bên cạnh đó, Zalo cũng nhận được thư cảm ơn từ Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam và Sở TT&TT tỉnh Hà Giang vì công tác hỗ trợ hiệu quả và kịp thời trong nhiều đợt thiên tai bão lũ.

Trong năm 2024, nền tảng nhắn tin Zalo đã có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ công tác truyền thông, đưa thông tin tới người dân trong thời điểm thiên tai bão lũ. Tổng cộng Zalo đã hỗ trợ các cơ quan từ cấp Trung ương đến địa phương gửi đi hơn 265 triệu tin nhắn cảnh báo thiên tai với số tin nhắn được gửi ra nhiều nhất trong đợt bão Yagi, lên tới hơn 144 triệu tin nhắn.

Những tin nhắn được gửi ra kịp thời từ Zalo đã giúp người dân tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đóng góp của Zalo đã được nhiều địa phương ghi nhận với hàng loạt thư cảm ơn được gửi tới Zalo trong thời điểm cuối năm.

Gửi thư cảm ơn tới Zalo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định trong tình hình thiên tai cấp bách, công tác thông tin đến người dân là rất quan trọng, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ ngày 06/09 đến ngày 14/09, Zalo đã tích cực hỗ trợ, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đăng tải 21 bản tin với 138 tin, bài tới hơn 33.000.000 lượt tài khoản người dùng Zalo trên địa bàn Thủ đô qua tài khoản OA “Sở Thông tin Truyền thông TP Hà Nội”, trong đó tập trung vào các nội dung thông tin: Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố ứng phó với bão Yagi và phòng chống bão lụt trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, cảnh báo người dân các kỹ năng ứng phó trong cơn bão; thông tin đến người dân đảm bảo cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu; thông tin thông báo điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Zalo cũng nhận được thư cảm ơn từ Trung tâm CNTT&TT tỉnh Quảng Nam. Từ lâu, kênh Zalo OA “1022 Quảng Nam” đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, cung cấp thông tin nhanh, chính xác và hữu ích từ chính quyền Quảng Nam đến công dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Zalo. Việc sử dụng Zalo OA đã mang đến những thay đổi tích cực trong hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong thư cảm ơn, ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT tỉnh Quảng Nam, bày tỏ: “Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực sản xuất nội dung của Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam thì chúng tôi cũng luôn thường xuyên nhận được sự tương tác, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ phận hỗ trợ Zalo Official Account Chuyển đổi số - Công ty cổ phần VNG. Thông qua thư này, trung tâm CNTT&TT Quảng Nam xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo và nhân viên Bộ phận hỗ trợ Zalo OA - Công ty cổ phần VNG, đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị quản lý và vận hành kênh Zalo OA 1022 Quảng Nam trong thời gian qua".

Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ quý Công ty trong thời gian tới để mọi người dân sử dụng Zalo trên địa bàn Quảng Nam tiếp cận thông tin nhanh chóng; để mỗi khi mưa bão xảy ra đến mọi người, mọi nhà đều biết được thông tin cảnh báo và chủ động tránh trú an toàn và để Zalo OA 1022 Quảng Nam dần trở thành kênh cung cấp thông tin hữu ích đối với công dân.

Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bão Yagi, tỉnh Hà Giang nhận định truyền thông đóng vai trò quan trọng trong thời điểm thiên tai diễn ra khi những thông tin được gửi đến người dân kịp thời có thể giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Được sự hỗ trợ từ nền tảng Zalo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang đã nhanh chóng ứng dụng Zalo OA vào công tác tuyên truyền của tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình nhận được các thông tin cảnh báo và các biện pháp phòng tránh, nhờ đó đã kịp thời ứng phó với thiên tai.

“Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Zalo, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Zalo trong thời gian tới đối với các hoạt động thông tin, tuyên truyền của tỉnh Hà Giang đạt hiệu quả cao nhất", trích thư cảm ơn từ Sở TT & TT tỉnh Hà Giang.

Zalo đã nhiều lần được tặng bằng khen từ các cơ quan Nhà nước, không chỉ cho những đóng góp quan trọng với công tác chuyển đổi số quốc gia mà còn bởi những hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng và xã hội. Tháng 4/2023, Zalo được Giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và cải cách hành chính của quận 12. Tháng 8/2021, Zalo được UBND tỉnh Bắc Giang khen tặng vì những đóng góp tích cực vào việc phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Sự ghi nhận của các cơ quan Nhà nước là nguồn động lực to lớn để Zalo tiếp tục những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng bằng sức mạnh của công nghệ, xứng đáng với danh hiệu nền tảng nhắn tin “quốc dân” tại Việt Nam.